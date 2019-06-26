朱宥勳／韓國瑜的「創意」是否已近尾聲？

▲筆者認為韓國瑜是有某種天份的「創作者」。然而，沒有任何創作者是可以只靠天份的。（圖／記者洪靖宜攝）

●朱宥勳／文化評論者、專欄作家

第三位學生趁頒獎的時候「玩市長」了，看來半年來的韓國瑜生態觀察差不多也該到終點了。

第一次是用講的，韓國瑜反應不過來，很正常。第二次是T恤，人家什麼都沒講，韓國瑜來不及變招，很正常。第三次帶了一本書，邏輯上跟第二次一模一樣，但韓國瑜還是沒有做出任何反應。

雖然學生很聰明地把書藏到最後一刻才圖窮匕現，但已經被弄兩次的韓，其實多少應該要有心理準備「今天難以善了」才是。但他當下看起來還是當機狀態，沒辦法像他在其他場合那樣扭來扭去。就算只是微笑抱拳也好啊。

▲筆者認為三個中學生用同一招反覆攻擊他，他卻始終束手無策。他若能丟出新梗，此刻餘威尚在，必能再激起話題。（圖／記者賴君欣攝）

之前我有說過，韓國瑜的有趣之處，在於他有某種對「新鮮感」永不滿足的特質，這點跟創作者很像。傳統政治人物字斟句酌，用模糊逃避承諾；韓國瑜則喜歡講大話、不斷更新「金句」，用字要炫、內容要刺，讓他的粉絲永遠都有新的狂熱燃料。

就此而言，他是有某種天份的「創作者」。然而，沒有任何創作者是可以只靠天份的。

現在，就是天份用完的時候了。（可用的）經驗少、知識少，能夠拿來排列組合的元素就不多。講難聽一點，他連字彙庫都不大了，就算是連最擅長的「金句」，也很快會耗盡。他的代表作是：「貨出得去、人進得來、台灣發大財。」人人琅琅上口，威力強大。但後來的「台灣安全，人民有錢」聲勢就弱得多。前幾天，他發表了所謂「發大財2.0」的口號—現在不去google，誰記得起來？

去年選舉，他遭遇攻擊的時候，會用「愛與包容」、「心中沒有圍牆」回應，加上招牌的業務員式抱拳和點頭，讓政敵的所有攻擊都傷不了他。但現在，三個中學生用同一招反覆攻擊他，他卻始終束手無策。他若能丟出新梗，此刻餘威尚在，必能再激起話題。但這半年的市長經歷，恐怕已經讓他心力交瘁，而完全失去「創作」新梗的餘裕，暴露他腹笥太窘的問題了。

依賴新鮮感的，終究會亡於失去新鮮感。這點，疲勞轟炸的旺中體系也是居功厥偉，加速了「韓國瑜」這個品牌的消亡。

於是，韓國瑜竟然開始模仿起那些被他擊敗的傳統政治人物了，而且還變本加厲。人家造勢，他就一個禮拜造勢一場；人家開直播，他就一天開六場。這是創作者的悲歌，他不但自我重複，甚至開始因襲舊慣，而完全忘記了：他當初可不是靠著數量取勝的，而正恰好是他有能力做出與傳統政治人物不同的「新鮮感」。

看到這裡，藍綠雙方傳統的政治人物，多少會有一種鬆一口氣之感了吧。這一段荒腔走板之旅已經看得到終點了。

韓國瑜也許不會是台灣政壇上最後一個韓國瑜，但至少這個韓國瑜的產品生命週期很短，讓人還有一點理由，去相信「像個正常人一樣努力工作」是有意義的。至於這樣的狂歡型人物，會不會三天兩頭就出現一個，成為台灣未來定時發作的痼疾......那就看我們台灣人自己的免疫力了。

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