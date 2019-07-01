劉必榮／G20的戲劇性發展

▲文在寅後來加入了川金會談，並與川普一起歡送金正恩，可以看出南韓即便不在三角架構中，但也沒有被完全排除在外。（圖／朝中社）

●劉必榮／東吳大學政治系教授，擅長國際政治、國際衝突、談判理論。

關心國際情勢的人應該都會有同樣的感覺：上周末在大阪舉行的G20峰會，充滿了戲劇性的高潮，場外外交的精采程度，超過了場內的主戲。國際情勢雖不會因此翻轉，但也讓人們多了新的希望。

川習會是大家關注的第一個焦點。由於川習會的成敗，關係著美國是否對價值3000億美元的中國輸美商品追加關稅，所以大家都睜大眼睛看，習近平究竟會不會參加G20，以及去了以後，香港問題會不會讓美中峰會失焦。結果會前北京給了答案，宣布習近平會去，但香港問題不談。

這讓G20的川習會有了比較可以期待的發展。G20會前有600多個美國企業聯名發表公開信，希望美中重回談判桌，表示不斷提高關稅已經讓美國消費者吃不消；而中方這邊也釋出雙方都應作出一些讓步的訊號，整個大氣候是有助於達成協議的，但以川普善變的個性，不到最後一刻誰也沒把握峰會談不談得出結果。

所謂結果，當然不可能是一下解決美中之間的眾多歧異，大家期待的是美中休兵，3000億的關稅不徵了，雙方繼續談判。後來的確達成這樣個結果，大家也鬆了口氣。在各自的讓步方面，中方同意加大對美採購，美國也不再禁止美國企業對華為出口。5月份美中貿易談判破裂之後，中方把對華為解禁列為對美要求的優先項目，但是川習會談了80分鐘後，新華社發的新聞稿，並沒有提到美國同意對華為解禁。是川普後來自己宣布的，這也讓中方的代表，尤其是習近平，可以宣稱成功，並以此緩解來自國內的壓力。

如果習近平這次到大阪，結果只是跟同溫層的國家開開會，比如金磚國家峰會、中印俄三國領導人非正式峰會，這樣的外交當然不算成功，國內各股勢力加在習近平身上的壓力也只會更強。但美中之間3000億的關稅在山雨欲來之前叫停，並對華為能夠解禁，則絕對有它的意義。

也有分析表示，儘管川習二人都喜歡把「我的朋友」掛在嘴邊稱呼對方，但兩國之間的互信仍是赤字，需要繼續努力。但這次G20的休兵，比7個月以前阿根廷G20時兩國的貿易戰休兵，有一個務實之處，那就是沒有設定期限。川普現在最常掛在嘴上的話就是他要談一個好的協議，而不是一味求快。

北韓問題是另一個精彩看點，川普發推特說要跟金正恩在板門店見面，握個手，打個招呼，典型「即興、率性、非傳統」的川式外交特色。白宮內部鷹派想阻止都來不及。金正恩的回應也很正面，表示川普的提議很有趣，而終有了後來的板門店之會。川普也成為第一個跨過38度線進入北韓的現任美國總統。對於這個寫歷史的一刻，川普自己就甚為得意。試想，如果川普表示想與金正恩見面，但金正恩卻還以冷嘲熱諷，川普必然又會成為媒體與民主黨嘲弄的對象，美朝關係也將更難轉圜。

這些都是表面的故事。底下的深層結構，當然還有中國的角色。朝核問題和美中貿易戰，一直若有若無地掛在一起。習近平在G20峰會前去北韓作了兩天國是訪問，展現中國在朝核問題上的影響力，當然有增加對美談判籌碼的目的。川習會時，習近平曾鼓勵川普與金正恩會談，所以板門店的川金三會得以落實，中國當然也扮演了催化的角色。議者或謂中美朝已成一三角架構，南韓被排除在外；然鑑諸文在寅後來加入了川金會談，並與川普一起歡送金正恩，可以看出南韓即便不在三角架構中，但也沒有被完全排除在外。至於最終能爭取到多少話語權，則還可以繼續觀察。

然川金三會之後，並不代表朝核問題就有了突破。川普本來也就是期待兩人見面說個哈囉而已。兩三個禮拜後，朝核問題新的談判小組恢復對話後，除非川普政府改變對朝談判策略，否則原有的問題還是繼續存在。但川金能夠會面，至少維持了彼此的善意，也為停滯的朝核談判注入的新的動力。

那G20本來會議的主題是什麼？是貿易、環境、數字經濟。這方面就沒有什麼進展。在環境問題上，美國與其他國家的分歧依然存在。數字經濟的共識也還有待凝聚。其實短短兩天的峰會，也不可能真有多少突破，但美中、美朝兩場場外大戲，已讓人們有了新的期待。這對鬱悶的國際局勢來講，應是值得歡迎的現象。

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