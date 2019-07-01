【金曲30】跨世代樂壇競技場　每一個碼頭都是無盡的港口

●沈政男／台大醫學系畢業，精神科醫師。

金曲獎三十周年頒獎典禮6月29日晚間舉行，整個頒獎與表演流程有一定水準，但因為去年的蕭敬騰立下了難以超越的障礙，於是今年給人的印象大約就是稱職。Lulu的主持算是不錯，主要問題是必須去除陶晶瑩的影子，走出自己的風格。Selina的走音，我反覆聽了幾次，其實沒那麼嚴重，倒是陳奕迅第一句就把我最喜歡的《無盡的港口》唱錯詞。

今年是三十周年，可惜歷史回顧不多，這是金曲獎一向的問題，給人一種視野扁平的感覺。其實至少可以把第一屆拿來講一下，比如入圍的王維芳已經過世，她的《今生又來生》是一個經典。第一屆在1990舉行，首位歌王是殷正洋，那時美國才剛出現饒舌歌《Ice Ice Baby》，沒多久L.A. Boyz從美國來到台灣，開啟了台灣的嘻哈新時代，三十年過去了，台灣流行音樂改朝換代好幾次，從後校園民歌、美聲流行歌、香港入侵、台語搖滾、周杰倫橫空出世、五月天席捲演唱會市場、獨立樂團遍地開花，一直到嘻哈橫行霸道，才造就了今年首位饒舌歌王Leo王的誕生。

Leo 王得獎是那晚的大冷門，但得獎多少有運氣成分，這是沒辦法的事，只是排在他前面其實還有非常多優秀的饒舌歌手。Leo 王是台式饒舌，曲風走諷世、玩世路線，在胡搞瞎搞那頭讓人想到了豬頭皮，而在寫實諷諭部分則是MC Hotdog或張震嶽的影響。Leo 王昨晚至少講錯了三次話，有些搞不清楚狀況，包括他說「在台灣創作最重要是想寫什麼就寫什麼」，其實1990那年代就是這樣了。

▲第30屆金曲獎最佳台語女歌手江惠儀。（圖／攝影中心攝）



第三十屆金曲獎最重要的工作是把最佳台語女歌手頒給了江惠儀，注意，金曲獎辦了三十年，就是為了等待她的出現。交大博士班就讀，中華電信現職工程師，四歲在台中公園走唱，2011拿到三立歌唱比賽冠軍，而且，歌是自己寫，歌詞還頗有社會意識，實在太不可思議。第一屆歌后是江蕙，也是走唱出身，但第三十屆的江惠儀還有更多背景。江惠儀的唱腔不是傳統演歌式，也不是林強開啟的新台語，而是以兩者為基礎，加添了更現代也更豐富的元素。第一位創作型台語歌后。

▲蔡依林以「Ugly Beauty」拿到第30屆金曲獎最佳國語專輯。（圖／攝影中心攝）



當晚的最大贏家當然是蔡依林，得到了年度最佳歌曲與最佳專輯兩項最大獎，這是對她音樂生涯的最大肯定。毫無疑問，金曲獎三十年來最偉大的舞曲音樂家就是她了。蔡依林另有一個嗅覺敏銳的優點，她把握個人自主、性別多元等年輕人關心的議題，化為創作素材，給人一種言之有物的印象。

本屆最佳國語女歌手是林憶蓮，相當有意義，1990她來到台灣，終結了台灣的後校園民歌時代，還記得她那多姿多采的轉音與尾音，讓台灣歌迷開了眼界，三十年過去了，更難得的是她依然是業界標竿。

林憶蓮的前任李宗盛也在昨晚獲獎了，得到最佳最詞人，作品是《新寫的舊歌》，主題是父子關係，乃以喋喋絮語方式述說對父親的複雜情懷，應該是他最冗長的一首歌詞。雖然講了很多，但他還是沒有把父子關係走出一個新境界，這是這首歌詞的最大問題。

今年特別貢獻獎頒給了黑名單工作室，他們上台後不說話，而且拉開白布條，上頭寫著「反美帝」，很有意思。蔡英文怎麼不在臉書引用這一段？黑名單工作室在1989發行了《抓狂歌》，那是一個大時代的產物，三十年過去了，依然是經典之最，你可以從這些年的金曲獎台語獎項裡看到太多他們留下的影響，當然今年也不例外。

台語流行歌如今創作活力與主題觸角已經不遜於國語了，其實沒有必要再把台語獎項獨立出來了。

今年的最佳樂團入圍名單相當精采，七個團都有資格得獎，比如血肉果汁機的重金屬，那飽滿的能量與爆發力其實已經不輸給閃靈了。但閃靈還是該得到金曲獎的肯定，因為他們已經努力了好多年，而且今年的《烏牛欄大護法》確實相當成熟完整。最佳演唱組合椅子樂團曲風多元，充滿嘗試色彩，相當不簡單。

▲ØZI奪獎後出席慶功宴。（圖／記者林敬旻攝）



ØZI得到了今年的最佳新人，他是葉璦菱的兒子，饒舌功力即使拿到告示牌都不必臉紅，而葉璦菱是1990年代台灣最後一位流行歌后，由此可見台灣流行音樂在過去三十年起了多大變化。

拿到今年得最佳國語專輯的孫盛希與最佳作曲人的艾怡良都是出身於電視歌唱比賽，再加上前些年好多位得主，等於這類歌唱比賽為台灣流行樂壇培養了許多新血輪，這是近十多年重要的樂壇現象。值得關注的是這類歌唱比賽這幾年卻又式微了，等於少了一個讓年輕音樂家嶄露頭角的機會。

三十年過去了，台灣流行音樂因為有了金曲獎而發展得更加輝煌燦爛，也激勵與拉抬了許多音樂家，台灣流行音樂至今仍是台灣流行文化最重要的一環，金曲獎可說功不可沒。

得獎是一個里程碑，也是一個新出發，每一個碼頭都是無盡的港口，歌迷們等著聽所有得獎人接下來更多更好的作品。

也等著看每一年更精采更豐富的金曲獎。

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