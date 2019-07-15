ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

吳廣義／國民黨恢復黨章「總統不兼主席」　黨政分治才是進步

雲論

●吳廣義／資深媒體人、時事評論

國民黨前些日子的中常會上，有中常委提出恢復原黨章案，把總統必然兼任黨主席的規則「改回去」。黨內外對此，有些許 「雜音」，但從政黨政治健康發展而言，這無疑是藍營走在綠營前面的「進步價值」。

近20年來，臺灣經歷了三次政黨輪替，三位總統陳水扁、馬英九、蔡英文都有過兼黨主席的經歷。雖然路徑不同，但殊途同歸，最後都以難看的辭職了結。

扁、馬執政之初，都想做「全民政府」的「全民總統」，因此要淡化政黨色彩，起先都沒有兼任黨主席。等到後來發現在行政、黨意與民意三方出現矛盾，無法有效約束黨內群雄，施政出現重大問題時，不得不改弦易轍，黨權、政權一把抓。

蔡英文吸取了兩個前任的經驗教訓，從一開始就把黨權牢牢地攥在手裏。本來以為總統只要兼黨主席就是打通了任督二脈，從此黨政合一，可「九合一」的慘敗，讓蔡英文不得不灰頭土臉辭去黨主席一職。

所以，從20年來的實證，和經驗法則來說，總統兼黨主席，是走不通的制度設計。

首先，總統兼黨主席，是威權政治的象徵，必然會導致以黨領政的憲政亂像，不符合民主原則與原理。 在國民黨執政時期，民進黨對總統兼黨主席多有批判。

上個世紀李登輝時代，陳水扁就將國民黨「黨政不分的體制」批得體無完膚。2009年，馬英九要兼黨主席，時任民進黨主席的蔡英文曾批，「國民黨占立法院四分之三多數，再由總統結合行政、立法權，憲政體制已喪失制衡機制。」

2013年，國民黨修改黨章，通過「總統兼任黨主席」案，謝長廷在《蘋果日報》投書「總統兼黨主席，毀憲亂政」，痛批馬英九兼任黨主席是毀憲亂政。

而在民進黨執政時期，國民黨對綠營總統兼黨主席也是批判不斷。2002年，時任國民黨主席的連戰就批評陳水扁兼任民進黨主席，是要藉「黨政合一」營造自己的絕對權威，最終必將走向黨政一體的「獨裁」之路，恐非臺灣之福。

2016年，蔡英文堅持總統續任黨主席，國民黨立委就抨擊，民進黨有台獨黨綱的包袱，民進黨籍總統兼任黨主席，當然不符合全民總統的精神。

其次，總統兼黨主席，從現實效果來看，並不能真正發揮以黨領政的作用，反而容易變成「一言堂」，引發黨內的諸多矛盾與反彈。 以馬英九總統兼任黨主席為例，從來就沒有能夠真正掌控國民黨人數占優的立法院，反而是矛盾持續不斷、一再激化。

馬英九本來以為，總統兼黨主席能夠定於一尊，鞏固黨政權力，並透過手中的資源，分化、瓦解、收編反對力量。可實際上，馬英九抓得越緊，指揮權越不靈，與黨內各派系各山頭越是糾纏不清。最終的結果，在馬王政爭中徹底失去對立法院的控制權，政令不出總統府。

再者，臺灣民意對總統兼黨主席不認同、不買賬，在歷次是否支持總統兼黨主席的民調中，幾乎都有將近6成的民眾不贊成。名不正則言不順，藍綠兩黨不能再對此選擇性的失明。

最後，陳水扁與馬英九，從剛開始的不兼，到後面的兼，其實是典型的病急亂投醫，是施政無能，導致權力遇到挑戰時的自衛戰。

事實證明，這種治標不治本的做法，並沒有真正解決權力危機，反倒埋下了種種的後遺症。 可笑的是，蔡英文沒有吸取扁、馬的「前車之鑒」，一上台就想當集黨政大權於一身的「超級總統」，結果當然是掉進了同一個「權利陷阱」中。

不僅2020無論哪方當選總統，都應該避免「總統兼黨主席」的權利魔咒。而且兩黨都應該「反向立規」，最好總統不得兼任黨主席。

熱門文章》

►郭董應對網外霸氣、網內和氣　別再為難吳敦義

►篡位與奪嫡：藍綠初選紛爭的本質差異

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 吳廣義 雲論吳廣義 吳敦義 國民黨 黨主席 總統 韓國瑜 黨魁 黨政分治 黨章
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
劉仕傑／用紐約人的角度談論小英的哥大演講
【國民黨初選】莊伯仲／韓國瑜的課題是「開拓票源」
吳廣義／國民黨恢復黨章「總統不兼主席」　黨政分治才..
宋兆文／「張善政」有待加強的軍事素養
【國民黨初選】賴祥蔚／韓國瑜初選大勝的啟示

推薦閱讀

【國民黨初選】賴祥蔚／韓國瑜初選大勝的啟示

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的兩群人「非韓不投」？

【國民黨初選】陳一新／國民黨總統候選人的致勝之道

【國民黨初選】單厚之／韓國瑜為何能大贏17％？

【國民黨初選】邵宗海／韓國瑜勝出　挑戰才正開始

彭蕙仙／政壇路不平凡的「林飛帆」？

吳廣義／國民黨恢復黨章「總統不兼主席」　黨政分治才..

宋兆文／「張善政」有待加強的軍事素養

韋安／朱立倫為何窮追猛打郭台銘？

朱宥勳／蔡總統的「槓桿」講稿技巧

相關文章

被指佔用國有地！國民黨花蓮縣黨部打臉黨產會　提出繳費單　

被指佔用國有地！國民黨花蓮縣黨部打臉黨產會　提出繳費單　

有關日前報載，黨產會指出國民黨花蓮縣黨部佔國有地至106年才繳租金乙事，國民黨花蓮縣黨部今提出繳費單說明，花蓮縣黨部坐落土地，在未正式獲得縣..

2小時前

獨／祝福韓國瑜2020選總統　楊秋興轉向支持「這個人」

獨／祝福韓國瑜2020選總統　楊秋興轉向支持「這個人」

【國民黨初選】賴祥蔚／韓國瑜初選大勝的啟示

【國民黨初選】賴祥蔚／韓國瑜初選大勝的啟示

【國民黨初選】單厚之／韓國瑜為何能大贏17％？

【國民黨初選】單厚之／韓國瑜為何能大贏17％？

「韓郭配」代表國民黨出征2020　杏仁哥點出關鍵在「兩個字」

「韓郭配」代表國民黨出征2020　杏仁哥點出關鍵在「兩個字」

讀者迴響

行動法庭

陳敬鎧失明 被控裝盲詐保 遇上恐怖情人 如何安全分手｜行動法庭 第20集 第21集

陳敬鎧失明 被控裝盲詐保 遇上恐怖情人 如何安全分手｜行動法庭 第20集 第21集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

韓國瑜初選大勝的啟示

韓國瑜初選大勝的啟示

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的..

國民黨總統候選人的致勝之道

【國民黨初選】韓國瑜為何能大贏..

韓國瑜勝出　挑戰才正開始

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面