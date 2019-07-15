吳廣義／國民黨恢復黨章「總統不兼主席」　黨政分治才是進步

●吳廣義／資深媒體人、時事評論

國民黨前些日子的中常會上，有中常委提出恢復原黨章案，把總統必然兼任黨主席的規則「改回去」。黨內外對此，有些許 「雜音」，但從政黨政治健康發展而言，這無疑是藍營走在綠營前面的「進步價值」。

近20年來，臺灣經歷了三次政黨輪替，三位總統陳水扁、馬英九、蔡英文都有過兼黨主席的經歷。雖然路徑不同，但殊途同歸，最後都以難看的辭職了結。

扁、馬執政之初，都想做「全民政府」的「全民總統」，因此要淡化政黨色彩，起先都沒有兼任黨主席。等到後來發現在行政、黨意與民意三方出現矛盾，無法有效約束黨內群雄，施政出現重大問題時，不得不改弦易轍，黨權、政權一把抓。

蔡英文吸取了兩個前任的經驗教訓，從一開始就把黨權牢牢地攥在手裏。本來以為總統只要兼黨主席就是打通了任督二脈，從此黨政合一，可「九合一」的慘敗，讓蔡英文不得不灰頭土臉辭去黨主席一職。

所以，從20年來的實證，和經驗法則來說，總統兼黨主席，是走不通的制度設計。

首先，總統兼黨主席，是威權政治的象徵，必然會導致以黨領政的憲政亂像，不符合民主原則與原理。 在國民黨執政時期，民進黨對總統兼黨主席多有批判。

上個世紀李登輝時代，陳水扁就將國民黨「黨政不分的體制」批得體無完膚。2009年，馬英九要兼黨主席，時任民進黨主席的蔡英文曾批，「國民黨占立法院四分之三多數，再由總統結合行政、立法權，憲政體制已喪失制衡機制。」

2013年，國民黨修改黨章，通過「總統兼任黨主席」案，謝長廷在《蘋果日報》投書「總統兼黨主席，毀憲亂政」，痛批馬英九兼任黨主席是毀憲亂政。

而在民進黨執政時期，國民黨對綠營總統兼黨主席也是批判不斷。2002年，時任國民黨主席的連戰就批評陳水扁兼任民進黨主席，是要藉「黨政合一」營造自己的絕對權威，最終必將走向黨政一體的「獨裁」之路，恐非臺灣之福。

2016年，蔡英文堅持總統續任黨主席，國民黨立委就抨擊，民進黨有台獨黨綱的包袱，民進黨籍總統兼任黨主席，當然不符合全民總統的精神。

其次，總統兼黨主席，從現實效果來看，並不能真正發揮以黨領政的作用，反而容易變成「一言堂」，引發黨內的諸多矛盾與反彈。 以馬英九總統兼任黨主席為例，從來就沒有能夠真正掌控國民黨人數占優的立法院，反而是矛盾持續不斷、一再激化。

馬英九本來以為，總統兼黨主席能夠定於一尊，鞏固黨政權力，並透過手中的資源，分化、瓦解、收編反對力量。可實際上，馬英九抓得越緊，指揮權越不靈，與黨內各派系各山頭越是糾纏不清。最終的結果，在馬王政爭中徹底失去對立法院的控制權，政令不出總統府。

再者，臺灣民意對總統兼黨主席不認同、不買賬，在歷次是否支持總統兼黨主席的民調中，幾乎都有將近6成的民眾不贊成。名不正則言不順，藍綠兩黨不能再對此選擇性的失明。

最後，陳水扁與馬英九，從剛開始的不兼，到後面的兼，其實是典型的病急亂投醫，是施政無能，導致權力遇到挑戰時的自衛戰。

事實證明，這種治標不治本的做法，並沒有真正解決權力危機，反倒埋下了種種的後遺症。 可笑的是，蔡英文沒有吸取扁、馬的「前車之鑒」，一上台就想當集黨政大權於一身的「超級總統」，結果當然是掉進了同一個「權利陷阱」中。

不僅2020無論哪方當選總統，都應該避免「總統兼黨主席」的權利魔咒。而且兩黨都應該「反向立規」，最好總統不得兼任黨主席。

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