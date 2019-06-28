ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【工輔法修法】投書／願政府留下一個美麗的鄉土

雲論

▲筆者表示除非政府能拿出更具體有效的管理措施，來說服大眾，否則便不應輕易讓農地工廠就地合法。（圖／記者許展溢攝）

●李武忠／雲林縣農業處前處長

對於眼前政府以拼經濟為由，正與立法委員聯手透過修法（「工廠管理輔導法」），將現行農地上違反土地使用分區管制規定及國土計畫法之工廠就地合法，甚至沒有落日條款。政府如此便宜行事，將其歸因於歷史共業，不提政府怠忽職守，有違公平正義的舉動，更將讓台灣未來付出慘痛代價（如過去修法鬆綁農地農有規定）的做法，卻無動於衷，也很難讓人相信沒有不與選舉考量。

對此平日熱衷於「愛台灣」、「愛鄉土」的政黨、網友及媒體也未加以重視，深入報導，讓人不解究竟要守護怎樣的家園？畢竟堅持公平正義是維護社會安定和諧的基石，若因為違法規模夠大，經濟實力夠強，政府就予以妥協，就主動修法讓他們就地合法，這樣的作為民眾真能接受嗎？「紅媒」可惡，這樣的政府難道不可惡嗎？

為支持該修正法案，臨時工廠登記聯盟在短短一周內完成了十萬人網路連署支持該修正案，遭環保團體揭露政府官員予以協助的事實，更是讓人搖頭，如果連起碼的公正都做不到，要民眾如何相信政府會客觀公正的來處理問題。目前該修正案已列入臨時會優先處理法案，以民進黨在國會所擁有的絕對優勢，三讀通過勢在必行，大放水幾成事實（連落日條款都免了！）。

而先前相信民進黨熱愛鄉土，宣稱要進入政府體制內協助改革的農運、社運等要角們，面對與自己過去所堅持價值相違背的法案即將通過，還可以噤聲不以行動來捍衛自己所揭櫫的土地正義、環境永續、糧食安全等價值嗎？除非過去只是說說而已，是外界當真了！尤其身為農業大家長，農民之子的農委會陳主委，近來嗆韓市長身先士卒，但是對於攸關農業未來發展的農地工廠合法化，卻未見相對力度用於捍衛農地的完整與作物安全，讓農民感到失望！

維護農村地景地貌是追求農業永續的根本。儘管政府也提出若干管理規範希望緩和外界批評聲音，但是從過去經驗，民眾不難發現政府執行效率向來偏低，管理鬆散，才會讓違法農地工廠、黑心食品、違法民宿、違法露營地、超抽地下水等等層出不窮，民眾早已失去信心，過去9年來約7400多家取得臨登的工廠，經政府輔導順利「合法化」的業者僅不到50家，顯見政府輔導成效之低落，卻不見相關單位認真檢討改進，尤其蔡政府宣示520後新建農地工廠將即報即拆也淪為空話。

有鑑於此，除非政府能拿出更具體有效的管理措施，來說服大眾，否則便不應輕易讓農地工廠就地合法。若能在國土規劃下，朝設置專區專用遠離良田應屬較可行方案。真正關心台灣未來的人，請一起站出來關心台灣這塊土地正在發生的不公不義事件（遠勝於苗栗大埔）並阻擋該惡法於選前倉促通過，給自己及下一代留下一個美麗的鄉土、家園！

►你想要什麼樣的老後生活？

►長榮空服員罷工為何難獲社會共鳴？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 88論壇 88論壇李武忠 李武忠 讀者投書 台灣 工廠管理輔導法 民進黨 落日條款
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【工輔法修法】投書／願政府留下一個美麗的鄉土
【圖文】湯米說故事／讓世上所有的霸凌者消失
吳廣義／任人唯親越演越烈　2020選民還會教訓民進..
吳景欽／倉促通過提名大法官是權力使然嗎？
周慕姿／你是貓狗型戀人嗎？當迴避型遇上焦慮型的依戀..

推薦閱讀

投書／長榮勞資僵局能否倚靠第三方？

蔡昆洲／長榮航空罷工提出的「勞工董事」，是合理訴求..

【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

保養腸胃的3個關鍵：先把「好菌」養回來

閻大富／打造Lamigo桃猿的經營高招？

李沃牆／G20除了川習會外　你該關注的八大重要議題

謝金河／郭董的選戰策略尚有調整空間

超市食物被下架，真的是因為過期了嗎？

尤里安／殲6改造　大量無人機將攻台？

【汪汪真心話】狗狗好像討厭我？可能踩到狗狗的「地雷..

相關文章

吳廣義／任人唯親越演越烈　2020選民還會教訓民進黨

吳廣義／任人唯親越演越烈　2020選民還會教訓民進黨

吳宏謀有著海洋環境和工程博士的高學歷，從基層公務員做起，也算是專業幹練人士。可是從他轉為政務官的官場軌跡，卻看出綠營的用人哲學。

48分鐘前

謝金河：台灣的GDP一定不會敬陪末座！

謝金河：台灣的GDP一定不會敬陪末座！

照片曝光！台灣男孩赴美國海巡隊受訓　結訓儀式與28國一同飛揚國旗

照片曝光！台灣男孩赴美國海巡隊受訓　結訓儀式與28國一同飛揚國旗

不愛蔡英文辣台妹　柯文哲：仇恨恐懼對台灣長期利益不好

不愛蔡英文辣台妹　柯文哲：仇恨恐懼對台灣長期利益不好

美擴大用台灣問題牽制中國　陸國防部：「推進軍事對抗」只會加劇緊張

美擴大用台灣問題牽制中國　陸國防部：「推進軍事對抗」只會加劇緊張

讀者迴響

行動法庭

NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪?｜行動法庭 第18集

NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪?｜行動法庭 第18集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

長榮航空罷工提出的「勞工董事」..

長榮航空罷工提出的「勞工董事」..

杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

保養腸胃的3個關鍵：先把「好菌..

打造Lamigo桃猿的經營高招..

G20除了川習會外　你該關注的..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面