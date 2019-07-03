【看劇人生】看透世界的人們　《輔佐官》揭露議員的權鬥內幕

●作者／姬貴妃

《輔佐官》共10集，非常專業的職人劇，第一集就沒人失望。

「兩位議員為爭奪黨代表，佔上風議員的輔佐官被檢舉收受賄賂遭搜索，以為可以一石二鳥，結果輔佐官反質疑檢方非法調查通聯及社群紀錄（資料內含與他聯繫過的35記者、52名機關首長、172位現任議員），先讓自己脫困不牽累老闆，同時找到弱點逼退對手，於是，議員老闆解危之餘，帶輔佐官見金主準備正式參選。另一方面，輔佐官和國會女議員（兼黨發言人）戀情正熾…。」

政治領域是我的專長，如此峰迴路轉的宮鬥劇…不不不，是權鬥劇，怎能錯過！

這齣劇全名是《輔佐官—改變世界的人們》，「輔佐官」在韓國不單係國會議員助理（等於台灣立委助理），在最新劇集《指定倖存者—60日》裡，連部長的助理也統稱輔佐官。2700名輔佐官，輔佐著300位韓國議員，研議法案擬定政策，還得接受陳情做選民服務，聽起來很威，彷彿他們才是真正促進國家制度運轉的那群人，許多議員只會應酬財團、巴結上級，明明是草包卻又問政犀利（內容都是輔佐官們準備），嗯，看起來和我認知的台灣政壇確實也相去不遠。

此劇描述隱身在政客背後操縱遊戲賭局、走向權力顛峰的超級輔佐官「張泰俊」的激烈生存故事。張泰俊一路幫自己的議員老闆爭取黨代表、法務部長等職務，一方面幫自己的議員女友擺平各路想拉她下馬的同儕們，而張泰俊做這麼多最終目的是：自己能選上國會議員，為民喉舌同時提高階級。

▲李政宰飾演議員的輔佐官。（圖／翻攝自JTBC）

李政宰飾演輔佐官張泰俊，雖然以第一名成績畢業於警察大學、活躍於調查大隊，但為了擁有更大權力而進入國會，擔任議員宋熙灄辦公室主任；女友議員姜善英（新慜娥 飾）原屬於敵對的趙甲英議員派，兩人既交換法案協商心得，又互瞞政治鬥爭情報，一下子宋議員要張泰俊處理掉姜議員，一下子趙議員要姜善英解決掉張泰俊，觀眾看著都天天提心吊膽，這些議員和助理，心臟不是一般強。

戲裡的他簡直是超人，時不時將危機化為轉機，例：找到非法獻金證據，逼退對手，順利讓老闆連任黨代表（相當於黨團總召）；在公安事件中，以獨家監視器畫面，幫家屬爭取合理賠償，又脅迫議員老闆道歉樹立負責不推諉的形象，並斬斷對手調查真相的機會。另外，即使被貶到地方選服中心，張泰俊也是無怨無悔，耐心等機會隨時回歸。

可悲的是，他粉身碎骨為老闆宋熙灄拚搏，宋議員看似器重他、願意助他參選，但當政敵出招難招架或是張泰俊有難時，宋熙灄時不時想放棄他，且壓根兒不想讓這個助理有一天跟他平起平坐。這種心態，相信大部分政客都經歷過。

張泰俊接受記者專訪時提到輔佐官的原則：

「對一切抱持懷疑，相信狀況而不是相信人，不要顯露出弱點，要持續不斷思考與分析，不要讓自己的選擇留下遺憾。還有，要懂得利用一切，將理想轉化為現實，這是我身為輔佐官的信念。」

老實說，厲害的國會助理，確實是這般八面玲瓏，就算老闆是草包，也能包裝成戰將女神。既要熟稔敵人（不一定是不同政黨，同志往往比政敵凶狠）的優缺點及人脈網絡，更要在地方廣結善緣（人人一張選票）。面對記者或者檢調單位，什麼該講、什麼該漏，學問太大、太大了。

劇中有幾段周旋於議員、財團、選民之間的案子，財團都更案請議員協調，當地民眾拒絕搬遷甚至鬧出人命，同樣是選票，該怎麼抉擇？（類似的事件在台灣發生太多次了，但大多由行政單位出面扛）。這又讓我想到最近美台關係，聽說美國挺蔡挺柯，因為他們對「軍售接受度」較高，難道老K得不到美國支持就鐵定落選？人民對浪費錢的軍售無感，政客寧聽命老美而無視民眾？

戲裡最終是張泰俊能否順利參選，以不同身份進入國會殿堂。他能力比老闆強N倍，但財力遠不及連任多屆的議員主子，因此百般委曲忍受主子的無理謾罵及情緒勒索。

其實，台灣政壇也是如此。民進黨有計畫地培訓接班梯隊，很多立委議員都是從國會議會助理幹起，連我都必須鼓掌讚揚。畢竟法案從草擬到三讀通過，歷經的人力、腦力與協商溝通，必須做中學、邊看邊學，不是懷胎十月這麼釘板不變的順利。

▲《輔佐官》女主角新慜娥。（圖／翻攝自JTBC）



劇中姜善英女議員的「單親補助法」始終無法獲得男議員們的支持，眼看胎死腹中，她卻藉著黨內人事調整機會，意外收割敵對陣營的票，但當初力阻的議員們，則以招降納叛來阻斷她參選之路…。

韓劇政治檢調題材的戲很多，較有印象的是2009年《市政廳》，觸及國會助理的不多，《輔佐官》算是第一部。美劇就多了，無論是《紙牌屋 House ofCards》《醜聞風暴 Scandal》《國務卿女士 Madam Secretary 》還是《指定倖存者 Designated Survivor 》，單元劇集集扣人心弦。

台灣明明政治化最深，但政治劇，少到我幾乎想不出來。

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