蕭徐行／陷入集體政治躁鬱症的台灣

▲台灣可能正籠罩在集體「政治躁鬱症」的煎熬中，社會充滿躁動、激情與不安。（圖／記者季相儒攝）



●蕭徐行／獨立評論人

炙熱的高溫忽焉來到，像極了烤爐上直冒熱煙番薯的台灣，也正受籠罩在集體的「政治躁鬱症」煎熬中，社會躁動、激情與不安，彷彿只要一根火柴就可以讓窒息的空氣爆發，點燃政治對立的汽油桶，讓無辜的人民身陷政治衝突的火海中。

裂痕擴大的台灣

現在令人擔憂的是台灣島上的政治對立已非傳統的藍綠政黨派互相不滿與嗆聲，隨著民進黨三年「執政不力」，黨內派系為求維持政權，保護政治利益開始互相攻訐，國民黨11月24日撿到天上掉下來的禮物後，人人奮勇之前，不做牛後，對於重回寶座的饑渴與焦躁，加上天天守株待兔，要撿便宜的柯P虎視眈眈，台灣完全陷入了小綠鬥大綠，淺藍槓深藍的黨內對打局面中，不僅政黨分裂、派系分裂，甚至階級分裂，為了爭奪所羅門王的寶藏，大家天天算計、使詐與抹黑對方，政治人物只想到自己的政治權力不惜翻臉相向，翻臉互嗆；卻完全忘記了台灣島上2300萬的人民的生與苦，這些受害於多年來藍綠惡鬥的選民沒有政治躁鬱症，卻正是充滿著未來憂鬱症，完全不知國家的前途在哪。

台灣正像陷在政治漩渦中的船隻，只能無方向的胡亂旋轉，不知該如何脫困，該往哪去；2020年，無論誰能選上台灣總統，他所要收拾的殘局不是統獨兩股勢力，而是因為權力已經碎裂為七塊政治勢力的台灣，這樣的台灣別說往前跨步，恐怕破鏡都難以重圓了。

中美介入撕裂台灣

更令人憂心忡忡的是已經夠浮躁的台灣政局，隨著中美兩國全球相爭霸的陣勢日益擴大與對陣實力越顯後強勁之際，夾在「修昔底德陷阱」所可能引發的衝突而受害的台灣，由於歷史的淵源更是如同夾心餅乾想閃也閃不掉，只能任由兩強在台海周邊耀武揚威，互相叫囂，雖然我們名義上能選舉我們的最高領導人，但是我們卻完全沒有一個完整的國家人格與國家實力，連制空與制海權都要靠美國老大哥的支柱，否則台灣海峽早就「內海化」。

美國雖然號稱要維護台灣的民主自由，但說穿了還是因為台灣島剛好位於陸權與海權勢力相抗衡的軸心點，失去了台灣島，人民解放軍將毫無阻隔的縱橫西太平洋，山姆大叔在太平洋地區的壟斷勢力將門戶大開，美國軍隊的勢力將被迫退回到夏威夷以西，1940年代，日美太平洋戰爭的歷史可能重演。

另一方面，守住台灣才能避免台灣海峽與南中國海「內海化」，如果台灣被中國勢力控制了，日韓與東南亞將因為能源與物資的需求被迫再成為中國的扈從國，整個東亞將成為「中國共榮圈」的範圍，屆時如再連上「一帶一路」所發揮的功能，整個歐亞大陸將進入中國勢力範圍圈，美國將被迫讓出盟主寶座。這也是為什麼美國這麼在意台灣政權的兩岸政策走向的原因，也因為蔡英文在國際社會完全孤立需要美國的支持，所以任由老美操控指揮；老美也認為蔡英文最好配合的原因。

權力至上的台灣

害怕失去政權的蔡總統逢廟必拜，到底是求自己心安還是真想到地方去關心民膜，這樣不關心國政，也不願走入民眾之間了解民眾疾苦的總統，為了害怕總統寶座拱手讓人，不但對於政敵祭出殺手鐧，也發動黨政軍特羞辱自己的同志，自己的前院長，這樣對同志比敵人還殘忍的手法說穿了就在於權威心態作祟，認為沒有人可以減損現任總統追求連任的光彩；賴清德批駁蔡英文的言詞則像極了一對老夫妻喋喋不休，向外界訴說另一半的不是，但是對於民眾所受到的苦難以及如何脫困，提不出隻字片語與讓人眼睛為之一亮的政見，反而原先最醒目的台獨立場因為選票考量也將見風轉舵，令人驚愕。

急欲拿回政權以雪前恥的國民黨，在1124後人人為先鋒，個個爭機會，為勝選初選規則卻因人設事，一變再變，加上黨中央的虛級化，遇到緊急事件完全無法發揮黨的高度評論時事與應變能力，使得外界完全看不到國民黨為了選舉做了哪些努力，比以前有何改進，反而天天看到選將互批，支持者又鬥來鬥去，甚者演變成非韓不投的派系化投票意向，無法一鼓作氣的結果就是領先者在民調上的節節落後，黨的形象也再度轉為負面。

但更驚奇的莫過於沒做甚麼事的柯P，連一個大巨蛋都束手無策，凡事都爭功諉過，反而在支持度上維持一定的氣勢，似乎只要藍綠越亂，被認為能力不足的柯文哲反而支持度越高，這樣可能的鷸蚌相爭，漁翁得利現象也使得柯P天天緊盯著選戰而無心市政。

憂鬱的人民

這樣政治躁鬱的台灣政客就導致了每天充滿憂鬱的台灣人民。

人民天天憂鬱總統與美國挑釁中國，導致雙邊產生衝突，台商則憂鬱中美貿易戰繼續下去，大家都會沒飯吃；人民也憂鬱原來希望換黨做做看，如今國民黨還是內鬥的本性不移，看來該贏的局也充滿了變數，人民更憂鬱一個理念說不清，連個大巨蛋也弄不好，處處只會討好年輕人的市長也要來選總統，而且他可能當選的原因竟然不是自身條件優越，反而是藍綠兩黨都太爛了。

2020年的台灣人民注定就要在中美爭霸戰與誰是接班人兩大議題中躁鬱又憂鬱了。

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