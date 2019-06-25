李沃牆／地緣政治風險升高　灰犀牛近在眼前

▲美中貿易戰可能在川普全面課稅後告一段落，但科技戰卻持續加碼。（圖／路透）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

詩云：「人無千日好，花無百日紅；早時不算計，過後一場空。」，正道出世事變化無常難料，順境不長久，宜隨時做好準備，才不致變成一場空。君不見，伊朗於上週擊落美國偵察無人機，迫使華府擬對伊發動報復性攻擊，美伊戰爭可謂一觸即發；而原本預期G20「川習會」可能讓美中貿易協議出現轉機；但川普卻冷不防地再提中企黑名單；一時之間，樂觀指數如坐雲霄飛車；貿易戰及地緣政治風險升溫，全球金融市場再度陷入陰霾。何謂地緣政治風險？有何影響？美中科技戰會愈演愈烈？灰犀牛（編按：灰犀牛一般指極可能發生、影響巨大，卻被忽視的威脅。）近在眼前，浮雲蔽日，全球經濟衰退恐山雨欲來，你做好準備了？

地緣政治風險 正在遍地開花

地緣政治（geopolitics）主要闡述地理因素與各國政治行為的關係。衡諸歷史，因種種因素而引發衝突的地緣政治風險事件不勝枚舉。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）曾在年初的報告指出，今（2019）年是全球地緣政治環境數十年來最危險的狀態；並提出「全球十大風險」，包括1. 誘發地緣政治學危機的「壞種子（Bad seeds）」正在萌芽，將威脅全球的整體秩序。 2.美中關係將持續惡化，影響全球。3.美國在網路領域「轉守為攻」。4.歐洲地區民粹政治的意識形態升高。 5.美國國內局勢動盪不安。6.創新的寒冬影響全球發展。7.川普效應下，出於戰略考量的國際盟友思維徒增風險。8.墨西哥政策制訂飄忽不定。9.俄國將大規模地介入烏克蘭選舉。10.奈及利亞政治混亂。此些事件泰半上演中。然而，未列名單中的美伊爭端刻正沸沸揚揚。

其實，美伊爭執由來已久；川普一直將伊朗定調成危險國家，並在2018年5月退出國際性的伊朗核協議（Iran nuclear deal）；8月宣布第一波針對汽車、地毯等伊朗重要產業的制裁；11月5日起對伊朗至關重要的石油出口和金融業重啟制裁。今年5月發生武裝無人機攻擊沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）的兩處石油泵站，迫使這家國營企業短暫關閉輸油管；雖然沒有擊中美國的設施及造成人員傷亡；但川普意有所指地針對伊朗提出警告，若威脅美國將自取滅亡。隨後，伊朗表示將重啟核武研發，並揚言封鎖重要油輪進出之荷姆茲海峽；不久前，沙烏地阿拉伯兩艘油輪即在荷姆茲海峽附近遇襲受創，波斯灣地區爆發衝突之風險升高。

日前，伊朗聲稱動用自製飛彈防空系統，擊落美軍尖端RQ-4無人機；讓川普火冒三丈，直言：「伊朗犯了一個大錯。」，甚至一度下令軍事反擊；但在最後一刻喊停，一再表明自己不願將這個爭端升級成軍事衝突。而後雖有美國網戰司令部攻擊伊朗的軍事電腦系統，警告意味濃厚。然川普於24日宣布，將針對伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和其他高級官員實施財務制裁，凍結數百億美元的資產。除美伊衝突外，今、明兩年將舉行國會或總統大選經濟體之 GDP占全球之比重逾 60%，選前及新政權產生均可能推高政策不確定性，推出地緣政治風險。

美黑名單出爐 科技戰漸升級

美中貿易戰一波未平，一波又起；就在G20川習會前夕，美國商務部繼5月將大陸電信設備大廠華為列入黑名單，禁止華為購買製造產品所需的美國軟體和零組件之後；又於6月21日將涉及大陸開發超級電腦的中科曙光（Sugon）、海光（Higon）、成都海光積體電路、成都海光微電子技術及無錫江南計算技術研究所列等五家中企列為黑名單，禁向美國採購零組件。而大陸官媒亦揚言：若中國企業權益遭到損害，中方將根據「不可靠實體清單」制度採取措施。此狀況意謂美中貿易戰可能在川普全面課稅後告一段落；但科技戰卻持續加碼，最終鹿死誰手，尚不得而知。但可預見的是，其間衍生的動盪波折勢難避免。

金融波動加劇 黃金石油上揚

不可否認，貿易戰加上地緣政治風險升溫讓市場波動度擴大，恐慌情緒升高。尤有進者，全球經濟衰退疑慮未除，全球三大央行美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及英國央行接連釋出降息訊號；美元指數及美債殖利率大幅下滑，加上美伊衝突升溫，提升了避險需求，讓一向被視為避險聖品的黃金衝破每英兩1,400美元大關，創2013年9月以來新高。據世界黃金協會統計，全球央行第一季淨買入黃金規模創6年來新高，較去年同期成長68%，可見一斑。而對地緣政治風險極為敏感的油價更是急漲表態；6月24日，布蘭特原油期貨每桶漲至64.23美元。西德州油期貨則漲至57.87美元。有市場人士預估，若美伊之間爆發戰事，國際油價可能會漲破每桶 100 美元。然而，影響黃金及石油中長期價格走勢的因素不一而足，實難以一刀論斷。

全球經濟下調 台灣恐難保二

如上所述，美中貿易衝突加劇、歐洲政經不確定性仍高、全球金融脆弱性上升，再加上地緣政治緊張情勢加劇等諸多風險接踵而來，將衝擊全球經濟成長，加速全球經濟衰退。近期 OECD 國家景氣綜合領先指標（Composite Leading Indicator, CLI）續呈向下走勢，已連續 16 個月下滑，且自2018年 8 月以來持續低於 100的長期趨勢，顯示景氣擴張持續走緩。又5月全球、日本、中國大陸及歐元區製造業採購經理人指數（PMI）均已低於50榮枯線；美國雖高於50，亦已降至 52.1之2016年10月以來新低。另一方面，自今年 4 月以來，聯合國（UN）、國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）及世界銀行（World Bank）等主要國際機構紛紛調降本年度全球經濟成長預測；特別是，IHS Markit的最新預測指出，全球經濟成長率將由3.2%下降2.8%，美國經濟成長率從上月的2.7%下修至2.5%，中國大陸則降至 6.2%；台灣經濟成長率僅只1.9%，難以保2。

兵法云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。黑天鵝不可預測，更難預防；但灰犀牛卻是既存的威脅，顯而易見；倘若視而不見，不思加嚴防，最後徒留一場空，只得欲哭無淚。

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