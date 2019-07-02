ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

白依／造勢場合看門道！外行的數人頭、內行的看眼神

雲論

●白依／獨立評論人

江湖有六記，
熟記不中計；
官場防算計！
江湖防猜忌！
上下防顧忌！
前後防心計！
左右防妒忌！
對手防詭計！

2020大選，大家都很關心；選舉要看熱鬧，更要看門道。江湖前輩提醒後人，與六種人相處，不可不有的「防人之心」，即開場打油詩所冩的「江湖六記」。選舉是選官場的人，選票變數來自江湖；而候選人彼此有上下世代、前後順位、左右較勁、及互為對手的關係。所以，六種「計」與「忌」均會發生；必須用心設「計」與防範中「計」。

例如民進黨初選揭曉，蔡英文勝出，很多民進黨支持者都希望：蔡與賴清德搭配，是勝算最大的組合。這想法太天真了！蔡會算計，如賴是副手，她可芒刺在背；自己出事就是賴接任；即使賴無奪主之心計，萬一偏激台獨基本教義派，認為自己不夠獨，派出個殺手幹掉自己，讓賴接任怎麽辦？所以為了夜夜能安眠，絶不會要賴當副手。

又有民進黨想設計：蔡邀請賴為副手，但賴要有蔡一邀、再邀、三邀都婉拒的「默契」；這樣可展現蔡的誠懇及大度，賴的謙遜與合作，對民進黨形象有加分作用。可是又怕賴玩算計，一邀、再邀婉拒，三邀時突襲，以「盛情難卻」接受，那蔡不啞巴吃黃連、有苦説不出；所以不要冒險啦。

看選舉先要有個概念：「海浪不是海洋」，我們常説去海邊看海，其實看到的只是海浪，幾千公尺深的大海，多少驚險與奧妙？您沒看到、甚至沒想到；選舉也是一樣，造勢場合的熱鬧，只是表面海浪，真正的底下驚險與奧妙您看不到，甚至想都沒想到。

即使是造勢場合、也有門道，所謂：「到誰的場子，拿誰的旗子；上誰的檯子，唱誰的調子」。而外行看場子、數人頭，內行探底子、看苗頭。

▲▼韓國瑜新竹造勢大進場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

造勢場合，有三個觀察點看門道，首先是在場的人，與台上候選人眼神「聚焦率」；即全神貫注台上的人，有多少比率？韓國瑜的場合都有95%以上。沒聚焦的，有的是對手派來刺探虛實，有的是維安眼線（警方或競選總部派的），平均一、兩百人有一人，注意人群中有沒有人丟串鞭炮、潑瓶鹽酸製造騒亂；他們當然眼神盯群眾不會看台上。如果大多數群眾，眼神不與台上聚焦；閉目養神或頻頻看錶，那就是拿工資撐場面，急著等下工回家的。

第二個觀察點是看群眾的同質性（年齡、背景、地區），像韓國瑜的場子動輒十萬人起跳，三十萬爆表。但同質性太高，很多人是每場都到，熱情感人、但彼此抱團取暖，很難開拓票源。反之，王金平造勢場合，只有上千，頂多上萬人，但每個都是派系分支頭目，都能拉個上百票，誰真有實力？就得精算了。

▲▼王金平。（圖／記者唐詠絮攝）

第三個觀察點是台上，哪些有影響力的人站台？比如韓國瑜在雲林縣那場，縣長張麗善全場規劃，您以為韓在雲林票就穩了嗎？未必！雲林派系票給誰？是在獄中的張麗善哥哥張榮味決定。又如韓在台中造勢，各派大老都接待韓，卻不上台；由兒子上台是給韓面子，但裡子（選票）最後還是由老子決定。想想顔清標在韓國瑜台中造勢後與王參加一個活動，説的：「支持誰？大家心裡都有數」，多有玄機。所以韓在雲林、台中是有希望、沒把握，還得加油努力。

至於職業捧場者，是誰召集？誰出錢？代表幕後是哪個派系？哪個金主？在支持，都是選舉探底子，必須注意的苗頭。

國民黨初選，月中即可揭曉；單純的藍營支持者以為就可塵埃落定，恐怕會失望。因為民進黨初選揭曉後，是內鬥結束；國民黨初選後，是內鬥開始。郭台銘不簽參選人協定，王金平説初選有陷阱，所以不參加初選。但仍馬不停蹄、參加選舉活動，我們等著看陷阱「露餡」吧！

到時，柯P也從大陸回來；是否投入大選？都是不容忽視的變數，何況善於左右逢源、藍緑通耍的柯P，必然會帶來更多的熱鬧可看，門道可探。

熱門點閱》

►網路聲量與民調的落差

►弄清中美國防戰略　才能有精確的國防戰略

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 白依 雲論白依 台灣 蔡英文 韓國瑜 選舉 台灣 初選 2020總統大選 造勢 郭台銘
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【酒駕連坐上路】日本酒駕罰一個不夠，罰第二個有用嗎..
苦苓／這年頭連官員也會被騙
白依／造勢場合看門道！外行的數人頭、內行的看眼神
打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第1..
【G20】投書／日韓關係惡化　握手8秒的意義

推薦閱讀

洪仲清／教導孩子能自我突破才能對自己負責

呂秋遠／宋宋都離婚了...婚姻哪那麼容易？談全職家..

邱毅／和平統一無望論？後遺症嚴重是下下策　

劉必榮／G20的戲劇性發展

苦苓／這年頭連官員也會被騙

【G20】黃奎博／習近平在G20採取「鬥而不破」

【金曲30】這次金曲獎為何飄來濃厚的政治意味？

彭蕙仙／政府駁回「台北雙子星案」的理由？

【G20】投書／日韓關係惡化　握手8秒的意義

尤里安／東北亞航艦競賽？日本欲建立航艦武力

相關文章

被問「郭董稱中華民國破產」突傳雞啼　蔡英文笑：連雞都有意見

被問「郭董稱中華民國破產」突傳雞啼　蔡英文笑：連雞都有意見

國民黨總統初選參選人郭台銘日前拋出「中華民國破產」的言論。對此，總統蔡英文2日表示，政府財政平衡、經濟發展、照顧人民3件事齊頭並進，在有財政..

2小時前

蔡英文出訪將過境美國4日　外交部：與美方密切溝通中

蔡英文出訪將過境美國4日　外交部：與美方密切溝通中

爆料爆不停罷免接著來！韓國瑜疑有「影武者」：希望當事人不要過度涉入

爆料爆不停罷免接著來！韓國瑜疑有「影武者」：希望當事人不要過度涉入

王定宇曝登革熱經費「高市府卡韓」　韓國瑜：6項目要修正時間會拖延

王定宇曝登革熱經費「高市府卡韓」　韓國瑜：6項目要修正時間會拖延

影／朱立倫驚訝問「孩子郭家養？」　郭台銘：我已經養了好幾個

影／朱立倫驚訝問「孩子郭家養？」　郭台銘：我已經養了好幾個

讀者迴響

行動法庭

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

教導孩子能自我突破才能對自己負..

教導孩子能自我突破才能對自己負..

宋宋都離婚了...婚姻哪那麼容..

邱毅／和平統一無望論？後遺症嚴..

G20的戲劇性發展

這年頭連官員也會被騙

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面