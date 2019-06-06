【走向內閣制】賴士葆／現行憲政運作的缺失

▲立法委員賴士葆出席今日的「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

●賴士葆／立法委員

總統有權無責、行政院長有責無權：由於1997年的修憲取消閣揆同意權使我國憲政體制偏向法國式雙首長制，因而行政院長（或閣揆）變成總統的執行長（講幕僚長更為貼切），閣揆沒有任何民意基礎，他可被總統「呼之則來、揮之則去」，也可被國會議員大小聲，他真的祗是小媳婦的命。

中華民國憲法原本就是傾向內閣制：例如閣揆同意權、閣揆副署權的設計皆如此，但憲法中又規定立委不得兼任官吏，在講求一切以民意為依歸的民意時代，各部會首長的施政方向容易與民意脫節，而常有被立委修理甚至杯葛的現象。因此，如要回到內閣制當然要讓立委可兼任官吏，使得各項政策的推動更符合民意。

然而要解決上述問題原則上只能透過修憲的途徑，而社會上的有識之士對修憲方向基本上要求「權責相符」，最近各陣營要參選總統的各侯選人大都提及內閣制，然而，台灣從1996年開始總統直選，人民已習慣有此選舉權，要拿掉很困難（更何況這其中可能牽涉統獨議題），而總統直選不可能不給他權力，並且有國家象徵；如實施總統制，則現行憲法要修的幅度更大，因為美國總統制下的總統與參眾兩院議員分別由人民選出，彼此獨立，同時也都向人民直接負責，因此如實施總統制國會議員是沒有質詢權的，這又與台灣幾十年來的國會運作有所扞格。

雖然內閣制確實較能達到「權責相符」的社會期待，但修憲四分之三的高門檻一般認為在2020年的大選中幾乎沒有一政黨可達成，因此比較務實上的作法是在沒修憲以前，總統可赴立法院作國情報告，並聽取立委國情建言，如此徹底貫徹雙首長制，立委可質詢院長內政問題，而對總統則在國安方面問題提建言，至於立委建言形式（或可參照過去國大代表對總統建言的模式）以及總統回答機制則可透過朝野協商建立憲政體制。

當然，長期而言，最好還是透過修憲改成內閣制：讓立委可兼任官吏、並且維持總統民選（是否虛位需更多的社會共識）才是正道。

「啟動修憲，邁向內閣制」座談會於ETtoday播吧重播。

熱門文章》



►台灣需要權責相符的憲政體制

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。