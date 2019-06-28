吳廣義／任人唯親越演越烈　2020選民還會教訓民進黨

▲吳宏謀接任中華郵政董事長一職，引起諸多爭議。（圖／記者張一中攝）



●吳廣義／資深媒體人、時事評論

高雄市長韓國瑜、臺中市長盧秀燕，自上任以來，人事任命就被綠營放大檢視，但是這些被雙重標準嚴厲攻擊者，只能感嘆自己跟錯人、靠錯黨。

因普悠瑪翻車事件辭職的交通部長吳洪謀，在休息了5個月後，又「回鍋」出任中華郵政董事長。這個位子是因為5月間，發生郵政物流中心招租風波，原董事長魏健宏遭交通部撤換，而空缺出來。

外界原本不解，政院大動作撤換原中華郵政董座的原委，國民黨立院黨團則指出，原來這是蔡政府為了清除賴清德人馬讓位給陳菊的親信。

國民黨團總召曾銘宗嚴厲直指，民進黨政府用人完全沒有標準、只有派系分贓，只要「花媽認證、升官保證」，自己人要甚麼位置都可以。

中華郵政公司除辦理一般郵政業務外，也辦理存款、放款及投資業務，存款高達6.1兆元，是非常重要的國營金融機構，但是吳宏謀沒有任何金融背景及金融實務經驗。吳宏謀有著海洋環境和工程博士的高學歷，從基層公務員做起，也算是專業幹練人士。可是從他轉為政務官的官場軌跡，卻看出綠營的用人哲學，只顧維護執政、派系和個人利益把「責任政治」，玩弄到體無完膚。

吳宏謀在2014年4月，受陳菊提拔，升任高雄市副市長。7月31日高雄發生氣爆事件，辭去副市長之職。而5個月後，於2014年12月再度回任高雄市副市長。

2016年520政黨輪替後來，吳宏謀先升任行政院公共工程委員會主委兼政務委員，再轉任台灣港務公司董事長。2018年7月，吳高升為任交通部部長。同年12月1日因普悠瑪列車出軌重大事故，請辭負責。而僅僅5個月後，再次出山，出任中華郵政董事長。

高雄氣爆死了32人，普悠瑪出軌18人罹難，吳宏謀任相關職務職期間公安事故死了50人，卻請辭後一再回任政務官和公營事業董事長，可説創下這30年來，中華民國進入民主政體時期的先例。

吳宏謀之所以在去年12月1日請辭獲准，有著為綠營「九合一」大敗，化解民怨的意味。但在民進黨眼中，民怨是一時的，執政利益、選舉利益才是最高目的。

立委曾銘宗就抨擊，吳宏謀的人事案這是繼行政院前一波多家公營銀行董總調動，亂了套引發重大爭議後，另一次重大爭議的人事任用。民進黨用人看顏色、派系分贓，跟對人出事不必負責，還能升官，完全不避諱外界觀感。所謂負政治責任，僅是避避風頭、騙騙民眾，誇張至極。

另一位和吳宏謀官場升官圖，有著「異曲同工」之處的，是同樣爲「高雄幫」的前副市長陳金德。2016年9月，陳成為臺灣中油董事長。因為隔年815更換計量站控制系統的電源供應器施工不當時，造成全台大停電而辭職。但緊接著當年11月，被任命為宜蘭代理縣長。

「九合一」選後，民進黨多位競選失利的縣市首長及候選人，陸續被延攬入閣或安排出任國營事業董事長職務，陳金德也沒有被遺忘。今年3月《上報》獨家曾報導，陳當時被「內定」為國內最大肥料公司、同時也是台灣「大地主」之一的台灣肥料公司董事長。

消息一出來，連小綠的時力黨都看不過去。該黨立委徐永明狠批，儘管去年9月，陳金德才因為任職高雄市環保局長與副市長期間，違法經商遭監察院全票彈劾通過，但顯然民進黨政府認為無傷大雅。不顧外界觀感都要給陳金德一官半職，「陳金德是萬能工具人嗎？」

徐還説，假如民進黨能把幫陳金德找工作的用心，拿一半來照顧台灣人民，現在支持度也不會那麼差。

民進黨執政後權力驕縱、任人唯親，這些並未因「九合一」大選，有所收斂，而且越演越烈。雖然在撿到幾把「槍」後，讓基本盤的歸隊，但「討厭民進黨」的根本原因並未改變，選民在2020，還會用選票再次教訓民進黨。

熱門文章》

►郭董應對網外霸氣、網內和氣 別再為難吳敦義

►篡位與奪嫡：藍綠初選紛爭的本質差異

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。