洪仲清／教導孩子能自我突破才能對自己負責

▲筆者認為孩子覺得學習某項技能很不容易，我們就要幫助孩子懂得把大目標拆解成小目標。（免費圖庫pixabay）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

帶著孩子過生活，我們大人心裡常要有一個概念，如果孩子不去做某件事，對孩子來說，是代表「他不喜歡」，還是「他覺得難」，還是「他能力不足」？這三種不同的狀態，會影響孩子對自己負責的程度。

很多事，我們願意開放空間讓孩子去試，願意讓孩子在犯錯中學習，讓孩子因為自己做得到而有成就感，是讓孩子喜歡自己動手的關鍵。所以在孩子小的時候，很多關於生活自理的訓練，大人常要忍住出手的衝動，閉上嘴巴，拿出耐心，讓孩子去實驗、去練習。

這時候有些媽媽很有智慧，裝不會、裝不懂，讓孩子自己來。尤其大人如果懂得請孩子幫忙，孩子能感覺到自己的價值感，那常會主動要求有表現的機會。

相反來說，如果大人不容許孩子犯錯，沒有耐心，事情常常搶過來做，甚至動輒責罵孩子，孩子自然不喜歡做事。這也不只是孩子，講到大人也一樣，有些大人之所以少做家務，是因為他只要做，另一半就挑剔貶低，久而久之也就放棄了。

在青少年階段，溝通能力的培養是很重要的事情。然而，如果青少年發表跟父母不同的意見，父母沒有雅量傾聽，不知道如何討論，只會要孩子順從。那麼，當青少年每次嘗試溝通，最後卻只能順從，也就很難藉著跟父母討論來增進溝通能力了。

很多青少年惜字如金，「不喜歡」溝通，跟父母的態度關係密切。

有些孩子對自己沒信心，尤其被父母打罵長大的孩子更是如此。父母看到孩子畏畏縮縮的樣子，就更是火大、更是打罵，造成惡性循環。父母這時要藉著這一段文字，試著看到自己的盲點，知道自己種的因，要承擔自己造的果。

就算對大人來說，沒有接觸過的事物，也難免會覺得困難。支持跟鼓勵，是陪伴一個人度過各種艱難的基本策略。其次，培養一個孩子自我檢視與自我管理的能力，是讓孩子學習承擔責任的重要手段。

譬如說，孩子覺得學習某項技能很不容易，我們就要幫助孩子懂得把大目標拆解成小目標。如果只看小目標，通常就相對簡單，相應的行動也就比較容易執行。

如果可能，不管是大目標還是小目標，最好可以數字化，這樣更具體，也更方便孩子自我檢視。像是，孩子的目標可能是某個學科要達到幾分的標準？那目前可以唸書的時間能有幾個小時？因此根據過去經驗，我們對自己合理的期待可以落在哪個區間？

如果父母能帶著孩子這樣思考，甚至畫表製圖去分析，對孩子會很有幫助。了解了現狀與目標之間的差距，就可以開始學習自我管理。像是分配時間的運用，或者增進做事的效率、學習掌握重點，都是自我管理要注意的部分。

這種能力對大人小孩都重要，不管是時間管理，或者讀書計畫的擬定，那是孩子在成長與就學期間，藉著父母能逐漸精進的能力。對大人來說，財富管理或者家庭收支管理，工作上的專案管理能力，都是自我檢視與自我管理的實踐。

當我們覺得事情有困難，做事方法與思考策略的有效應用，能自我突破，進一步為自己負責。能為自己負責的人，才可能被委任更大的責任，像是成為領導或幹部，融入團體生活。

▲筆者表示以美國大學來說，運動能力以及其延伸的經驗，像是團隊合作，是審核申請入學的重要參考。（示意圖／記者楊均典翻攝）

父母在責怪孩子成就不高的時候，可以多想想自己有沒有為孩子付出適當的心力，而不是只單方面要求孩子拿出結果，這也可能是一種父母的不負責任。我遇到過類似的例子，即使是成年的孩子，已經能獨立養活自己，甚至建立新家庭，也會被父母嫌拿回家的錢不夠多。這時父母如果願意去理解，自己以前也不一定提供多好的家庭環境讓孩子成長，父母願意跟孩子一起承擔責任，內在的不滿也可能因此緩解。

關於能力不足這件事，我們對自己要有深厚的認識，對人生也要有寬廣的視野。不是社會主流追求的價值，我們就得去追求，不是每一項都要比別人好，非得要當他人眼中的人生勝利組。

尤其以我們的社會來說，在孩子成長的過程中，投入大量的時間在訓練孩子的記憶力，其他能力的培養則相對忽略。譬如說，情緒能力很重要，也是很多大人關心的焦點，但實際在協助孩子認識情緒、跟情緒和諧共處的時間，則遠遠少於訓練孩子的記憶力。一個情緒能力不佳的孩子，怎麼可能為自己的情緒負責？

我也曾經遇過，孩子喜歡運動，但大人要求把運動時間拿去訓練孩子記憶力的例子。這種例子，在我們社會大概不會少見。可是，以美國大學來說，運動能力以及其延伸的經驗，像是團隊合作，是審核申請入學的重要參考。

生活經驗狹窄，大量時間困坐書桌前，對一個身心健全的人來說，很多能力都因此而弱化，至少久坐對健康的負面影響就很明顯，尤其是正在成長發育的孩子。如果孩子能接觸廣泛的生活經驗，藉這些生活經驗來認識自己，能看見自己能力的展現，那麼要自我負責就相對容易。

畢竟，一個人能適才適所，發揮自己的長才，比較能立足社會，進一步才能談造福他人。過去父母常是依據自己的期望，而非孩子真實的狀態，去決定或介入孩子的生涯發展，還好現代父母願意多一點尊重人性，也比較願意讓孩子過自己想要的人生。

我跟父母相處的時候，不少父母也覺得自己很難好好跟孩子溝通。我也建議從「不喜歡」、「覺得難」、「能力不足」三種狀態，重新檢視自己。給自己機會，別一下子就放棄自己，然後放棄跟孩子溝通的努力。



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