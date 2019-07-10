投書／國民黨應盡速建立「泛藍兩岸政策交流平台」

▲泛藍陣營實在應該盡速成立「兩岸政策交流溝通平台」，而泛藍陣營中佔有立法院最多席次、最具有民意基礎的國民黨實應義不容辭扛起責任。（圖／記者林敬旻攝）

●馮國豪／崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授

大陸國台辦主任劉結一日前表示，洪秀柱、郁慕明、高金素梅等人，先後率團前來中國大陸，圍繞兩岸關係與民族復興主題，與陸方深入交換意見，開展對話協商，並達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」共識。在此2020年總統大選在即，同時民進黨政府推動增訂處罰「中共代理人」的修法之際，國民黨實應盡速建立泛藍陣營兩岸政策交流溝通平台，凝聚泛藍陣營兩岸政策方向與共識。

從六月底開始劉結一藉由「兩岸關係與民族復興」座談會與「海峽兩岸青年發展論壇」，分別與郁慕明、高金素梅與洪秀柱會談，並發表共識，6日劉結一在出席「第十二屆津台投資合作洽談會」開幕致詞時整合為與台灣各界推進和平統一進程。這與年初「習五點」提及與「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」不謀而合，顯示中國大陸對台統戰正依循「習五點」逐步推進，未來勢必會朝向「習五點」中另一重點「一國兩制台灣方案」推進。

另一方面，民進黨近來接續強勢完成所謂「國安五法」的修正後蔡英文又表示下會期將再推動增訂處罰「中共代理人」的修法。針對劉結一的說法，陸委會副主委邱垂正迅速表示，洪秀柱、郁慕明、高金素梅三人部分是否涉及違反規定，將會同相關機關積極處理。

面對這樣內外在的局勢，泛藍陣營實在應該盡速成立「兩岸政策交流溝通平台」，而泛藍陣營中佔有立法院最多席次、最具有民意基礎的國民黨實應義不容辭扛起責任。從大陸的作法可以看出正準備對台灣泛藍陣營各個擊破，透過與各方泛藍勢力的會談、交流提出共識，最後對國民黨形成壓力，接著以同樣模式推動「一國兩制台灣方案」。

而內部面對民進黨的蠻橫修法與強勢壓制，小黨為了在生存，勢必會與執政黨政府衝撞，希望能在大選中求取一席之地，這樣一來泛藍勢力必然土崩瓦解，被大陸與執政黨割裂，2020年選舉無論競逐總統與立委席次都將不樂觀。

因此筆者建議，國民黨主席吳敦義在國民黨初選告一段落後，應該立即籌組召開泛藍勢力國是會議，針對兩岸關係與重大外交、經濟問題凝聚共識，同時討論建立定期溝通平台，整合泛藍意見與力量，這樣才有可能對抗大陸的分化與民進黨的打壓。

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