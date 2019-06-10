苦苓／賴清德可能要再等四年了

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：哇，隨著民進黨英賴辯論的結束，這個延了又延、改了又改的總統初選總算告一段落了。

老王：是呀！那你看賴清德多番忍讓、勉強接受的這場初選，他到底有沒有希望獲勝呢？

老丁：我本來以為，他會在辯論中提出為什麼「非他不可」的理由，可是聽了半天，好像也只是根據「他一定贏」的推測，這個說服力不太夠。

老王：對啊，若是看民調，他單獨對韓國瑜是互有輸贏；但若是加上柯文哲，他的票卻會大量流失，佔不到優勢，那這次民進黨初選民調就是以三個人對比，誰也不能說賴清德一定會贏。

老丁：還有就是他發表的政見，其實和小英總統目前在做的並沒有太大不同，那如果她已經在做了，你來做又沒有甚麼新的做法，那為什麼要換你呢？

老王：而且他所說自己做行政院長的一切政績，也是在小英總統的領導之下完成的。你如果做得好，就不能說小英總統做得不好；而你如果說去年九合一大敗是因為小英總統做不好，那你正是當時的行政院長，又憑甚麼說自己都沒有責任呢？

老丁：這就是麻煩的地方！你說要做的，對方說我已經在做了，就讓我繼續做下去吧！如果大方向、大原則不變，那麼你提到的例如閣揆同意權、前十年免還學貸，對方也都可以接納來做，更看不出為什麼非要你接下來做不可了。

老王：可能最失望的是獨派吧！在維護台灣主權方面，賴清德的主張和小英總統基本上沒有不同，甚至還說中華民國已經是一個主權獨立的國家，這好像和「建立一個新而獨立的國家」距離有點遠吧！

老丁：如果真的說出這個政見，那賴清德大概也不必選了。現在還堅定支持他的，應該只有那些比較信任他的人品和才能的人，但不知有多少就是了。

老王：也有認真為民進黨著想的人，可能會想說萬一賴清德出線，那麼他選舉時，小英總統掌握的行政資源他可能完全用不到，行政院很多攏絡人心的政策也可能停擺，讓賴清德更難選，權衡之下，就「忍痛」投給小英總統了。

老丁：這樣太不公平了吧！民進黨一直對他不公平，難道大家不該支持他、替他討回這個公道嗎？

老王：會的會的，也許……嗯，2024年吧！

熱門文章》

►小英總統該怎樣應付賴清德

►看【苦苓】最新文章

►最夯的評論短影音！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。