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邵宗海／美參議員賈德納訪台的背後意涵

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▲總統蔡英文與美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會晤。（圖／總統府）

▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。 

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席Cory Gardner, R-CO，於2019年6月2日前來臺灣訪問，不過他在第二天就要離開。在這樣短短的二天在台停留期間，他將與蔡英文當局會晤，就如何持續強化台美經貿、安全關係，以及區域情勢現況等議題交換意見。就Gardner的來訪一事而言，千萬不要低估這只是美國國會議員的例行訪問，相反的，可能需要更深入的瞭解，因為他是推動美國政府對民進黨當局作全面支持最重要的一位推手。

以Gardner在過去4年能連續訪問臺灣來看，說明他是一位極力投入台美關係提升、但不在乎中美關係折損的美方人士。我們可以細估Gardner以及其他美國國會議員光是在2019年這半年裡所推動的一些挺台措施，便可得知他們的「業績」有多麼的驚人：

譬如說，才二周之前，即今年5月23日，Gardner曾再度提出所謂協助臺灣維繫「邦交」的「臺北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act），這項法案是他與同黨參議員Marco Rubio，以及民主黨籍參議員Ed MArkey、Bob Menendez稍早於5月4日首度共同提出。

而且，Gardner也曾在今年4月4日尚領銜提出「重新確認美國對臺灣及對執行《臺灣關係法》之承諾」決議案，這項決議案最後在4月30日在參院獲得一致同意通過。而參院版決議案與4月9日獲眾議院外交委員會口頭表決一致通過的眾院版決議案，主要內容完全一致。不過，眾議院是到5月7 日下午才正式全院通過《2019 年臺灣保證法》（H.R. 2002）與《重新確認美國對台及對執行臺灣關係法承諾決議案》（H.Res. 273）。《臺灣保證法》是獲得無異議通過；《重新確認美國對台及對執行臺灣關係法承諾決議案》則以 414 票贊成、0 票反對、17 票棄權的壓倒性高票數通過。

再更早則在今年3月間，Gardner也在國會發起致特朗普總統聯名函，呼籲美國政府盡速派遣「閣員級」的高層官員訪問臺灣，表達對「維繫臺灣國際生存空間」、以及強化「台美關係」的一貫支持立場。

到底美國一個參議員訪台，會導致台美關係發展到什麼樣的境界？或者說，會影響中美關係到什麼樣的程度？恐怕所有會關心未來「兩岸和平發展」的中國人，都應該具有一份警惕而且戒慎的態度來觀察：

第一，目前美國朝野，包括國會兩黨，目前都普遍彌漫著對中國的排擠、仇視、甚至於敵對的心態。依眾議院這次通過挺台議案這個例子來看，從提案到通過竟然只花了37天，這樣的立法速度之快，加上兩黨的竟然能合作無間，在美國國會歷史上來看，都屬罕見。而且必須瞭解的是，美國國會通過很多挺台法案，其動機與動力並不是來自於對臺灣的同情，可能更多是源自於中國在軍事、經濟、與國際聲望的崛起。因此為了圍堵中國，才啟用了「臺灣牌」來制衡，這些很值得北京當局慎思。

第二，美國參眾兩院通過挺台議案，譬如說《2019年臺灣保證法》，在特朗普總統簽署生效後，美國政府就要「依法」實行下列行政措施：1、重啟台美貿易協定談判，美國貿易代表署（USTR）應於2019年重啟台美貿易暨投資架構協議（TIFA）會談，並以簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。2、協助臺灣發展國防，像是對台軍售應常態化，尤其應協助臺灣發展及整合不對稱戰力，其中包括水面下作戰及防空戰力。3、推動臺灣「有意義」的參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支援臺灣以會員身分參與「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。如此一來，恐怕「兩個中國」將自潛伏而浮出水面，而美國國會就是罪魁禍首。

第三，再以《重新確認美國對台及對執行臺灣關係法承諾決議案》為例，說明今後美國對台衍生出來的支持態度、立場、以及相關做法，一定會嚴重影響引中美關係與兩岸關係的穩定性：1、它標榜臺灣關係法及六項保證為目前及未來均為美台關係基石，增進美台政治、安全與經濟利益。2、以2018年生效的「臺灣旅行法」為依據，鼓勵美台所有層級官員互訪並與其對口會晤。3、重申美國總統應依據包括「亞洲再保證倡議法」在內的各項立法，根據臺灣的「安全」所需，常態性移轉國防裝備給臺灣。4、呼籲美國國務卿積極在國際上支持臺灣有意義參與因應公衛、飛航安全、犯罪及恐怖主義等跨國威脅與挑戰的國際組織。5、承認臺灣為全球反恐及對抗全球挑戰夥伴。這些內容與上述法案有部份重疊，在心態上說明美國有意強化美台關係，就是在運用臺灣這個棋子。

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