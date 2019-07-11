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白依／別讓台灣「民主送終，人民送葬」

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● 白依／獨立評論人

宋楚瑜昨天以「送中已終，台灣卻訂民主送終條例」發文，嚴正抗議蔡英文《國安五法》的修法。宋楚瑜的確有政治智慧，不中蔡英文之計，稱之為「中共代理人」條例。

心理學上有「標籤理論」，人民看到「中共代理人」標籤，會以為是處罰中共的代理人，與自己無關，但仔細閱讀條文，什麼是「中共代理人」？幾乎只要踏足大陸，或接觸過來台大陸人；都有可能被定位為「中共代理人」而羅織入罪。蔡英文打著捍衛台灣民主的口號，卻要終結台灣民主，當然應該稱之為「民主送終」條例，才會引起人民注意。

蔡英文是法律博士，應該非常清楚，刑法採「罪刑法定主義」，內容必須明確性及適正性。我們看看條例內容，什麼是「其他機構」？什麼是「危害國家安全及其他安全」？什麼是「政治宣傳」？什麼是「相應聲明」？法律沒有明確規定，由誰認定？如何認定？説穿了就是讓當政者説你有罪，你就有罪；説你該死，你就該死。

所謂：「法律迫害的邪惡在過程」，即過程中整死你，因為有嫌疑就可以偵查，有証據才可以定罪，而偵查不公開，牽涉國安又有理由羈押禁見，這時無辜又惶恐的人民，在獨拘小房間，呼天不應，呼地不靈，被莫須有嫌疑的折騰，恐怕偵查過程就心神重創，偵查中發瘋的不乏其例；即便最後查無証據、判你無罪。就還你清白嗎？你過程中受到的身心創傷，誰還你公道？

所以，蔡政府不是法律無知，才想出這樣的條例；而是為了建立一個專制獨裁的台獨國家，先把民主送終，言論封殺；才設計這陰險邪惡的條例。

▼美國M1A2艾布蘭戰車。（圖／達志影像／美聯社）

前天，美國國務院批准對台軍售案，包括108輛M1A2T戰車及人攜式刺針防空飛彈等項目總值22億美元（約685億台幤）。看似蔡政府台美關係勝利，台灣國防增強。請問這些武器的價錢合理嗎？合乎台灣需求嗎？真能展現「不對稱戰力」的功能嗎？花了那麽大筆錢，給美國保護費，好自我安慰的代價；也太大了吧！

漢光演習時，坦克、大砲在海灘一字排開齊發，聲光效果十足，這只能唬唬看熱鬧的外行，真正開戰，解放軍在登陸台灣之前，必然已制電（電磁癱瘓）、制空、制海，並已把登陸點幾十公里範圍內淨空摧毀，有效射程僅2公里的M1A2T戰車，藏身都困難，別説應戦。

台灣武器應該汰舊換新，但應在刀口上花錢。三月中，陸軍航特部特四營，作為期20天的訓練；陸軍司令部安排媒體在三月20號，採訪特四營的操演；當然是有備而來，拿出最好的裝備；結果操演時，發生車載T74機槍卡彈，這是我軍中目前很嚴重的「槍械料件保養」問題。不要以為是偶然、突發狀況，去年五月，海軍左營後勤指揮部進行T74機槍訓練時，發生機槍過熱、底火熾發，造成槍手右眼受傷，不就説要全面檢查T74機槍嗎？一年後又發生卡彈，這是拿軍人生命開玩笑。政府應該把軍人及警察基本武器、安全裝備，保持精良無瑕疵；為優先考量。而不是花大筆錢，買些無用，卻徒增兩岸緊張的武器。

菲律賓總統杜特蒂8日，公然向美國「嗆聲」直言：菲國不會做美國在南海，與大陸角力的馬前卒；菲律賓不是當誘餌的蚯蚓，菲律賓人不當砲灰。菲律賓與美國是有正式邦交，盟約，又有長久友誼的國家，都有這種覺悟。蔡政府為什麼要在美國與大陸、在台海角力時當馬前卒？讓人民當砲灰，要為人民送葬嗎？

蔡英文的「民主送終」條例是要毀掉台灣的民主，「拉美抗中」策略，不但不能如願台獨，還會把台灣人民變成砲灰，這種會造成台灣「民主送終，人民送葬」的政策，人民能不警覺嗎？

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