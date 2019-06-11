鍾文榮／國道6號通花蓮拚觀光　只會是另一場泡沫

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

韓國瑜出馬競選國民黨的總統候選人，前幾日在花蓮造勢，提出了國道6號通花蓮，台中花蓮一日遊的競選口號，讀者問我，這不是我寫的《巷子口經濟學》那篇「觀光的危機」的翻版嗎？

沒錯，的確是翻版，我用十年的預言及觀察，驗證了「通交通，拚觀光」的政策性結果，簡直就是一場觀光災難！

住在花東的朋友，對於回家的路，我認為缺的不是高鐵與高速公路，而是一條回家的安全之路，以及如何改善旅運時間與效率的問題（包含解決訂不到火車票），然絕非一條「通交通，拚觀光」的一日遊生活圈的國道6號！

諸多的討論都侷限於工程技術層面，認為國道6號通花蓮與否，技術上應該就可以決定一切，然我認為這種思維，在系統問題的解析上也太短淺。假定國道6號真的要通花蓮，想必第一個跳出來反對的就是南投縣，果然，南投縣長林明溱就反對，但理由依然是工程技術問題不可行。

其實，當年國道6號通車時，改變了旅運效率，同時也改變了南投地方商圈生態，清境農場上的民宿預期以為住客數量會增多，結果山禿了，大量的違建民宿問題遲遲無法解決，然後遊客呢？

沒國道6號時，要到清境農場的遊客必須打從省道（省14）過來，一路經草屯、國姓、埔里、霧社和廬山，因為旅運時間的限制，大部分的遊客會選擇在草屯或埔里用午膳，然後在廬山或清境農場住宿一晚，隔天再去日月潭。這時候的草屯往埔里的省道上，滿是車潮與人潮。生意人會說，有人有車潮的地方就有錢賺，果然沒錯，整條省道四處可見餐廳、休息站、加油站、檳榔攤和玉米攤。

國道6號一出現，城市的引力模式改變，從臺北一早出發，尚未過午，人也許已經在清境農場看剪羊毛秀，用完午膳往日月潭，可能就在日月潭住宿了。這一路上因為交通模式改變了城市間的引力模式，卻造就了清境農場民宿與日月潭飯店的過量的供給，結果就是泡沫化。

假定，國道6號真的施工，可以預期的是台中花蓮一日生活圈。我前幾年到花東幾趟，早已發現過量的民宿，這是預期宜蘭到花蓮旅運時間縮短後的結果，那麼，國道6號真的克服萬難通車，第一時間改變的，就是南投與花蓮的經濟生態，大家往花蓮去，誰，會留在南投呢？在花蓮，又會留多久？也許，就一路往台東去了！

觀光，絕非把人帶來這麼簡單，而是人留得下來，留得久且還會再來，還願意多花錢。而且，觀光資源絕對是稀有財，照理，不會有人把觀光資源普遍到很低俗與廉價才對。按經濟學原理的解釋，就是超額的供給與需求，只會把均衡價格拉低，把均衡數量擴大，結果價俗了，質跟著沒了！

接下來，可以想像，國道5號的交通問題，就會如實在這條國道6號再現，而且更甚於國道5號。多了30公里的一段路，未來卻會拖垮好幾個系統。歸鄉之路被包裝成一條觀光大道，想必很多人最後一定會說，想當初，又何必多此一舉呢？

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