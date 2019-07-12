【看劇人生】《WWW：請輸入檢索詞》看網媒如何影響大選？

●作者／姬貴妃

人的一天從搜尋開始，用搜尋來確認天氣，用搜尋來節省時間，解決食衣住行，用簡單的方式獲得想要的資訊，不分時間、場所、國籍，提供最新資訊的地方，這世界只有一個地方，就是「搜尋框」，（韓國）每人每天平均搜尋次數是63.8次。

網路，無所不在、無所不能，人人都是鍵盤俠，但鍵盤下的世界，真是公平的嗎？你知道自己的言行甚至思考模式，其實正被搜尋網站、社群平台操縱嗎？

劇中總統要求網站老闆將一則攻擊對手的假新聞放上首頁，總編輯不依，老闆沒輒？當權者的權力，到底有多大？（幸好韓國沒有韓天台，否則演不完…）

▲劇前預告都主打3女強人，以為是無腦愛情劇，結果相反。（圖／愛奇藝台灣站提供）



《WWW: 請輸入檢索詞》以韓國兩大入口網站Unicon、Barro激烈競爭為背景，講述三個女強人的戀愛與家族生活如何影響工作理念與判斷，分別是38歲卻愛上28歲小伙子的裴朵美（林秀晶 飾）、有憤怒調節障礙但愛上肥皂劇小演員的車賢（李多熙 飾）、富養長大政治聯姻但父母經商失敗的冰山主管宋佳京（全慧珍 飾）。

▲這幾年是姐的時代，姐弟戀當然也是主流，男女主角劇中差了十歲。（圖／愛奇藝台灣站提供）



戲裡「硬話題」不少，第1集開頭就講總統大選時，入口網站操控關鍵字，刪除四個負面即時搜索詞（結果力挺的候選人落選，該網站後來被新總統要求PO假新聞效忠），影響大選未果，聽證會上，網站總監順勢把該國會議員昔日在援交論壇的發言內容公諸於世。（重點是: 入口網站能不能操縱關鍵詞？性、色情片、暴露、淫穢品…這些相關的檢索詞，該不該刪？哪些能刪，哪些不該刪？）

在鎂光燈前曝過光又惹惱議員，旋即被Unicon開除，裴朵美跳槽到排行第二的競手Barro。不料，沒多久「裴朵美」三個字就莫名登上搜尋榜第一名，企業行銷可以花錢直接買，想害人出名、肉搜祖宗八代也不難，自己是網路專家，裴朵美救的了自己嗎？答案是：NO！

熱門搜索詞通常壽命只有一、兩天，但不要以為「裴朵美」事件就這麼結束，後面當對手Unicon坦承被操縱而道歉並承諾改革時，輿論壓力回到Barro，道德信賴危機竟因此讓Barro執行長引咎辭職。

台灣呢？以前我們有奇摩、蕃薯藤等入口網站（類似劇中的情境），現在使用者則偏好谷歌。關鍵字的排序，不也是網路平台決定的嗎？有人追究過排名結果及管理問題嗎？

假設，我只是假設哦，搜尋網站的高階領導是「某粉」，大選在即，所有不利的新聞檢索詞都被刪掉（新聞主體還在，但必須輸入完整詞才能找到），這樣會不會影響選情？

以這兩天新聞為例，「開山里」一夕間爆紅， 瞬間成為熱門詞，某市長房舍「違建」呢？某官員「擲筆」風波呢？「詹江村」到底是何人何事？

▲每天有多少人的生活跟著熱搜詞跑？媒體是領跑者還是跟隨者？（圖／翻攝自Google搜尋趨勢）

《WWW: 請輸入檢索詞》網路小組每集都有高低潮，其中一集竟然討論「糖醋肉的淋吃派vs.沾吃派」，對於偉大的中華料理來說，糖醋排骨是完整菜品，沒有沾醬另附，根本不存在怎麼吃的問題，但韓國兩派的吃法形同楚河漢界，一組貼圖意外被網站發掘，進而刻意挑起網友辯論，爭議性、討論度和話題性都有了，流量當然跟著激增。

在挖角競手的網漫作家時，到底是流量業績重要？還是作家人品重要？為了炒作話題，弱者的權益被犧牲漠視也無所謂？

網路隱私的討論更有趣，有不倫男跟小三照片被Barro地圖拍到導致離婚，要求網站賠償，於是網站將地圖中所有可辨識的動物臉孔全部馬賽克，但後來又有人懷念自己病逝的小狗，請求解碼圖片讓他追憶，個案及通案的拿捏尺度在哪？

▲女二的戀愛意外成為主軸。（圖／翻攝自tvN）



三位男主角戲份真的不算多，原本是衝著男一張基龍（與裴朵美談差十歲姐弟戀的遊戲音樂公司代表—朴模建）追此劇，沒想到戲裡沈迷婆媽劇的女二，意外和婆媽劇男演員談戀愛的橋段太爆笑，男二變成《WWW: 請輸入檢索詞》大賣點。至於男三女三看似假婚姻，其實兩人心中都有愛，在強勢婆婆的欺凌之下，看看結局是否還她自由囉！

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