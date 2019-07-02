白依／造勢場合看門道！外行的數人頭、內行的看眼神

●白依／獨立評論人

江湖有六記，

熟記不中計；

官場防算計！

江湖防猜忌！

上下防顧忌！

前後防心計！

左右防妒忌！

對手防詭計！

2020大選，大家都很關心；選舉要看熱鬧，更要看門道。江湖前輩提醒後人，與六種人相處，不可不有的「防人之心」，即開場打油詩所冩的「江湖六記」。選舉是選官場的人，選票變數來自江湖；而候選人彼此有上下世代、前後順位、左右較勁、及互為對手的關係。所以，六種「計」與「忌」均會發生；必須用心設「計」與防範中「計」。

例如民進黨初選揭曉，蔡英文勝出，很多民進黨支持者都希望：蔡與賴清德搭配，是勝算最大的組合。這想法太天真了！蔡會算計，如賴是副手，她可芒刺在背；自己出事就是賴接任；即使賴無奪主之心計，萬一偏激台獨基本教義派，認為自己不夠獨，派出個殺手幹掉自己，讓賴接任怎麽辦？所以為了夜夜能安眠，絶不會要賴當副手。

又有民進黨想設計：蔡邀請賴為副手，但賴要有蔡一邀、再邀、三邀都婉拒的「默契」；這樣可展現蔡的誠懇及大度，賴的謙遜與合作，對民進黨形象有加分作用。可是又怕賴玩算計，一邀、再邀婉拒，三邀時突襲，以「盛情難卻」接受，那蔡不啞巴吃黃連、有苦説不出；所以不要冒險啦。

看選舉先要有個概念：「海浪不是海洋」，我們常説去海邊看海，其實看到的只是海浪，幾千公尺深的大海，多少驚險與奧妙？您沒看到、甚至沒想到；選舉也是一樣，造勢場合的熱鬧，只是表面海浪，真正的底下驚險與奧妙您看不到，甚至想都沒想到。

即使是造勢場合、也有門道，所謂：「到誰的場子，拿誰的旗子；上誰的檯子，唱誰的調子」。而外行看場子、數人頭，內行探底子、看苗頭。

造勢場合，有三個觀察點看門道，首先是在場的人，與台上候選人眼神「聚焦率」；即全神貫注台上的人，有多少比率？韓國瑜的場合都有95%以上。沒聚焦的，有的是對手派來刺探虛實，有的是維安眼線（警方或競選總部派的），平均一、兩百人有一人，注意人群中有沒有人丟串鞭炮、潑瓶鹽酸製造騒亂；他們當然眼神盯群眾不會看台上。如果大多數群眾，眼神不與台上聚焦；閉目養神或頻頻看錶，那就是拿工資撐場面，急著等下工回家的。

第二個觀察點是看群眾的同質性（年齡、背景、地區），像韓國瑜的場子動輒十萬人起跳，三十萬爆表。但同質性太高，很多人是每場都到，熱情感人、但彼此抱團取暖，很難開拓票源。反之，王金平造勢場合，只有上千，頂多上萬人，但每個都是派系分支頭目，都能拉個上百票，誰真有實力？就得精算了。

第三個觀察點是台上，哪些有影響力的人站台？比如韓國瑜在雲林縣那場，縣長張麗善全場規劃，您以為韓在雲林票就穩了嗎？未必！雲林派系票給誰？是在獄中的張麗善哥哥張榮味決定。又如韓在台中造勢，各派大老都接待韓，卻不上台；由兒子上台是給韓面子，但裡子（選票）最後還是由老子決定。想想顔清標在韓國瑜台中造勢後與王參加一個活動，説的：「支持誰？大家心裡都有數」，多有玄機。所以韓在雲林、台中是有希望、沒把握，還得加油努力。

至於職業捧場者，是誰召集？誰出錢？代表幕後是哪個派系？哪個金主？在支持，都是選舉探底子，必須注意的苗頭。

國民黨初選，月中即可揭曉；單純的藍營支持者以為就可塵埃落定，恐怕會失望。因為民進黨初選揭曉後，是內鬥結束；國民黨初選後，是內鬥開始。郭台銘不簽參選人協定，王金平説初選有陷阱，所以不參加初選。但仍馬不停蹄、參加選舉活動，我們等著看陷阱「露餡」吧！

到時，柯P也從大陸回來；是否投入大選？都是不容忽視的變數，何況善於左右逢源、藍緑通耍的柯P，必然會帶來更多的熱鬧可看，門道可探。

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