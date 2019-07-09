【國民黨初選】鈕則勳／國民黨已浪費掉手中紅利？

▲藍軍的議題操作要持續，操作的時機、型態、使用管道也應隨議題屬性制宜。（圖／記者湯興漢攝）

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任

為反對日前民進黨所主導的《公投法》修惡，國民黨7日舉辦「反鐵籠公投凱道會師」活動，為了展現炮口一致對外的團結意象，5位總統參選人也參加活動並提出對蔡政府的質疑。此次活動藍軍除了想重新找回話語權外，也想藉此作為明年大選的起手式以號召藍軍選民歸隊，而凸顯候選人團結、降低黨內互打的可能，當然也是重要考量。

即便如此，僅一場造勢活動不可能達到這麼多目的，況且以現場約2萬的人數、媒體曝光及網路討論的熱度來看，活動確有局限性。議題活動操作不理想，不僅顯示藍軍群眾對國民黨這麼快就將去年六都選舉所獲得的紅利揮霍一空仍無法諒解且軍心渙散外，也凸顯出國民黨的議題操作無法跳脫蔡英文所建構、對藍軍不利的框架，若無法對症下藥，明年勝選機會恐渺茫。

▼反鐵籠公投凱道大會師。（圖／記者徐政璿攝）

細部來看，弱化的黨中央無力制衡總統參選人間的鬥爭及選後分裂的可能，是勝選紅利快速流失的根本原因。韓國瑜去年展現「一人救全黨」的能量，郭台銘對國民黨多次提供奧援，都使黨中央被「周天子化」，即便吳敦義不選以明志，宣示要辦個公正初選，但仍難杜悠悠之口。黨中央對此似乎只能被動在指責或質疑中匍匐前進，不難想見初選結果若僅在「誤差範圍」內，危機將會浮現。

而國民黨對於蔡英文所建構的「護主權」氛圍，全然找不到突圍破口，讓藍軍拓票更形困難。小英遂以「辣台妹」定位持續操作國安及主權議題，強化「最能守護台灣」的印記，在「反中」的議題操作上更為熟稔，也鞏固了年輕族群，連最受年輕人喜愛的柯文哲民調都掃到颱風尾，聲勢明顯下跌。蔡便藉此時機不斷進行選戰操作，在修改國安五法後，甚至進一步要修法禁止「中共代理人」，以國安的大帽子欲更加限制兩岸互動、威脅言論自由，以利民進黨選情。

以上困境，國民黨要突圍的確不易，但以下的操作方向勢在必行。首先，黨中央得變強，才能對參選人產生權力節制或防止分裂的效果。吳敦義主席必須在總統初選民調過程中嚴守中立，民調實施過程中應滴水不漏，各方面都要讓參選人信服。初選若無可挑剔，吳的權威自然增加，除了能號召黨籍縣市長及立委形成聯盟，制衡分裂參選，控制變數外，更可和總統提名人選分進合擊、相互拉抬。

其次，藍軍的議題操作要持續，操作的時機、型態、使用管道也應隨議題屬性制宜。例如「反鐵籠公投」雖有合理正當性，但最佳時機點已過；又如立委及黨中央批評小英藉國安限制自由的制式操作更只淪為過場，不具創意性，網路上更難渲染擴散，當然無制衡力道。

最後，黨內的總統初選參選人控制粉絲的力道也應加強，特別是民調進行至結果公布期間，得按捺支持者的情緒，不宜相互攻訐，落選者更不能被支持者牽著鼻子走而脫黨參選。能做到如此，藍軍情勢才能回穩，後勢才可期待。

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