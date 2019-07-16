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林飛帆真的認同民進黨嗎？或許是他看破了這場「死局」

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●林艾德／皮格子樂團主唱、獨立建國倡議者

雖然許多人在嘲諷林飛帆過去罵民進黨，現在卻成為民進黨副秘書長這件事，但我個人認為，無論是因為體認到社會的變化或是他個人學識素養的增加，能做出這樣的決定，對他個人、民進黨或是打倒國民黨而言都是好事。

許多民進黨支持者會把他跟黃國昌歸成同一類，誠然，兩者批判民進黨的方式很類似，都是提出看似完美卻難行的目標，只檢討改革沒有一步到位，卻不考慮其他反彈的聲浪。但，兩者的出發點卻是天差地遠。

林飛帆是標準的知識份子，傳統上這類人正是顛覆政權最重要的推手，因為一般大眾心中潛在的不滿，需要有人用語言、文字甚至發起一場運動來宣洩，相對的，一個政權只要能攏絡知識份子及創作者，那人民就會更多地把不滿歸咎到外在敵對勢力，進而促成內在的團結。

一般來說，知識份子及創作者總是吹毛求疵、對社會現況難以滿足的，但他們對政府的要求，並不總是能促使進步的產生，更多時候，他們只是在幫另一個團結盲從的狂熱集體鋪路，文藝復興的人本主義促起了宗教改革跟反改革熱潮，馬克思跟他的追隨者促起了共產主義、史達林主義，威瑪共和知識份子對國家的不滿，促起了納粹主義的誕生，知識份子的悲哀，在於他們總是相信人民的獨立思考，卻忽略人性中反對獨立思考的那一部分，被知識份子激起憤怒的人們，真正追求的常常不是思考的自由而是擺脫思考的自由，他們尋找的，是另一個可以讓他們輕信、帶領他們擺脫選擇或懷疑的重擔、讓他們可以義無反顧地發揮狂熱來彰顯存在意義的目標及領導者。

經歷過318的林飛帆應該是看透了這一切。許多人會說，黃國昌收割了318作為自己追求權力的籌碼，但群眾運動造成的直接結果，其實就是群眾心理渴求的結果，人們總是幻想著有人能操弄群眾，但事實上，真正能操弄群眾的人少之又少，多數我們口中的操弄者，只是因為他們理解並順應了群眾的渴求，318許多群眾真正渴求的，並不是如林飛帆這樣的知識份子，而是如黃國昌這樣的狂熱份子。

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知識份子的學經歷只是黃國昌的表面，他本質上更接近的是喜歡搧動、喜歡混亂的狂熱份子，就拿他最近臉書的兩篇貼文來說，對於台灣出生的分析師在上海遭到逮捕，他固然有盡到知識份子的本分談了一些自由跟人權，但也忍不住寫道：「新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救。」在粉專提到藍綠都有貪腐案件時，他更是寫道：「為何還要繼續投票給『牠』們？」黃國昌從來不害怕這種爭議，他之所以被稱作戰神，不見得是他真的有多強的戰力，更可能來自他從不怯戰，因為混亂對他來說是如魚得水，他不像知識份子般注重溝通跟討論，他在意的是在辯論獲得勝利來引領群眾的激情，在318後，持續這種狂熱跟激情正是支持者們最重要的養分，他會吸引一票跟隨他的人並不是什麼收割，而是那群人需要崇拜一個這樣的領導者。

群眾運動的三階段：前導、擴張、守成

群眾運動或是新興政黨都有這麼三階段，知識份子的前導，狂熱運動者的擴張，最後是踏實行動者的守成。林飛帆是好的前導者，但他沒有辦法承擔狂熱的擴張階段，這個階段是黃國昌的專長，但黃國昌的狂熱特質注定他無法踏實守成，他甚至連自己的選區都守不住，所以他必須尋找下一場狂熱的群眾運動才能發揮他的價值，這也可能導致他跟時代力量漸行漸遠，時力需要一些更實事求是的掌權者，也許適合混亂的黃國昌，注定要追求一場新的冒險。

最後回到林飛帆，我佩服的點在於他可能認知到了自己與社會的侷限，他的自我侷限在於知識份子的確可以創造更多鄙夷現況的失意者，但他無法控制這些失意者要朝哪個方向宣洩他們的狂熱，而社會的侷限在於，現在最容易容納失意者、讓他們得以宣洩自我的群體叫「韓粉」，就像前述的歷史事件裡最大的得利者都與知識份子的初衷不同，這次也不例外，一旦知識份子引領了一場反對政府的熱潮，得利的不會是人民、不會是時代力量或其他第三勢力，而是韓國瑜、國民黨跟中國共產黨。

▲林飛帆可能是看透了這個死局才會選擇民進黨。（圖／記者季相儒攝）

這就是為何「國民黨不倒，台灣不會好」，你說林飛帆真的認同民進黨嗎？我想是未必，但只要國民黨還有可能奪取政權的一天，具有台灣認同的有志之士們就存在著自我實踐的侷限，而解決這種侷限的方法，絕不是透過「藍綠一樣爛」這種論述來創造第三勢力，因為這有一種本質上的矛盾，第三勢力應該是要比國民黨更進步更理性，但在台灣的歷史脈絡下，能接受藍綠一樣爛這種論述的民眾真的有獨立思考的習慣嗎？這種論述更多的只會製造鄙夷現況的狂熱者，而這種狂熱本身就違反了第三勢力的進步本質，如果政黨不變質，那群眾最終就只能尋求其他人或政黨滿足他們投身的渴望，這就是為何原本講究公開透明的柯文哲幾乎完全變了一個人，也是為何韓國瑜這種「非典型國民黨」會得勢，他們都只是搭上或試圖搭上知識份子創造出的時勢列車。

林飛帆可能是看透了這個死局才會選擇民進黨，因為唯有先讓泛綠陣營最大化，使藍不再是選項，讓大選擺脫藍綠對決而成為小黨合縱對付民進黨，那麼具台灣認同的知識份子才可能真正沒有後顧之憂地實踐自我，台灣也才更有可能在他們的督促下得利。民進黨、綠黨、台灣基進都是朝著這方向做，時代力量的洪慈庸昨天也發出了類似的聲音，林飛帆的選擇也是相同道理，縱然有人譏笑、有人不滿、有人眼紅，但實則這對他個人、民進黨及消滅國民黨來說都是最好的決定。

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