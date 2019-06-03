賴祥蔚／藍營警訊！最新民調顯示了三大危機

▲筆者認為藍營的前三位領先者分別是朱立倫、韓國瑜、郭台銘，但是差距不大。主要原因應該是三位藍營天王都沒有充分發揮本身的優勢，也沒有克服本身的缺點。（合成圖／ETtoday資料照）

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

6月1日韓國瑜在凱道造勢人潮爆滿，不少韓粉都認為2020年總統選舉已經大局底定。不過中華傳播管理學會在5月29日至6月1日進行的最新民調卻顯示了三大警訊。

首先，經過幾個月的整合或紛擾，藍營去年九合一選後優勢已經失色許多，綠營的蔡英文也沒有想像中那麼弱，國民黨、民進黨支持度為25.4% vs. 20.4%，非常接近，而白色力量的柯文哲更是足以三足鼎立。

對這次民調結果的一個合理解釋是去年選舉到現在，經過半年又回到了藍、綠、以及討厭藍綠的基本盤。與其說是各界天王在選舉，不如說是討厭民進黨、討厭國民黨、討厭兩大黨這三方勢力在選舉。

整體來看，藍營的前三位領先者分別是韓國瑜、郭台銘、朱立倫，但是差距不大。主要原因應該是三位藍營天王都沒有充分發揮本身的優勢，也沒有克服本身的缺點。以韓國瑜來說，去年選舉大放光明的「愛與包容」等正能量，現在黯淡一些，而且在高雄市政答詢等最近表現，小有失分，動怒次數也增加了，必須找回當初的愛與包容等足以感動人的特質，甚至是再進化。至於郭台銘，強項本來在企業治理，但是最近這方面的發揮有限，民調顯示46.6%的民眾擔心他當選之後會政商不分，這需要設法澄清。至於朱立倫，本來學經歷都很好，偏偏現在全球的民意都對傳統政治人物反感，也要設法展現新的形象才行。

其次，藍營三位候選人領先綠營蔡英文的支持度都不超過3%；如果柯文哲也參選，任一方領先的支持度都沒有超過4%，都在誤差範圍之內。這就表示2020年選舉，藍營未必一如各界預期必然勝選，如果主要參選人持續失分、現今非誰不投的氣氛繼續上升、甚至是黨內分裂，到時可能又會痛失中央政府的執政權。

第三，6月1日韓國瑜造勢看起來成功，但是這次民調結果卻顯示過半選民仍不認同他剛當選高雄市長就去參選總統，尤其南部高屏及離島地區的受訪者比例最高。由此可見，韓粉的支持強度非常高，足以撐起大型造勢的人場，但是往外擴散的效果如何？恐怕不如2018年的選舉情況，當時幾乎不分藍綠，人人都在討論韓國瑜現象，但是這次只有支持韓國瑜的鐵粉及關心選舉者討論比較多，其他偏中性民眾似乎有降溫的現象，這當然是一大危機，必須嚴肅面對，才不會大意失荊州。

台灣有假新聞，更有假民調，中華傳播管理學會希望藉由嚴謹民調來呈現民意真相，提供對照。這次民調的執行時間為5月29日至6月1日每晚6至10時，成功樣本為1823個，抽樣誤差為信心水準95%下，正負2.3%，由執行單位為全國公信力民調公司執行。

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