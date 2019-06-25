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《玩具總動員4》超隱藏彩蛋！3個皮克斯鐵粉才找得到的彩蛋！

雲論

多多看電影／現任全職影評部落客、全國廣播週日電台DJ。一位瘋狂熱愛看電影的地球人，以電影為生活中的唯一精神糧食。

（彩蛋影評）《玩具總動員4》中藏著許多電影彩蛋，結局也有3個片尾彩蛋，也有與皮克斯動畫相關的彩蛋連結，像是《腦筋急轉彎》、 《可可夜總會》、《Cars 3：閃電再起》等電影，多多將盤點《玩具總動員4》動畫電影中，二次機會古董商店所出現的彩蛋，讓你更了解整部電影的彩蛋細節！

《玩具總動員4》古董店中滿滿彩蛋

EGGMAN搬家公司再次出現

▲▼蛋蛋哥搬家公司（Eggman Moving Company）。（圖／翻攝自pixar wiki）

 ▲蛋蛋哥搬家公司（Eggman Moving Company）。（圖／翻攝自pixar wiki）

蛋蛋哥搬家公司（Eggman Moving Company）是根據皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）的製片人拉夫埃格爾斯頓（Ralph Eggleston）所命名而來，而這家搬家公司曾經在《玩具總動員1》和《玩具總動員2》中出現，並幫忙安弟的家人搬家，而這次這個牌子也出現在《玩具總動員4》中的二次機會古董店（Second Chance Antiques）中！

TRIPLEDENT口香糖又來了

TripleDent口香糖是皮克斯動畫中一個非常經典的彩蛋，並有著一首著名且朗朗上口的廣告歌曲，由Nick Pitera和Andrea Datzman所演唱。最早是出現在2015年電影《腦筋急轉彎》，每次只要播放這首廣告歌曲怒怒就會整個超不爽，之後TripleDent口香糖的logo也曾出現在2017年電影《Cars 3：閃電再起》。這次在《玩具總動員4》也有在二次機會古董店（Second Chance Antiques）中現身！

埃內斯托德拉克魯茲生前的名氣超大

假如有看過《可可夜總會》的觀眾一定對埃內斯托德拉克魯茲（Ernesto De La Cruz）這個名字不陌生，他就是毒死他人並竊取其音樂成名的那位超級大反派，而下圖中這面音樂得獎紀錄的獎牌，也出現在《玩具總動員4》中的二次機會古董店（Second Chance Antiques）中！

▲▼在《可可夜總會》中出現的音樂得獎獎牌，也出現在《玩具總動員4》中。（圖／翻攝Disney/Pixar）

▲在《可可夜總會》中出現的音樂得獎獎牌，也出現在《玩具總動員4》中。（圖／翻攝Disney/Pixar）

如有興趣可以加碼閱讀：《玩具總動員4》懶人包｜影評心得, 片尾彩蛋, 續集故事, 結局細節總盤點

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