「不連任美國總統，股市會大跌？」　川普的推特催眠術

▲川普15日曾發推特表示若他沒有連任,「股市將大崩盤」。(圖/達志影像/美聯社)



●蔡明芳/諮商心理師,經營「把自己撿回來愛:阿水心理師的日常」粉絲專頁。

川普日前用推特給美國人下了一個催眠暗示,我們就來拆解一下。

2016年選前,心理學家透過自由聯想的方式,研究人們對川普的看法。結果很意外地發現,即便大家覺得川普自戀,講話討人厭,但心理學家也發現,人們把川普跟美國強大/歡樂/有希望/財富等正向詞彙連結在一起。

這些正向詞彙來自川普競選的口號,也來自川普給人的形象,而且是不知不覺植入人們腦中。

怎樣的暗示容易植入大腦

要邏輯,要思考的語言,人的大腦不容易記住也不容易有感受,大腦比較會記住簡單,且有強烈情緒感受的字句,舉個例來說,請唸一篇下面的句子:

「反中媒遊行上周日於臺北展開,即便部分媒體沒有報導這個非典型政治活動,就算天公不作美不利民眾出門,但比肩繼踵的場面還是讓凱道稠人廣眾,而不得不說,在人潮離去之後,現場沒有留下任何一件垃圾,對比香港為了反送中,有人 『墜樓死諫』,我們真的要珍惜台灣的民主。」

你唸完一次,回想起來最強烈,最深刻的是什麼?

比肩繼踵?稠人廣眾?還是墜樓死諫、珍惜民主?

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT