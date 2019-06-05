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劉必榮／變化莫測的川普砲火四射　各國見招拆招

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▲美國總統川普赴英時曾引爆「抗議潮」 。（圖／路透）

●劉必榮／東吳大學政治系教授，擅長國際政治、國際衝突、談判理論

美國總統川普上任之初，很多人都認為自己很懂川普，認為他只是個商人， 重利而務實。因此只要在利益上滿足川普，他在政策上將會比傳統菁英更有彈性。結果發現錯了。川普在公平貿易和開放市場的問題上的執著，數十年如一日，絲毫沒有彈性。

後來人們又認為川普的加稅，只是為了要達成更高戰略目標的工具而已。川普有很多外交政策工具，增加關稅只是其中之一。他應會根據每一項工具的成本效益，挑選在那個時候、那個議題上最適合的政治工具。結果川普決定對墨西哥徵稅之後，人們發現這個假設又錯了。

因為美國和墨西哥的經貿關係是緊密結合的，墨西哥的生產成本遠低於美國，很多美國企業都到墨西哥設廠。美國和墨西哥之間的貿易，也絕大多數都是企業內部的貿易，亦即一個公司美國廠和墨西哥廠之間的多次進出。一旦美墨之間也打起關稅戰，美國企業將首當其衝。所以大家以為川普即便要對墨西哥政府施壓，基於政策工具本身的成本考量，應該也不會選擇增加關稅這個工具才對。結果發現自己錯了。

所以現在很多人都想知道，川普的最終目的是什麼？也就是什麼是他想要的「終局」（end game）。結果發現包括美國自己的智庫，都說不準川普想要的終局。

也有學者想從博弈理論去推測川普可能的下一步行動，結果也撞牆了。因為博弈理論的假設，是兩個博弈的人必須是理性的，而川普不是。

也有人想從川普身邊的策士，去推斷川普可能的行為。比如川普的貿易政策，受到貿易代表萊特海澤的影響甚深。只要了解萊特海澤的貿易理念，大概可以抓到一些川普的想法。後來發現這個假設也錯了，因為川普對墨西哥加稅，萊特海澤強烈反對，但川普還是做了。

當川普升高對中國貿易戰的時候，大家認為事有輕重緩急，在這個當口川普需要聯合盟友一起對付中國，所以對盟友的貿易戰應當暫時休兵才是。一開始看起來也似乎如此。川普推遲了原定對歐盟與日本進口汽車的懲罰性關稅，也取消了對加拿大與墨西哥的鋼鐵關稅。但是五月底川普一個回馬槍，宣布要從6月10日開始對墨西哥增加關稅，又推翻了這個假設。

我們幾乎抓不到川普對政策優先順序的考量。川普政府的貿易理念，是以雙邊協定取代多邊。所以他退出北美自由貿易協定，另外談了美墨和美加的兩個雙邊自貿協定。這等於是川普的旗艦工程，可以用來昭告世界以雙邊取代多邊是行得通的。所以川普現在最重要的是讓這兩個協定在國會裡面早早通過。可是在這個節骨眼，他又威脅要對墨西哥徵稅，對此，國會當然會質疑，既然要對墨西哥徵稅，又何必要通過美墨自由貿易協定？為了非法移民問題，川普打亂了自己重建世界貿易秩序的一盤棋。

因為抓不到川普的行為軌跡，無法做長期的預測，所以只能就每一階段的貿易戰規模，做好各個企業自己的因應之道。以目前來看，中美貿易戰正在升溫。從5月31日中國大陸宣布將建立「不可靠實體清單」，到6月2日提出「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，以及有意無意放出來可能以稀土出口作為報復的訊息，都讓人聞到一股煙硝味。但是華爾街日報卻指出，中方的聲明中仍表示願意談判，這個訊息不宜輕忽。所以現在呈現在我們面前的是和戰兩個混和的圖像，是不確定性，但戰爭中仍有機會。

現在重要的是重建雙方對談判的信心。美國指責中國，達成的協議又經常反悔不認帳；中方表示談判還沒談完，本就可以提出新的方案，這怎叫出爾反爾？若說出爾反爾，美國自己出爾反爾的事例還少嗎？於是北京也列出美方三次出爾反爾的例證加以反擊。

其實這跟談判文化有關。國人習慣談成一項，結束了，再進到第二項。中國人習慣先把整個議程大致談完了，再回頭看一下，整體沒問題了才簽字。文化不同的背後，是彼此的不信任。如何重建基本互信，找到雙方立場的最大公約數，是中美雙方現在最重的工作。這還需要一段時間，也不是習近平和川普在G20見面時談得出來的。所以要中美貿易戰撥雲見日，看來還需要一段時間。

至於美國對墨西哥徵稅，對世界貿易秩序所造成的影響，以及美中科技戰會打出什麼樣的天下，因為川普是如此不可預測，各國也只能走一步算一步，見招拆招了。

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