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投書／保育自治條例未通過　石虎的未來又該何去何從？

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▲苗栗縣政府日前投票以多數決通過反對「石虎保育自治條例」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

●張簡禎娟／學生

最近社會上討論的最沸沸揚揚的話題，莫過於是苗栗縣政府投票以多數決通過反對「石虎保育自治條例」，事實上這是一個突然興起的議題，也是一般大眾不太熟悉的內容，條例未通過後，國民也開始關注、深入了解石虎。那究竟什麼是石虎？石虎保育自治條例又是什麼呢？為什麼條例未通過這件事又如此令人嗤之以鼻？

我們先來探討一下石虎這個動物。石虎是種小型貓科動物，原產地位於東南亞和印度次大陸，是肉食性動物，捕獵很多小型生物，包括哺乳動物、兩棲動物、蜥蜴、鳥類、昆蟲、蛇，所以石虎在早期也被人類視為是有危害性的生物，因為牠曾經吃了家畜。

上百年前，石虎其實遍布全台各地，臺灣原來存在著兩種貓科動物：雲豹和石虎，但在近年學者認定雲豹已經走上滅絕之路，因此石虎就成為臺灣僅存的野生貓科動物。但到了現在，除了淺山棲地的大量開發，狩獵與山產交易亦推波助瀾，使得石虎分布區域日益緊縮、數量漸漸減少，目前大約只剩下500隻左右，並在 2008 年被列為第一級的瀕臨絕種保育類動物！而苗栗縣目前也是石虎被發現最主要的區域，所以縣政府也將石虎視為「吉祥物」！

石虎目前瀕臨絕種的因素有很多，包含因為被人類涉獵並殺害，還有因為棲息地位於低海拔、淺山地區，而這些地方也開始被政府與企業進行土地開發後導致減少，也因為人類開車駛入石虎棲息地附近道路致使車禍發生，種種原因都使得石虎正面臨消失的危機！越來越多人開始意識到石虎保育的重要性，而上段內容也有提到苗栗縣是台灣最多石虎的區域，「苗栗縣石虎保育自治條例」也隨之被提出。

而在2019年6月4日，這項草案進入二讀程序，最終以反對票25對上贊成票9的結果遭退回，這樣的結果不僅讓人民痛心又憤怒，同時也不禁納悶，苗栗縣政府將石虎視為吉祥物，甚至推出了各種有關石虎的周邊商品，利用牠來增加觀光財，難道卻連保護牠都不肯？

其實苗栗縣政府在去年蓋了一個生態公園，想用它來進行所謂的保護石虎，讓石虎有地方可以棲息，但事實上石虎根本無法在裡面活動，因為它就是個光禿禿的人造水泥公園，別說是石虎了，就連人類想進場的意願應該也很低！卓蘭鎮公所也在2018年12月26日宣布停工。

而保育自治條例的內容是什麼呢？是因為會危害人類所以才要反對嗎？

本次「苗栗縣石虎保育自治條例」中，其實僅僅規範在開發前先諮詢相關專家、經過更嚴謹的生態評估，確保在最低干擾石虎生存的狀況下兼顧保育和開發。條例中，沒有要求砸錢設立保護區、沒有規定不能開發、沒有規定任何罰則，甚至積極輔導、獎勵友善環境的開發，本質上可以說是個僅「宣示保育決心」的自治條例。唯一會危害的部分，就是主要限制開發對象是針對「縣政府」的開發案！所以苗栗縣長徐耀昌也公開表示「現階段」不會考慮三度送審保育條例，更強調，「有時候動保人士，反而是阻礙我們營造友善環境的元凶。」

看到這裡，真的會不禁令人懷疑，難道進行一些傷害動物棲息地的開發，與建設不必要的設施，真的會比直接保育牠們更為重要嗎？回歸到把石虎設為吉祥物卻不保護牠們這個可笑的事情，回頭看看苗栗縣內各大小的選舉文宣品，幾乎樣樣都印上石虎的樣貌！在我看來，石虎保育問題真的是件重要的事，而該則保育條例背後代表的，是台灣公部門有意識地挺身而出，保護台灣地方上的稀有動植物；換個方式來看，一旦石虎保育成功，地方上的文創商品、農業行銷，都可藉此輸出，「回過頭來，保護石虎、保護環境，不還是回歸到我們人的身上嗎？」，那政府、縣民、甚至是國民，何不盡力去保護牠們呢？

這個問題真的需要每個人都要好好思考！生態保育絕對不是經濟發展的障礙物，在一昧追求「現代化」的過程中，回頭檢視地區性的經濟產業、社會文化與生態環境，並從中找到自身優勢，發展出具當地的特色，我認為這樣才是一個地區的永續發展之道。而現在我們也只能期許，在石虎待的最後一個城市－苗栗縣，能夠意識到什麼才是最好的選擇。

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