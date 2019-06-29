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空姐投書／公主們到底吵什麼？沒有工會，今天的我下班也不能休息

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▲▼長榮罷工現場，空姐愛的抱抱。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮罷工現場，空姐愛的抱抱。（圖／記者范綱儀攝）

文／長榮空姐Mily 

我知道很多很多地勤、內勤、民眾和旅客都討厭我們，不知道我們這些公主、婊子們到底在吵什麼？是不知民間疾苦嗎？老實說，如果我在還沒當過長榮空服前，極可能有和你們ㄧ模ㄧ樣的想法，覺得長榮空服待遇明明已經夠好了，根本是貪心、身在福中不知福，不爽就不要做。

但這樣的想法，在我踏入這可怕的職場環境後，完全改觀。長榮航空的管理制度及種種，絕對需要改變，如果政府改變不了高層的態度，工會絕對有存在的必要。

在入行前，我其實做過許多類型的工作，大學四年做的是餐飲業，經常上全天班忙到凌晨才下班，在澳洲也當過四星級飯店清潔工，每天推著笨重的清潔車和吸塵器，用盡生命刷馬桶、吸地板、換床單、趴地下撿查床底下有沒有垃圾或用過的保險套。

▲▼長榮罷工「留一盞燈，等妳回家」簡訊。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮公司傳訊空服員「留一盞燈，等妳回家」。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮空服員罷工第八天，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮罷工邁入第10天，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

在有客人check in的壓力下，努力和時間賽跑，掃遍ㄧ間間含廚房、閣樓、大陽台的高級套房，渴了沒時間拿水就邊掃邊抓起客人喝剩的可樂狂灌，也顧不得人家有沒有得病，ㄧ心就想把房間打掃完，最惱人的是，有時才剛掃完了2樓的房間，把清潔車推到15樓要掃下ㄧ間，就被主管用電話叫回到2樓，拿著透明的杯子照向陽光，指著上頭的痕跡，用凶狠的口氣問我「這是什麼？重洗ㄧ遍」，再走向後陽台說「不夠乾淨，重掃！」，於是只好衝回15樓拿打掃工具奔回2樓再掃ㄧ次。

這是我人生前半段的勞動寫照，回台灣後進入媒體業，雖然坐辦公室不用付出太多勞力，但還是得攪盡腦汁寫稿、電訪，但後來我發現，自己的個性太鑽牛角尖了，總覺得要對每ㄧ篇報導負責、總覺得自己寫得不夠好，有時候打錯了ㄧ個字、犯了ㄧ些錯，或是被酸民罵時都會回家難過反省好久，有時又因別家都報了，明明不喜歡腥羶色的新聞，也不得不寫，這讓我覺得很兩難。

在迷惘的當時，我意外得知長榮空服招人的情報，想說長榮形象良好，自己之前有這麼多勞動和服務經驗應該ok，不如去試試，如果沒考上，維持現狀也不錯，但雖然工作類型不適合我，但主管同事人都很好，薪水三萬多塊住家裡我也覺得很夠，再加上主管主動想幫我加薪，真的沒理由不待。但最後，不知道該說幸運還是衰，我真的被長榮錄取了。

試著在這四年多觀察公司後，其實我可以發現，其實我不知道公司的地勤或內勤人員是怎麼想的，但就我自己進入這間公司以來的觀察，以及聽資深學姊分享過去的一些辛酸血淚史，都可以非常地確定，在長榮航空成立三十年以來，公司高層對基層的空服人員，一直都採用非常高壓、威權的方式管理。

最讓我對資方失望的是，在工會成立前的三十年來，資深的學姐們，總苦苦哀求公司，可不可以讓我們在國外飯店都一個人住一間房，讓每個人下班能照自己的時差睡覺，因為這都是全球航空公司基本都會有的福利，但公司總是用營運成本有困難等理由來拒絕 ，但這個訴求真的對每一個組員都很重要。

回想起我小菜鳥的時候，有一次飛去新加坡，被分配到跟一個非常資深學姊同房，因為我自己的作息是屬於夜貓子，通常都很晚吃飯睡覺，所以大概晚上八點才買晚餐回飯店吃，但沒想到我一回飯店打開門，居然發現學姊已經關燈睡覺，所以我只好提著買回來的火鍋，走進廁所、坐在馬桶上把他吃完甚至不敢洗澡吹頭吵到學姊。（我們學姊妹制如當兵ㄧ樣重）。

▲長榮空服員罷工第八天，召開新八點訴求記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲工會持續和公司談判。（圖／記者林敬旻攝）

而在工會成立之後，我不知道公司是怕我們學華航一樣罷工，還是是什麼原因，突然間陸續給組員超級多福利，甚至是在我們工會什麼都還沒要求的情況下，就將日支費提高到90元，還陸續祭出外界最近看到的那些合理薪，然後告訴我們，從今以後在國外，你們可以一人一間房了，這證明ㄧ人ㄧ間房是可行的，但如果沒有工會，今天的我仍連下班了在房間都不能休息、照自己時差睡覺，所以我覺得，面對這樣的公司，工會絕對必須永續存在。

其實到現在，會逼我投下罷工票的最後ㄧ根稻草是，這間公司經常駕凌於法律之上，政府對這樣的大企業也只能柔性勸說，就連已被勞動部開罰百萬的過勞航班，都因航班有利可圖、罰錢是小事的態度去處理，和工會兩年內談了20次都用治標不治本的包月方案衍伸更多過勞問題，不願意正視問題。

這對中小企業都是個不良示範，但我真的希望身為企業表率的公司，不要再這樣了，就連大公司都敢這麼做，那其他小公司呢？他們每天得直接面對老闆，有辦法罷工嗎？

還記得，我有兩位很可愛的同事，當初在進入公司後，還互相鼓勵，說要一起飛一輩子，做到當教官都可以，她們多年來全勤、得了優秀空服員獎，如今卻和我們ㄧ起坐在這裡罷工，所以我相信，其實大家對這間公司是有所期待的，所有對公司不滿的出發點，都是希望公司能夠有所檢討、更尊重基層員工，不要把他們當免洗筷對待。

我不知道我會在這間公司待多久，但我很希望她們能實現對彼此的承諾，真的能飛ㄧ輩子，而且能以自己身為長榮的員工為榮。

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。

▲▼長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）

▲愛的抱抱，空姐情緒激動落淚。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮航空南崁罷工現場資方施放「回家吧」氣球，勞方則製作「看不見回家的路」回應。（圖／記者沈繼昌攝）

▲罷工現場長榮施放「回家吧」氣球，工會製作「看不見回家的路」回應。（圖／記者沈繼昌攝）

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