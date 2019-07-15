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朱宥勳／蔡總統的「槓桿」講稿技巧

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▲蔡英文這篇講稿的「槓桿」技巧，就是「找相反」的應用。（圖／蔡英文臉書）

●朱宥勳／文化評論者、專欄作家

藉著蔡英文的講稿，來講一個寫作技巧。這個技巧，我稱之為「槓桿」。

它的基本竅門，就是透過一個轉折樞紐，來把兩個差異甚大的話題「黏」起來。這種技巧，不管在寫作、演講甚至是平常講話都很好用。

先觀察p-1，我標了一區紅字、一區綠字。標色的地方，剛好都是「上一段結束，下一段開始」的過度地帶。

這就是「槓桿」的功能所在：它能夠連結不同的話題，而且是透過「相反的轉折詞」來產生連結。

之前我講過好幾次「轉場」，其基本邏輯就是在「話題A」和「話題B」中間塞一個「樞紐C」，把A跟B連起來。而此處的重點在於，「樞紐C」要塞什麼，可以有各種不同的變化。

最常見的兩種「樞紐C」的思考方式，就是「找相似」和「找相反」——剛好完全對立。

而蔡英文這篇講稿的「槓桿」技巧，就是「找相反」的應用。

人類的認知是很可愛的，基本上是一條直線，只要線上一直有東西，人類就會以為這段沒問題。就算我們是透過否定性的、轉折性的詞彙來接線都沒問題。

A跟B接不起來嗎？甚至完全相反嗎？沒關係，加個槓桿就好：

「A，然而B。」
「A，但是B。」
「A，相反地還有B。」

之所以如此，是因為蔡英文是在美國演講，她必須完成兩個目標：

1.說明台灣的狀況
2.與美國產生關聯

這兩件事的關聯有點疏離，是歷任總統到美國演講都要面對的挑戰。

如果沒有1.，那總統演講的意義就蕩然無存了。但如果沒有2.，美國的聽眾就會覺得「干我屁事」。（如果兩個都沒有，就會變成韓國瑜。）

由此，你回頭再看一下P-1的兩個標色處，你會發現標色處前後的結構都是一樣的：

▲（圖／翻攝自Facebook／朱宥勳）

p-1的紅字部分，前面先說「有人認為那不是紐約」，槓桿之後轉到「我曾經真正住過紐約」，然後乘機帶出自己的經貿和法學背景。

p-1的綠字部分，前面先說「美國的民主自由一如往昔」，槓桿之後轉到「我要談台灣的改變」，然後乘機帶入主題。

感受到了嗎，蔡英文的演講全程都在玩這個遊戲。

由此，你再去看P-2，每一段的結構就會非常清晰了。全部都是：

「有人說A，但是台灣證明了B。」

▲（圖／翻攝自Facebook／朱宥勳）

連續四個同樣結構的段落之後，講稿再轉一次邏輯，以「和美國相同」總結，把上述論點整合起來。

這套表演流程就是

「找相反」
「找相反」
「找相反」
「找相反」

「找相同」

小結構一直翻翻轉轉，最後在大結構上還再翻轉一次。十足發揮了台灣人小巧騰挪的特性。

最後還是要加註警語：無論是哪種「轉場」，都只是一種帶話題的技巧。技巧本身可以很華麗，但內容才是重點。

有技巧有內容，就是優雅的蔡英文；有技巧沒內容，就會變成韓國瑜；沒技巧沒內容，就會變成柯文哲。（以上強調外交場合。）

今天的「槓桿」小教學就到這裡，大家要好好學習怎麼當總統喔。

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●本文獲作者授權，轉載自「朱宥勳」臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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