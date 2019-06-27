謝金河／郭董的選戰策略尚有調整空間

▲筆者認為郭董必須深入體會台灣巨變的卅年，千萬別把台灣當成是一間破產公司。（圖／記者呂佳賢攝）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

全身充滿活力的郭董，從企業轉戰政壇，依然戰力十足，像個戰神，我一直觀察郭董的選戰策略，也許還有一些調整空間。

一、是郭董參加國民黨內初選，也就是説，郭董還在打預賽，還沒有進入決賽，但郭董好像在打決賽。郭董眼前最大競爭對手是韓國瑜，其次是朱立倫，但郭董卻把主要對手當兄弟，他不斷強調，他和韓國瑜是兄弟，這是對主要競爭對手仁慈，但不利於自己的選舉，大家會覺得我選韓就可以！而這正好落入黎智英擔心的「中國派」疑慮，趕跑中間選民。

二、是誰都可以唱衰台灣，唯獨郭董不行，台灣從90年代迄今，經過廿年，卅年辛苦調整，最大原因是眾多像郭董這樣的台商出走，他們是天上的飛鳥，郭董善用中國百萬生產大軍，他是最大的贏家，但留下的變成植物人，留在台灣的人很幸苦，郭董必須深入體會台灣巨變的卅年，千萬別把台灣當成是一間破產公司。

川普上次選總統，口號是讓美國再偉大，郭董最好想想川普戰略，最重要的是讓台灣更壯大，郭董不是天天說台灣有多差，而是不斷証明：我可以讓台灣更好，比過去更壯大！

如果通過初選，郭董進入決賽，這時候對著小英打，就順理成章了，沒有通過預賽，郭董哪來決賽參選資格？

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