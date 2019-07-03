ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【看劇人生】看透世界的人們　《輔佐官》揭露議員的權鬥內幕

雲論

●作者／姬貴妃

《輔佐官》共10集，非常專業的職人劇，第一集就沒人失望。

「兩位議員為爭奪黨代表，佔上風議員的輔佐官被檢舉收受賄賂遭搜索，以為可以一石二鳥，結果輔佐官反質疑檢方非法調查通聯及社群紀錄（資料內含與他聯繫過的35記者、52名機關首長、172位現任議員），先讓自己脫困不牽累老闆，同時找到弱點逼退對手，於是，議員老闆解危之餘，帶輔佐官見金主準備正式參選。另一方面，輔佐官和國會女議員（兼黨發言人）戀情正熾…。」

政治領域是我的專長，如此峰迴路轉的宮鬥劇…不不不，是權鬥劇，怎能錯過！

這齣劇全名是《輔佐官—改變世界的人們》，「輔佐官」在韓國不單係國會議員助理（等於台灣立委助理），在最新劇集《指定倖存者—60日》裡，連部長的助理也統稱輔佐官。2700名輔佐官，輔佐著300位韓國議員，研議法案擬定政策，還得接受陳情做選民服務，聽起來很威，彷彿他們才是真正促進國家制度運轉的那群人，許多議員只會應酬財團、巴結上級，明明是草包卻又問政犀利（內容都是輔佐官們準備），嗯，看起來和我認知的台灣政壇確實也相去不遠。

此劇描述隱身在政客背後操縱遊戲賭局、走向權力顛峰的超級輔佐官「張泰俊」的激烈生存故事。張泰俊一路幫自己的議員老闆爭取黨代表、法務部長等職務，一方面幫自己的議員女友擺平各路想拉她下馬的同儕們，而張泰俊做這麼多最終目的是：自己能選上國會議員，為民喉舌同時提高階級。

▲李政宰飾演議員的輔佐官。（圖／翻攝自JTBC）

李政宰飾演輔佐官張泰俊，雖然以第一名成績畢業於警察大學、活躍於調查大隊，但為了擁有更大權力而進入國會，擔任議員宋熙灄辦公室主任；女友議員姜善英（新慜娥 飾）原屬於敵對的趙甲英議員派，兩人既交換法案協商心得，又互瞞政治鬥爭情報，一下子宋議員要張泰俊處理掉姜議員，一下子趙議員要姜善英解決掉張泰俊，觀眾看著都天天提心吊膽，這些議員和助理，心臟不是一般強。

戲裡的他簡直是超人，時不時將危機化為轉機，例：找到非法獻金證據，逼退對手，順利讓老闆連任黨代表（相當於黨團總召）；在公安事件中，以獨家監視器畫面，幫家屬爭取合理賠償，又脅迫議員老闆道歉樹立負責不推諉的形象，並斬斷對手調查真相的機會。另外，即使被貶到地方選服中心，張泰俊也是無怨無悔，耐心等機會隨時回歸。

可悲的是，他粉身碎骨為老闆宋熙灄拚搏，宋議員看似器重他、願意助他參選，但當政敵出招難招架或是張泰俊有難時，宋熙灄時不時想放棄他，且壓根兒不想讓這個助理有一天跟他平起平坐。這種心態，相信大部分政客都經歷過。

張泰俊接受記者專訪時提到輔佐官的原則：

「對一切抱持懷疑，相信狀況而不是相信人，不要顯露出弱點，要持續不斷思考與分析，不要讓自己的選擇留下遺憾。還有，要懂得利用一切，將理想轉化為現實，這是我身為輔佐官的信念。」

老實說，厲害的國會助理，確實是這般八面玲瓏，就算老闆是草包，也能包裝成戰將女神。既要熟稔敵人（不一定是不同政黨，同志往往比政敵凶狠）的優缺點及人脈網絡，更要在地方廣結善緣（人人一張選票）。面對記者或者檢調單位，什麼該講、什麼該漏，學問太大、太大了。

劇中有幾段周旋於議員、財團、選民之間的案子，財團都更案請議員協調，當地民眾拒絕搬遷甚至鬧出人命，同樣是選票，該怎麼抉擇？（類似的事件在台灣發生太多次了，但大多由行政單位出面扛）。這又讓我想到最近美台關係，聽說美國挺蔡挺柯，因為他們對「軍售接受度」較高，難道老K得不到美國支持就鐵定落選？人民對浪費錢的軍售無感，政客寧聽命老美而無視民眾？

戲裡最終是張泰俊能否順利參選，以不同身份進入國會殿堂。他能力比老闆強N倍，但財力遠不及連任多屆的議員主子，因此百般委曲忍受主子的無理謾罵及情緒勒索。

其實，台灣政壇也是如此。民進黨有計畫地培訓接班梯隊，很多立委議員都是從國會議會助理幹起，連我都必須鼓掌讚揚。畢竟法案從草擬到三讀通過，歷經的人力、腦力與協商溝通，必須做中學、邊看邊學，不是懷胎十月這麼釘板不變的順利。

▲《輔佐官》女主角新慜娥。（圖／翻攝自JTBC）

劇中姜善英女議員的「單親補助法」始終無法獲得男議員們的支持，眼看胎死腹中，她卻藉著黨內人事調整機會，意外收割敵對陣營的票，但當初力阻的議員們，則以招降納叛來阻斷她參選之路…。

韓劇政治檢調題材的戲很多，較有印象的是2009年《市政廳》，觸及國會助理的不多，《輔佐官》算是第一部。美劇就多了，無論是《紙牌屋 House ofCards》《醜聞風暴 Scandal》《國務卿女士 Madam Secretary 》還是《指定倖存者 Designated Survivor 》，單元劇集集扣人心弦。

台灣明明政治化最深，但政治劇，少到我幾乎想不出來。

熱門文章》

►《阿斯達》故事其實離我們不遠！

►《完美搭檔》李光洙碰上影帝申河均笑哭觀眾

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

<

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論姬貴妃 姬貴妃 輔佐官 韓劇 影評 觀後感 心得 職人劇 國會議員 助理 政治劇
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【看劇人生】看透世界的人們　《輔佐官》揭露議員的權..
薛承泰／「世代更不正義」年改一周年
選民對政治人物的愛　比明星的戀情還短暫
阿飛／不好意思，男人不擅長吵架
【雙城論壇前夕】柯文哲看似中立的尷尬處境

推薦閱讀

苦苓／這年頭連官員也會被騙

張競／美艦沒通航　傻瓜才緊張

選民對政治人物的愛　比明星的戀情還短暫

洪仲清／教導孩子能自我突破才能對自己負責

薛承泰／「世代更不正義」年改一周年

【雙城論壇前夕】柯文哲看似中立的尷尬處境

【G20】投書／日韓關係惡化　握手8秒的意義

【看劇人生】看透世界的人們　《輔佐官》揭露議員的權..

阿飛／不好意思，男人不擅長吵架

評／給做事的人多一些肯定　讓實價登錄往對的方向邁進

相關文章

薛承泰／「世代更不正義」年改一周年

薛承泰／「世代更不正義」年改一周年

2019年6月，軍以及公教年改釋憲案，分別在憲法法庭進行言詞辯論。此時政府（年改會與銓敘部等）代表，數次拿出「世代正義」作為說詞，來表達其改..

薛承泰 2小時前

選民對政治人物的愛　比明星的戀情還短暫

選民對政治人物的愛　比明星的戀情還短暫

阿飛／不好意思，男人不擅長吵架

阿飛／不好意思，男人不擅長吵架

【雙城論壇前夕】柯文哲看似中立的尷尬處境

【雙城論壇前夕】柯文哲看似中立的尷尬處境

張競／美艦沒通航　傻瓜才緊張

張競／美艦沒通航　傻瓜才緊張

讀者迴響

行動法庭

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

這年頭連官員也會被騙

這年頭連官員也會被騙

美艦沒通航　傻瓜才緊張

選民對政治人物的愛　比明星的戀..

教導孩子能自我突破才能對自己負..

「世代更不正義」年改一周年

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面