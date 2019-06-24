「不連任美國總統，股市會大跌？」　川普的推特催眠術

▲川普15日曾發推特表示若他沒有連任，「股市將大崩盤」。（圖／達志影像／美聯社）



●蔡明芳／諮商心理師，經營「把自己撿回來愛：阿水心理師的日常」粉絲專頁。

川普日前用推特給美國人下了一個催眠暗示，我們就來拆解一下。

2016年選前，心理學家透過自由聯想的方式，研究人們對川普的看法。結果很意外地發現，即便大家覺得川普自戀，講話討人厭，但心理學家也發現，人們把川普跟美國強大／歡樂／有希望／財富等正向詞彙連結在一起。

這些正向詞彙來自川普競選的口號，也來自川普給人的形象，而且是不知不覺植入人們腦中。

怎樣的暗示容易植入大腦

要邏輯，要思考的語言，人的大腦不容易記住也不容易有感受，大腦比較會記住簡單，且有強烈情緒感受的字句，舉個例來說，請唸一篇下面的句子：

「反中媒遊行上周日於臺北展開，即便部分媒體沒有報導這個非典型政治活動，就算天公不作美不利民眾出門，但比肩繼踵的場面還是讓凱道稠人廣眾，而不得不說，在人潮離去之後，現場沒有留下任何一件垃圾，對比香港為了反送中，有人 『墜樓死諫』，我們真的要珍惜台灣的民主。」

你唸完一次，回想起來最強烈，最深刻的是什麼？

比肩繼踵？稠人廣眾？還是墜樓死諫、珍惜民主？

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月15日

一樣，這就是川普的把戲。川普在6月15日的推文說「如果2020年是我以外的人接掌（白宮），股市將面臨前所未見的大崩盤。」

是不是很容易有感受也容易記：川普不當選，股市大崩盤！好，他已經植入這個暗示了。

那我們來看看總經面，圖是美國的耐久財訂單跟電子耐久財訂單年增率。即便有貿易戰，兩者都在正成長。而美國的薪資成長／消費／就業也顯示景氣還在多頭。這個多頭走完大概還要一年到一年半左右，很剛好就是美國總統大選前。

▲美國的耐久財訂單跟電子耐久財訂單年增率。（圖／作者提供）



真巧！而選前，股市隨著景氣轉折而下跌，人們會想到什麼？

「川普不連任，股市大崩盤」，接下來，你覺得選民會作什麼呢？

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