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投書／這不是挺警察什麼才是？台灣不缺酸民！

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▲一位年輕警察的殞落，重新喚起了社會大眾對於警察福祉的關注。（圖／記者郭世賢翻攝）

●羅孝君／基層員警

本月3日，在台鐵發生的殺警事件，震驚全國。事發之後，社會各界開始關注警察裝備及訓練等相關問題，並探討發生原因。警察人員的生命安危第一次受到社會大眾這麼廣泛的關注，著實讓人感動，可是代價也不小，一位充滿熱忱的年輕警察就此殞落。

從警20餘年來，筆者受過不少片段訓練，有快如閃電的空手奪刀術，也有程序繁瑣到讓人不可能記得住的擒拿術，但在空間狹小，坐滿乘客的車廂中，面對手持刀械的歹徒，警察人員可用的警械有何選項？現行手槍標準裝備，甚至於警棍，顯然都難以有效施展或避免傷及無辜。

看到新聞報導，內政部長徐國勇在第一時間就高喊：「立即採購電擊槍」，蔡總統與行政院院長蘇貞昌也指示：「要錢給錢，要人給人」，這是多麼堅強有力的支援，如此穩固的後盾，相信承翰兄在天之靈定能獲得慰藉。

但台灣總有許多酸民，為批評而批評，一句政府沒作為，就想推翻一切的努力。試問，小英政府去年幫基層警察加薪提升俸給、今年起幫國道警危險加給3千、換穿新制服、警消醫療免費……信手拈來都是在照顧警察，若這不是挺警察什麼才是？

一位年輕警察的殞落，重新喚起了社會大眾對於警察福祉的關注，但台灣不缺只會謾罵的酸民，需要的是有意義的建言，不管那些建議多麼的天馬行空，只要方向正確，我們就有機會能找到出路。

套句史蒂芬·威廉·霍金（Stephen William Hawking）在時間簡史一書中所說的一段話「包括哲學家、科學家與凡夫俗子在內，所有人都可以共同探討為什麼我們和宇宙會存在的問題。若是我們真的能找到答案，將是人類理性的最終勝利，因為我們將會明白上帝的心意。」

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