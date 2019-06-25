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保養腸胃的3個關鍵：先把「好菌」養回來

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▲筆者表示「腸道菌相失衡」造成的不只是腹瀉、脹氣這麼簡單的腸道問題而已，還有可能造成許多全身性的疾病！（示意圖／pixabay）

●張振榕／胃腸肝膽科醫師

如果輕忽了腸道菌們對身體健康的重要性，你知道會有哪些嚴重的症狀產生，甚至一步步侵蝕你的健康嗎？答案是：慢性病如心血管疾病、糖尿病；腸胃疾病如腸躁症、大腸癌；身心症狀如憂鬱症、自閉症；以及神經退化疾病、免疫疾病，甚至肥胖都可能是因為腸道菌失衡所導致！

這些住在身體裡的小小細菌／微生物們，為什麼對健康有這麼大的影響呢？這篇探討益生菌的主題，我們要從菌群分類、菌－腸－腦軸的訊號，來聊聊好菌、壞菌、中性菌，以及討人厭的「壞菌」到底怎麼產生的！

三足鼎立，好菌、壞菌、中性菌該怎麼平衡

● 好菌：共生菌、益菌

● 壞菌：致病菌、害菌

● 中性菌：條件致病菌、伺機菌

共生菌指的是存在皮膚、口腔、呼吸道、腸道、陰道與人類細胞和平共存的細菌；益菌則是如比菲德氏菌、乳酸桿菌等的乳酸菌群。而常見的壞菌有葡萄球菌、鏈球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌等；伺機菌則是當身體健康時會轉變為好菌，但當身體變差時，伺機菌就會轉化成壞菌。正常情況下這三大勢力的菌群相對平衡，對人體是無害的，但若最近壓力太大、飲食不均衡等，造成免疫力低下，使壞菌大量繁殖、好菌生存空間被壓縮，就會導致生病！

「腸道菌相失衡」造成的不只是腹瀉、脹氣這麼簡單的腸道問題而已，還有可能造成許多全身性的疾病！

我們是怎麼「養」出壞菌的？

壞菌對人體造成這麼大的破壞，那你知道什麼原因腸胃道會把壞菌越養越多呢？以下幾個重點提醒，如果你也有這些壞習慣，那就千萬要注意了！

● 精製飲食：膳食纖維是腸道內菌群的營養來源，如果攝取不足，好菌少了食物來源，就會讓壞菌乘勢而起，最終造成腸胃道菌相失衡；而高油、高糖、高熱量的食物則是腸道菌的破壞元兇

● 工作壓力：上篇文章中提到的菌－腸－腦軸一再強調，情緒與腸道菌同在一條軸線上，舉最典型的腸躁症來說明，黃先生長期因工作壓力讓他情緒容易激動、急躁，結果也會同步影響腸胃道功能，例如常常拉肚子、偶爾又出現便秘，腸胃道壞菌越養越多，正是因壓力太大所導致。

● 藥物與過度消毒：同理於精製飲食，如果因病長期服用藥物，也可能令腸道菌相被破壞；或者食物太單一、無塵（例如太空人在吃的食物，一般民眾不用太擔心），也會是影響腸道菌相的原因之ㄧ；另外若長時間服用抗生素，也會造成腸道菌相不平衡。

● 熬夜睡眠不足：睡眠節律遭打亂、長期熬夜睡眠時間被破壞，也容易使腸道菌種和菌量因此失調，直接影響腸胃正常運作。

▲（圖／翻攝自《張振榕胃腸肝膽科診所》部落格）

日常保養最重要，把好菌養回來吧！

以下這三個重點，請務必好好記下，讓腸道重回健康狀態：

● 多吃高纖蔬果，給予好菌充足的營養

為了讓好菌能夠持續在你的身體內增長，最好的方法還是多吃高纖蔬果和天然發酵食品，少碰加工化學物，有了好的腸胃環境，益菌留下來的機率自然會提高。像是含有豐富水溶性膳食纖維的蔬果，如香蕉、牛蒡、蘋果、蘆筍、豆類等食物都很推薦！

● 定時補充好菌，讓腸道換然一新

腸道菌需要定期補充，才能發揮他最好的效果！建議在用餐前食用，這時候胃酸的酸鹼度較適合好菌存活，抵達腸道以後也可以順利定植，這樣補充才能真正有好效果！

● 多吃發酵食物，用古老的方法養菌

例如韓式泡菜、優格、味噌、納豆等發酵食品。發酵食品本身就是依靠微生物如乳酸菌、酵母菌、醋酸菌等，將蔬菜中的澱粉轉化為天然防腐劑來保存食物。發酵過程中產生的益菌和酵素，對全身療癒平衡具有不可抹滅的好效果！

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●本文獲作者授權，轉載自「張振榕醫師的健康相談室」。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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