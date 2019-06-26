楊泰順／國民黨首場政見會　做球給誰看？

●楊泰順／中國文化大學政治學系教授

國民黨總統初選政見會昨晚隆重登場，五位參選人一字排開各陳己見好不熱鬧。參選人之一的朱立倫，會前毫不掩飾他對這場政見會不抱期望，認為沒有辯論便只淪為朗讀與演講會，無法對比出參選人的優劣。然而。就算如朱所願，參選人可以相互進行詰問攻防，這樣的辯論又是否可能改變目前兩雄相爭的局面？美國舉辦候選人辯論最具經驗，但從過往的廝殺觀察，候選人的支持度很少從辯論中獲得提昇。換言之，辯論會也罷，演講會也罷，其實就是一場行禮如儀的政治秀，很少產生戲劇性的改變。

美國的初選雖然允許非黨員投票，但參加初選投票的大體上還是黨的認同者，這使得候選人在初選政見會上清楚知道訴求對象是誰，或想聽甚麼訊息。國民黨的初選則不同，以無差別民調決定勝負。故而，無論是否支持國民黨，或瞭解台面上的參選人，只要民調電話來時正好在家接聽，便等於參與了國民黨的提名。面對形形色色的初選「投票」者，參選人如何拿捏政見會言論尺度，便成了一門大學問。講得「太藍」可能使得綠色選民在民調時沒有好口氣；講得「持平」，卻可能得不到藍營選民的認同，兩者都讓自己民調難有起色。

這樣一個全民調決定勝負的賽局，明顯對聲勢已經領先者有利，因為他們領先，所以吸引更多民眾關注，也較有機會爭取新的認同者。昨天轉播「國政願景發表會」的多家媒體，只選擇民調前三名播出，便是類似「民意螺旋效果」的體現。目前雖然尚未看到收視率報告，但相信包括紙媒評論，接觸演辯內容的人不會超過三成；換言之，有七成的民眾不關心發表會，但卻有權決定國民黨的提名人選。

此外，昨天是黨內的第一場政見會，多數人可能認為是國民黨家務事，且離終局決戰還早，故願意守在電視機前觀看的不會太多。黨主辦這場發表會，當然希望藍營選民可以客觀評比各個候選人，然後在七月中的民調做出最佳選擇。這其實是一廂情願，因為這類觀眾應不到選民的百分之一。願意死盯螢幕的，往往是心中早有定見，希望從發表會中，印證自己的選擇是正確的。民調領先者的支持群既佔觀眾的多數，這場政見會說是讓所有參選人都有公平陳述的機會，但訊息傳播的效果卻極不公平，因為應驗了強者恆強的品牌法則。

面對這樣的傳播生態，民調領先的參選人必然努力強化既定形象，因為他清楚知道，觀看者中多數是他原本的支持者，國民黨搭起這個舞台等於創造機會讓他教育支持者未來如何說嘴。故而，韓國瑜花了很多時間向高雄市民說明他參選的理由；郭台銘則不斷強調他過往的經驗，足以擔當台灣經貿轉型的領航者。

電視台上有不少名嘴品頭論足，認為韓國瑜與郭台銘演講內容缺乏新意，尤其郭台銘全程唸稿更讓人覺得生嫩。不少名嘴認為張亞中與朱立倫演講最有內涵，周錫瑋則火力猛烈。但人是透過偏光鏡去認識世界的，準備再多講得再好，對領先族群的支持者而言，恐怕都是廢話。至於對立政黨認同者或中間選民，他們向來便對國民黨的黨內競爭冷漠，誰說的再好也是事不干己。實施全民調的黨內初選，卻煞有介事地舉辦政見發表會，恐怕只會讓提名程序增添更多變數。

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