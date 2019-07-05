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林中斌／美國大選將至　川普競敵出現？

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▲筆者指出華倫針對美國困境提出一打有創意、詳細、大膽而謹慎的政策。（圖／達志影像／美聯社）

●林中斌／前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長

美國參議員華倫是在野民主黨廿三位總統競選人之一。她原先平淡的民調，於六月中後，穩健拔起。六月底，她已坐三望二，甚至望一。

情勢為何？起因何在？前景如何？

根據RealClearPolitics民調滾動平均值，她在七月一日位居第三，卻是唯一自六月十日後持續上升的競選人。六月廿五日《經濟學人》顯示她位居第二，同日MoveOn民調顯示她第一。她竄起的因素有三：

政策具體

不像一般只畫大餅的競選人，華倫針對美國困境提出一打有創意、詳細、大膽而謹慎的政策。例如針對七萬五千淨值五億美元以上的家庭，每年徵收2%的財富稅。十年後累積2.75兆美元，用以扶助窮人進大學、養育兒童等。此作法並非極端，1950年代累進稅率有類似效果。

她主張拆解大企業，六月初川普政府司法部及聯邦貿易委員會已分工研究。共和黨參議員Marco Rubio甚至寫專欄讚揚華倫勞工政策。

戰術務實

大多數競選人喜歡造勢，華倫卻選擇客廳、社區中心的小場面與選民互動，以增加接觸。一步一腳印，穩定上升。這與起伏不定的另一競爭者賀錦麗成強烈對比。賀民調在四月底之前高於華倫，之後下滑，在六月底辯論會後又垂直上升逼近華倫。此外，華倫在明春初選開始的數州雇用十倍於競爭者的助理，集中兵力攻擊重點。

風格親和

華倫曾任哈佛大學教授。此菁英背景不利競選總統。但是她成長於中西部奧克拉荷馬州，遠比川普家鄉紐約州更鄉土，而且能仿奧州語氣。至六月中，她已讓選民自拍過三萬張照片，直接回答過兩千個問題。

如果初選順利成為民主黨總統候選人，她挑戰川普的強項有一，防範川普的備案有二：

更近勞工

川普當選總統靠中下階級受貪婪資本家剝奪的選民支持。華倫以研究破產法起家，訴求對象正是同樣選民。但川普寬待富豪並減其稅捐，華倫極力輔助中下層選民，為其伸冤。富豪川普出身房地產家庭，教授華倫出身清潔工的女兒。川普支持勞工淪為口惠，華倫支持勞工極為具體。六月初，一向挺川普的Fox新聞主持人Tucker Carlson說：「華倫聽來像表現最好的川普！」

右派背景

粗略來說，美國共和黨挺國防，屬資本主義歸右派，民主黨疑國防，屬社會主義算左派。近60%美國人反對社會主義。爭取連任的川普已經開始攻擊民主黨對手為社會主義信徒。華倫自稱屬「民主資本主義」，曾於90年代註冊成共和黨員。其三兄弟皆為軍官，兩位是共和黨員。川普欲貼華倫左派標籤不容易。

外交強勢

一七年初，已任參議員四年但毫無軍事外交背景的的華倫，聽了敗選總統的希拉蕊柯林頓建議，坐進參議院軍事委員會。至今表現亮麗。一七年七月去了川普至今未踏足的阿富汗視察美軍。十一月，提出全面外交政策演說。一九年二月提出「不首先使用核武」法案。她雖然內政同情弱勢，但對外主張強軍和明確外交。不容川普插針。

明年大選，目前盛勢的川普可能面臨勁敵。

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