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鍾文榮／家長憂慮108課綱，只好花新台幣買「速成素養」？

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▲家長對新公布的108課綱感到憂慮。（示意圖／記者莊喬迪攝）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

國中會考放榜後，接到家長憂心的詢問訊息，有關108課綱中的「素養」，到底是怎麼一回事？為何補習班的招生廣告一直以「素養」為訴求，而且，補習費可不便宜？
我拍了一下腦袋，「素養」到底是怎麼一回事？又，「素養」如何教學與養成（速成）？這大概是今年上國一與高一的家長普遍的焦慮與疑問！

我記得當年讀研究所時，某位教授說過最讓我有真實感的說法，他說，當今的學校教育是拿過去的學問來教，教現在的學生，要他們試圖去解決未來的問題！不可否認的，學習一定是基於過去的知識與學問，才能有開創新的知識與學問可能性，奠基起解決問題的能力。這樣，人類社會才會進步。

我當過學生，也當過大學老師，我的體驗更為深刻。研究所的碩士生程度，大抵也才要求做到「文獻回顧」（就是過去的學問），根本不必「創新」與「發現」（那是博士論文的要求）。幾年後的108課綱，我翻了一下相關資料，原來，所謂的「核心素養」是指一個人為適應現在生活及未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。素養是一種能夠成功地回應個人或社會的生活需求，包括使用知識、認知與技能的能力，以及態度、情意、價值與動機等；核心素養的內涵涉及一個成功的生活與功能健全社會對人的期望。

「素養」不就是當年我在研究所時，某位教授所說的「名言」嗎？然而，我的疑慮是放在課綱中，期待與實際之間，會不會走樣與失焦？而且速成到商業化！我試著在臉書上PO上一則訊息，「一堂課999元，學會108課綱的經濟素養」，竟然還可收到幾十則的回覆。可見，「素養」真的有商業市場，於是乎，我應該去開班授課講經濟素養，而不是繼續教學與筆耕，這機會成本太高！

我回答這位家長的憂慮，別的課程內容我不清楚，但直到現在，我還找不出如何將經濟學中「生產可能曲線」與「無異曲線」生活化，而且還能夠用得出來（回應社會需求及使用知識、認知與技能的能力）。更坦白一點說，我連「供給線」與「需求線」都很難生活化，意思是，這四條線，根本不會在我的生活中出現，我又如何用這四條線去解決問題？

我簡單內化了一下公民科素養的能力，基本上要學生能夠發覺與體驗社會經驗，並且能夠說明這些社會現象與成因，還能夠養成解析與區辨這些現象的能力，反思並且能夠合理評論（理解思辨）。關注社會生活問題及其影響，尊重不同的意見、主張之間的差異，維護公民價值（態度及價值）。能夠發現問題，試圖蒐集、運用相關資料，界定並釐清問題的範圍，與他人討論並形成共識，規畫出解決方案，而且要能夠有利於公共性（實作與參與）！

我再拍了一下腦袋，這些內容不就都在我寫的那幾本經濟學嗎？

對應到公民科的經濟學，這些主題是「社會生活的組織及制度」，從基本經濟定義、個體經濟學、總體經濟學、貨幣銀行學、行為經濟學與國際貿易大抵上全部都涵蓋了。我試著將所有內容看了一遍且整理出頭緒，國中要求的能力是辨識現象（這是什麼？），高中要求的能力是解析現象（為什麼會這樣？）但是，這些內容幾乎是大學經濟系四年的核心精華。要在國中與高中一個學期內建立這樣的素養基礎，我回想二十幾年前讀經濟系時，我認為直到大學畢業也還未具這樣的素養能力，但是108課綱的學生必須要具備！

我終於知道為何學生與家長這麼恐懼與憂慮108課綱，會考後頂尖私校吸收了更多的學生，補習班吸收了更多的新臺幣（新的補習項目），然學生與學校到底準備好了嗎？

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