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謝明輝／蔡總統外交出訪　成棋子還是凱子？

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▲總統蔡英文於上午登機前發表「自由民主永續之旅」行前談話。（圖／攝影中心攝）

●謝明輝／台灣競爭力論壇執行長

蔡英文又將於11日出訪，展開所謂「自由民主永續之旅」。此行是蔡英文上任後第7次出訪，與歷任總統相比，出訪次數密集，錢也沒少花，但邦交國卻愈來愈少。例如：2017年蔡英文首次出訪南太友邦時，光是專機費用就花了5000多萬，足足比馬英九2010年到訪高出1倍之多，無怪乎被人戲稱是千金大小姐的奢華旅行團。今年初蔡再訪南太友邦，又送出總價1800萬元的大禮，當真是花人民納稅錢，一點也不心疼。又如打從清宣統年間就有正式外交關係的巴拿馬，蔡英文就是有本事，可以在每年花約2000萬美元後，讓雙方長達107年的邦交關係嘎然而止。

而2018年的「同慶之旅」，國人尚且記憶猶新。蔡英文出訪巴拉圭、貝里斯大撒錢，隔日隨即換來薩爾瓦多的斷交，如今蔡英文又將出訪，台灣還要繼續當凱子嗎？尤其是當國內也有迫切需求時，中央年初補助高雄登革熱防治經費861萬元，相較外交部大手筆編列111億6382萬1000元的援外預算，可說是小巫見大巫。但只見高雄市長韓國瑜為了爭取更多補助，還要看盡中央臉色、受人冷言冷語。

▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

此次蔡英文又利用出訪中美洲的機會大打過境外交牌，預計在美國紐約、丹佛兩城市停留。蔡英文過境美國是需要付出高昂代價的。果不其然，台灣又將向美國繳交超過150億美元天價的保護費，購買包括：108輛M1A2艾布蘭主戰坦克、250枚肩射刺針防空飛彈，以及傳言中的66架F-16V老舊戰機等在內的武器軍備。要說蔡政府的過境外交是另類的凱子外交，一點也不為過。

蔡英文拚外交，經濟代價可真不小，但政治代價恐遠遠超過經濟代價。民進黨政府配合「反中親美」政策，大修國安五法，甚至立法院下個會期，還將完成所謂「中共代理人」的修法。兩岸關係緊繃，瀕臨斷裂邊緣。如今蔡政府為了勝選，不擇手段、不計後果，無限上綱國家安全，扣人紅帽，打壓言論自由，阻兩岸交流正常化。一旦迫使陸方「和統」主旋律變調成為「武統」，台灣將沒有明天。

蔡英文切莫在中美兩強相爭的局勢中，過度依靠美國，否則台灣將淪為棋子，任人擺布。日前G20大阪高峰會上「川習會」再次確立美方「一中政策」不變，再次打臉蔡英文，就是一例。這些都是政治代價，後患無窮。蔡英文此行過境美國，任何行動均會被擴大解釋。若超越紅線，兩岸關係隨時可能從現在的冷對抗變成熱對抗，影響台灣安全至鉅。千萬不可為了個人選舉利益的盤算，置台灣安全於不顧。

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