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普通人的自由主義／美伊衝突就是美中衝突的軍事翻版

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▲美伊情勢緊張，美國總統川普是否會對伊朗出手，外界都謹慎以待。（圖／路透社）

●陳家煜／加州大學聖克魯茲分校國際經濟博士。任教於美國Coe College工商管理學院。

美國在週四幾乎打了伊朗。美軍原本已經準備在三處發動攻擊，但在最後一刻，川普問了軍事將領，這麼打，伊朗會死多少人，將軍說，「一百五十人」。對於回擊無人機被擊落的軍事手段，川普認為造成對方這麼多的死傷，太不符合比例，所以叫停。如果是歐巴馬叫停，肯定被視為「懦夫、紙老虎」，但共和黨的總統，尤其是川普叫停，這叫「大國的從容」，我要打你就打你，我想晚一點再打你，就先叫停，一切操之在我。

讓我把這個看似雙重標準的看法，再講清楚一點。

伊朗和歐巴馬談了一個包贏的「核協定」，既拿到錢，又不需要終止核武發展。但川普的鷹派政府，不但從核協定退出，更馬上在經濟制裁上施壓。伊朗政府原先盼望的經濟制裁解禁，可以讓神學政權有錢對付經濟困境，但希望不但落空，大鷹派波頓，更是一天到晚講要打伊朗，把獨裁政權的脆弱徹底搬上了檯面。

伊朗原先想用歐洲的力量，逼迫美國回到談判桌，但美國不但不理睬歐洲政府的遊說，更加強經濟制裁的力道，搞得歐洲大公司，都不敢把觸角伸進伊朗，更不用說幫伊朗講話了。所以對伊朗的神學政權而言，剩唯一的手段，就是取法北韓，在軍事上挑釁美國。所以才有這一連串的舉動，如在葉門用傀儡打戰爭、提煉鈾的數目超過國際容許範圍、在荷姆茲海峽炸油輪，還有現在打下美國一台一億五千萬美金的無人機。

▲ 伊朗官媒IRNA釋出擊落畫面。（圖／翻攝自伊朗官媒IRNA）

美國先前私下警告過伊朗，不得動美軍。現在打下無人機，算是越過紅線，川普暫時放過伊朗。但接下來呢？

伊朗的挑釁不會停，所以再打下一架無人機的機會很大，到時川普會不會出手？答案是肯定的，這就是川普和歐巴馬不同的地方。全世界都知道歐巴馬怯戰，敵人早就看透透，但川普不但不怯戰，還陰晴不定，極好面子。伊朗下一次再來，光打臉川普這點，就會讓他出手。所以我才說川普是「從容」。

但接下來呢？

伊朗挑釁的目的，就是在賭美國不想再打一次中東戰爭，伊朗可以「死一些人」，但可以換來美國鬆手。但伊朗錯估一個國際情勢的轉變，「美國不再需要中東石油」，頁岩油的生產，已經讓美國變成石油出口國，美國不需要像打伊拉克一樣，需要長期留在中東維持秩序。美國可以重點式攻擊，用最小的傷亡，逼迫伊朗政權垮台，然後讓中東產油國、中國、日本和俄羅斯去收拾善後。因為中東產油國和這些大國，比美國更需要這些石油的順利生產。

所以伊朗一定不到黃河不心死，而美國一定會打伊朗，只是打擊的幅度，要看伊朗的動亂程度而定。當然伊朗還有一招，就是徹底棄核，但對獨裁政權而言，對「美帝」這樣的讓步，也同樣會造成政權崩潰，所以伊朗也不可能棄核。

整個美國和伊朗的衝突，就是美國和中國衝突的翻版。只是美國用軍事震攝伊朗，而用經濟手段對付中國而已。而兩個獨裁政權，毫無例外的，也會為生存，而抵抗美國的壓力。但美國也沒有任何鬆手的理由，都會持續打下去。

哦，對了。川普暫時鬆手還有一個理由，下週要和習近平交手了，先把伊朗放在後邊爐子熱著，弄完中國，再來炮制伊朗。

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