【工輔法修法】投書／願政府留下一個美麗的鄉土

▲筆者表示除非政府能拿出更具體有效的管理措施，來說服大眾，否則便不應輕易讓農地工廠就地合法。（圖／記者許展溢攝）

●李武忠／雲林縣農業處前處長

對於眼前政府以拼經濟為由，正與立法委員聯手透過修法（「工廠管理輔導法」），將現行農地上違反土地使用分區管制規定及國土計畫法之工廠就地合法，甚至沒有落日條款。政府如此便宜行事，將其歸因於歷史共業，不提政府怠忽職守，有違公平正義的舉動，更將讓台灣未來付出慘痛代價（如過去修法鬆綁農地農有規定）的做法，卻無動於衷，也很難讓人相信沒有不與選舉考量。

對此平日熱衷於「愛台灣」、「愛鄉土」的政黨、網友及媒體也未加以重視，深入報導，讓人不解究竟要守護怎樣的家園？畢竟堅持公平正義是維護社會安定和諧的基石，若因為違法規模夠大，經濟實力夠強，政府就予以妥協，就主動修法讓他們就地合法，這樣的作為民眾真能接受嗎？「紅媒」可惡，這樣的政府難道不可惡嗎？

為支持該修正法案，臨時工廠登記聯盟在短短一周內完成了十萬人網路連署支持該修正案，遭環保團體揭露政府官員予以協助的事實，更是讓人搖頭，如果連起碼的公正都做不到，要民眾如何相信政府會客觀公正的來處理問題。目前該修正案已列入臨時會優先處理法案，以民進黨在國會所擁有的絕對優勢，三讀通過勢在必行，大放水幾成事實（連落日條款都免了！）。

而先前相信民進黨熱愛鄉土，宣稱要進入政府體制內協助改革的農運、社運等要角們，面對與自己過去所堅持價值相違背的法案即將通過，還可以噤聲不以行動來捍衛自己所揭櫫的土地正義、環境永續、糧食安全等價值嗎？除非過去只是說說而已，是外界當真了！尤其身為農業大家長，農民之子的農委會陳主委，近來嗆韓市長身先士卒，但是對於攸關農業未來發展的農地工廠合法化，卻未見相對力度用於捍衛農地的完整與作物安全，讓農民感到失望！

維護農村地景地貌是追求農業永續的根本。儘管政府也提出若干管理規範希望緩和外界批評聲音，但是從過去經驗，民眾不難發現政府執行效率向來偏低，管理鬆散，才會讓違法農地工廠、黑心食品、違法民宿、違法露營地、超抽地下水等等層出不窮，民眾早已失去信心，過去9年來約7400多家取得臨登的工廠，經政府輔導順利「合法化」的業者僅不到50家，顯見政府輔導成效之低落，卻不見相關單位認真檢討改進，尤其蔡政府宣示520後新建農地工廠將即報即拆也淪為空話。

有鑑於此，除非政府能拿出更具體有效的管理措施，來說服大眾，否則便不應輕易讓農地工廠就地合法。若能在國土規劃下，朝設置專區專用遠離良田應屬較可行方案。真正關心台灣未來的人，請一起站出來關心台灣這塊土地正在發生的不公不義事件（遠勝於苗栗大埔）並阻擋該惡法於選前倉促通過，給自己及下一代留下一個美麗的鄉土、家園！



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