謝金河／日韓貿易戰　台灣半導體業受害？

▲日韓在美中貿易戰外又開闢了新戰場，這個變數衝擊全球半導體產業力度加大。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

美中貿易戰除了關稅貿易戰，最吸睛的是川普對華為掀起的科技戰，美國將涉及國安的重要關鍵零組件列為「實體清單」，涉及的其實都是重要半導體元件，從這一刻起，半導體產業已成國家戰略重要武器。

G20峰會落幕，美中得到喘息休兵的機會，沒想到日韓鬧翻，日本首相安倍宣布7月4日起，限制對南韓出口三種關鍵材料，一個是高純度氟化氫（Hydrogen Fluoride），這是用於蝕刻晶圓的材料，一是光阻劑，這是用於把電路板轉移至半導體晶圓上的薄層材料，這兩樣是半導體製程中的重要材料，三是氟化聚醯亞胺（Fluorine Polyimide），這是用於智慧手機面板上的材料；換句話說，日本針對南韓禁售的材料有兩種跟半導體有關，一種和面板有關，都衝著南韓關鍵性的半導體和面試產業而來。

這是個大題目，財金文化的金融家聯誼會特別請半導體專家楊瑞麟來上課。日本媒體報導，日本生產全球約90%的氟化聚醯亞胺及光阻劑，及70%的高純度氟化氫，日本對南韓斷貨，南韓的半導體及面板廠很難在全球找到替代供應商，而南韓的媒體也報導，南韓的生產商正努力增加庫存，這次受到影響的半導體廠是三星和海力士，及面板的LGD。今年前5個月，南韓已購入總值1.03億美元的光阻劑，2844萬美元的高純度氟化氫，及1214萬美元的氟化聚醯亞胺。

日韓在美中貿易戰外又開闢了新戰場，這個變數衝擊全球半導體產業力度加大。當國家主義興起，各國都把半導體及關鍵零組件當成國安或國防的利器，這給了產業帶來更大的變數。此時此刻來看台積電，角色更重要，台積電不知不覺間成了台灣生存與安全的安全閥，未來美中貿易戰若加劇，台積電一定會面臨選邊站的壓力。

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