廖達琪／「全民調」是毒藥還是解藥？

▲筆者認為以民調決定提名，是否就真能找到最強的候選人呢？「對比」比「互比」更能彰顯候選人實力嗎？（合成圖／ETtoday資料照）



●廖達琪／國立中山大學政治學研究所特聘教授

台灣的兩大政黨雖然競選時激烈對立，但在提名總統候選人時，卻難得有了共識，尤其是今年，以全民調決定，這是世界獨創。更特別的是，兩黨均以找出最強的候選人，以達到勝選目標為名，民調方式採納了黨內互比以及跨黨對比的兩種方式，而且跨黨對比的權重更甚於前者；同時，因為手機的普及和市話的使用式微，民調是否納入手機也成為政黨初選方式的攻防項目之一。

但以民調決定提名，是否就真能找到最強的候選人呢？「對比」比「互比」更能彰顯候選人實力嗎？懂民調的人可能要搖頭嘆息，尤其近日國民黨的立委候選人初選結果紛紛揭曉，民進黨擾攘多時的初選民調方式也在「英」軍壓陣下，賴清德接受蔡家軍「5成手機，以及納入柯文哲及韓國瑜對比」命令式的提案，民調方式定案及結果出爐，真能解決政黨提名的困擾嗎？

這裡先以國民黨的高雄市兩個選區的立委提名為例。左楠雖有4位爭取，但競爭較激烈者為黃昭順及張顯耀，按照國民黨的85%對比，15%互比公式計算下來，黃只領先張0.648%，國民黨也因此宣布提名黃，但張顯然不服，認為過程有弊端。從民調專業角度看，即使抽樣是較常依循的1068人，仍有正負3%的誤差範圍，白話一點說，其實黃、張實力不相上下，因差距實在太小，根本在誤差範圍內，以此決定勝負，並不科學，也不實際。

同樣的情況也發生在前金、苓雅、新興、旗津區，3位候選人陳美雅、蔡金晏及黃紹庭，實力更接近，其結果依序是33.426%、33.352%及33.221%，差距均在0.1%以內，以統計的意義而言，3人無分軒輊，但就依此提名陳美雅，讓實力相當的另兩人如何服氣？

國民黨立委初選以民調決勝負，已顯現的結果可能是爭議的開始、團結的挑戰，實應立即提出補救措施，如擇期重做差距在3%以內候選人的民調等。

目前國民黨總統大選也是依此方式計算，並未考量差距在統計誤差範圍的補救辦法，會不會引起更大的裂痕呢？目前綜觀坊間的各家民調，多顯示韓國瑜與郭台銘的互比差距相當接近，如果納入蔡英文的兩軍對比或柯文哲的三腳督，韓及郭之間的差距也不大，如果套入85%對比，15%互比公式，韓和郭極可能也落入誤差範圍的3%以內，以些微領先者勝出，能讓對方服氣嗎？

民進黨的總統提名初選規則，不僅納入手機50%，且只有對比，並將柯、韓納入，政大陳陸輝教授已分析初選全民調可能是毒藥，因兩黨初選時，40歲以下的柯粉，很可能策略性地在接到手機調查時，回應對柯P最有利的候選人，即多數民調顯示較弱者，以讓柯P大選順利。兩黨的全民調因此能找到最強棒嗎？

不知兩黨負責人有無這樣的警覺，完全依賴「全民調」的迷思，或許在這次大選中需重新省思，並及早訂下結果差距在誤差範圍內的補救措施，或許這是目前亡羊補牢的方法之一。

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