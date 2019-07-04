胡偉良／讓你變「窮」的18個戒律

▲現代社會變化太快，如果一個人沒有及時更新自己的知識，那麼很快就會被社會淘汰。（圖／123rf）

●胡偉良／品嘉建設關係企業創辦人

我們大多數人通常都會問：如何變成富人？

變成富人的方法很多，有人時常不知道怎麼做？或許這個時候可以運用逆向思維，知道變成窮人的方法，再避開這些坑，那麼你離富人就不遠了。

我們經常問自己想要什麼，回答不出來的時候，也可以問問自己不想要什麼，這種方式也算是逆向思維。

會讓你變窮的18 個戒律

1.拒絕談錢，鄙視談錢。

變成窮人的第一種方式就是從來都不談錢，而且還有鄙視任何談錢的人。覺得談錢俗氣、不好意思，這樣怎麼能讓「錢」喜歡你呢？畢竟：你不理財，財不理你啊。

2.沒有儲蓄習慣，把錢都花光

現代社會上，很多人都是月光族，拿到薪水後，第一件事就是還欠款，然後再去大肆採買，如此的月復一月。雖然表面光鮮亮麗，但是銀行存款少少的，根本應付不了意外的突襲。

沒有儲蓄，就不可能完成財富的積累，那麼永遠都無法致富。

3.輕信別人的建議

當人家跟你說，某個股票一定會漲的時候，你就立刻去買，結果你進場時機不對，股票像坐過山車一樣下跌。

4.不判斷風險，只看到收益

當人家又跟你說，我現在不玩股票了，改玩期貨了，一個星期翻了三番，然後你也立馬去買，但是期貨也是有很大風險的。

5.加入傳銷組織

老王再告訴你，他不玩期貨了，加入了傳銷組織，一周賺了10倍。

從30萬變成了300萬，他跟你說來吧，跟我一起來幹吧。你立馬同意了。

你會問，我怎麼知道這是不是傳銷組織？想想哪有一周賺10倍這麼好的事呢？要有常識。

6.賺錢時抱有僥倖心理

你已經跟老王絕交了，但你還是加入了傳銷組織，你知道它是騙局，你知道他是通過拉下線的方式來得到利潤，但你覺得自己不是最後一個人，只要在賺錢之前，在盤子崩潰之前退出不就行了嗎？

這個時候你也會變成窮人，因為抱有僥倖心理。

7.永遠沒有行動

你可能看了很多書，也參加了很多課程，但是知道了理論卻沒有去實踐，永遠沒有行動。即使知道日進斗金的方法，卻從不去做，結果也是白搭。

8.從眾心理，羊群效應

看到周邊100個人，75個人買了某檔股票，於是你也跟風買了，覺得大家都買，應該沒有問題吧。

9.不考慮用錢省時間，只考慮用時間省錢

比如你要去一個餐廳見客戶，搭公車要花10元，但是要1個小時，計程車要150元，但半個小時就可以到。於是你選了公車，等公車、擠公車，一趟下來不僅超出了預計時間，還一身汗，給客戶留下不好的印象。

這也是富人和窮人的區別。富人用錢省時間，而窮人用時間省錢。

10.把錢看得比機會重要

窮人會把錢看得比機會更重要，因此失去了更多賺錢的機會。比如現在有一個機會擺在你面前，需要你一年時間準備這個項目，一年之後這個項目可能會大旺；如果你這一年都在準備這個項目的話，你就沒有收入，如果你目前薪資30000/月，那麼少掙18萬塊。

那麼你會要這個機會嗎？

11.寧願花時間去省錢，也不願意花時間去學習賺錢

你為了換手機，花了一周的時間，綜合比較了各個管道手機的價格和性能，終於買到了便宜2000元的正牌手機，可是你面對200元的投資書籍和5000元的理財課程，卻覺得太貴了。

窮人寧願花時間去省錢，也不願意花時間去學習賺錢和學習理財知識。

12.不懂利用錢、時間和人才

比如老闆要讓你帶一個新人做專案，你覺得新人學得太慢了，做得沒自己好，覺得還是自己做比較省力，卻忘記只要教會了他，你就可以騰出時間來做更有價值的工作。

窮人不明白的是，其實人和錢也是槓桿的一種，富人，尤其是企業家，是通過雇用人和管理人來獲得更多的金錢。

13.被緊急的事情驅動，不做對未來有影響的大事

電話來了馬上接，資訊來了馬上回，郵件也是，你被緊急的事情驅動，卻忘記了最重要的計畫還沒有著手，如果老是做緊急的事，而不是做對你未來影響巨大的「大事」，你就會變成窮人。

14.沒有概率思維

你總是覺得有很多成功人物學歷並不高，或是中途中輟就學，但都取得很大的成就，所以你會想學歷不重要。

雖然低學歷也有成功的例子，但是成功的概率要比高學歷的低很多，而且也更加艱辛。

15.不尋求改變，不走出自己的舒適圈

朋友勸你學習理財，你說來不及了，我都35了。

勸你換工作，你說我都近40歲的人了，還是安穩一些吧。

現代社會變化太快，如果一個人沒有及時更新自己的知識，那麼很快就會被社會淘汰。

現在AI發展快速，到時候會有多少職業會被替代呢？你的職業會被替代嗎？在被替代之前是不是要學習新技能，以應萬變呢？

16.做自己不懂的投資

你學習了股票，並且學得不錯，那麼你可以試著投資股票。但是有人說比特幣、區塊鏈不錯啊，你不懂，但是看玩的人都賺錢了，你也想試一下。然後就…..了。

17.只憑感情衝動，不依靠理性的判斷

有一天，你跟一個網友網戀了，覺得對方就是你的真命天子/女。當對方說自己遇到了困難，需要多少錢才能度過難關時，你毫不猶豫把自己的儲蓄都轉給了對方。結果你發現，對方從此之後，煙消雲散，消失不見了。

18. 不能獨立思考，迷信專家

這是一個資訊爆炸的時代。擁有個ID就能包裝成「專家」。當你質疑某個人的說法的時候，他說是某某專家說的。你就相信了，你覺得專家是不會出錯的，那就是自己錯了。

我們要獨立思考，相信事實，而不是「專家」。

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