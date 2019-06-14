洪辛柳／「韓郭裂」是「蔡賴合」的最佳催化劑

▲筆者認為郭粉與韓粉彼此砲火愈慘烈，就愈快地驅走中間選民的支持，蔡英文向獨派召喚「蔡賴配」，就愈具說服力。

●洪辛柳／獨立評論人

蔡英文黨內大勝，但她並沒有多少笑容，因為她深知這其實不是大勝，陳水扁戳穿了國王的新衣，說他打死不相信這個民調，間接指控蔡英文舞弊，深綠的動向將讓蔡英文寢食難安。

陳水扁已經吹起號角，「打死不相信」就是信號，曾代表獨派角逐黨主席的游盈隆昨天很晚也終於亮劍，稱「這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調」，今早又以「鄉愿」、「邪惡的平庸」暗諷挺蔡的黨內同志，稱他們可以眼睜睜看不公不義的事情發生，卻無動於衷，還高喊團結？醜態百出。

於是蔡英文依然要吹「一加一大於二」的舊調，將賴清德納入麾下，就解決了深綠的大患，化解了臥榻之旁的掣肘。但賴清德會順從嗎？

李遠哲等反蔡的力度，已不只是年初的促其放棄連任的公開信，初選尾聲的連署更要她「知所進退」，可說已是公然決裂。獨派認為，蔡英文所釀致的在去年的大敗的失政因素，在明年大選時將「原封不動」，依然存在。故而，獨派對於蔡英文贏得連任，絲毫不抱厚望。

北社副社長金恆煒也數度批判蔡英文沒有民主胸懷，只想當山大王，蔡英文藉黨機器數度延後初選、改變規則，還引來蔡明憲、余文儀等先後退黨。這一些賴清德背後的獨派力量，恐怕不會同意賴清德跟蔡英文合作，若是賴真的點頭與蔡合作，也未必帶得動獨派，獨派如何跟他們已經批臭的蔡英文合流？

不過，蔡英文的處境並非如同獨派想像中的悲觀，蔡英文與獨派之間實際上並沒有真正的路線矛盾，排除陳水扁的作弊假設，她擊敗賴清德的原因一部分即在於她已藉「反中」操作將獨派相關主張盡納囊中，未來大選只要繼續此一操作手法，深綠選民的選票仍然可以歸隊。

而蔡英文藉由同婚法案等所形塑的多元、自由形象，已經建立一支十分穩固的可以稱之為白左自由派的都會中產階層支持部隊，這個族群既是賴清德所無法收割的階層，更是她與柯文哲在大選中爭奪選票的利器，不過，這個形象可能同時也是她的包袱，同婚法案在鄉里的底層民眾中是一個負數，她必須藉由其他的政策手段去挽回這些人的心。

蔡英文與獨派之間，主要是權力矛盾，獨派認定蔡無望連任，於是另外推出賴清德挑戰她的權力，蔡英文無論如何已藉各種技術拖延，初步化解了獨派的第一次圍攻，但她必須於短期內營造她也可能在大選中獲勝的想像，否則獨派仍將採取對抗姿態，在大選中選擇隔山觀虎的策略，等待蔡英文的敗選。

更直白地說，獨派已在部署「後蔡時代」的權力架構，而賴清德即是他們擁戴的新共主，如果蔡英文不能在短期內顯示她可以完成連任，亦即讓獨派看清，武則天還有四年的江山，獨派已在準備在蔡敗選後，甚至是敗選之前，就讓賴清德搶下黨機器，阻止包括鄭文燦等其他中生代的接班覬覦。

而這關鍵時刻，蔡英文最好的朋友可能就是韓、郭鬩牆的國民黨，韓國瑜繼續藉造勢保持熱度，郭台銘的攻勢也在加溫，雙方都為初選而升高火力，但國民黨兩位天王的裂痕愈大，郭粉與韓粉彼此砲火愈慘烈，就愈快地驅走中間選民的支持，蔡英文向獨派召喚「蔡賴配」，就愈具說服力。

從陳水扁的叫陣來看，蔡英文與獨派的權力矛盾，一時還在僵持之中，但蔡英文的救援部隊，似乎正趕來馳援，「韓郭裂」正是「蔡賴合」的最佳催化劑！

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