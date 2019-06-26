模範生與韓粉的兩個世界觀

●作者／發達資本主義時代的打油詩人

雄中市長獎得主帶著《為什麼愛說謊》和韓國瑜合照，一位網友的評論如下：

「如果對頒獎人不滿就可以羞辱他，有麼多人對蔡英文不滿是不是也可以用同樣的方法去對待她，一個國家因黨派鬥爭到了缺少起碼的禮貌了地步了，您不覺得可悲還在鼓勵創意嗎？」

可以嗎？我覺得可以啊。而且我覺得對這個問題的答案體現了現代公民和韓粉的差別。

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）



前面這句話並沒有批評韓粉的意思。我覺得韓粉的特質之一就是非常在乎禮貌、態度等等傳統的、熟人社會的、人際互動的價值，並且把這些價值投射到現代的國家社會關係上，而這和許多現代公民的世界觀扞格。後者多數在民主社會裡長大、對權力保持戒心，認為國家必須存在但也將永遠與社會維持緊張關係，而在國家與社會對抗的場域裡，對執政者的批判優先於日常人際交往中的禮貌。

很遺憾地，這兩種世界觀可能很難彼此說服，因為它們在根本的認知模式上就是不一樣的。前者以自己的日常經驗出發，將國家與社會視為自己家庭朋友互動的同質物，而國家社會領域的倫理秩序和私領域是共通的（一定有朋友在這裡想到了儒家的政治秩序）；後者則把國家與社會視為外在於自身的獨立存在物，適用於日常生活不同的邏輯（這相對更趨近現代西方的政治理論）。換句話說，在「可不可以同樣對待蔡英文」這個問題背後，牽涉了更多「國家是什麼」、「社會是什麼」、「國家與社會之間是什麼關係」、「這兩者與我個人又是什麼關係」的範疇性（categorical）問題。如果範疇形塑認知，那麼在對話中不處理範疇的根本差異而只提出不同的理論與之爭辯，終究不免陷於雞同鴨講。

而兩種世界觀既然是不可共量的，也就很難以雙方都信服的方式分出對錯。前面所說的「沒有批評韓粉的意思」，就是出於這個理由。

而韓國瑜及韓粉們是這種世界觀差異的極大化展現。如果七月初韓國瑜出線，這兩種世界觀的衝突將會是往後半年內台灣政治爭論中時隱時現，但不可能消失的根本問題。

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