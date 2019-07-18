湯紹成／蔡英文是美方最佳的台灣牌？

▲蔡總統與美方企業家舉行台美企業高峰會。（圖／記者陶本和攝）

●湯紹成／國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員

此次蔡英文總統出訪友邦，去程先過境美國紐約，回程再過境中部大城丹佛，頭尾各兩天。因而這可稱為是一種訪問式過境，名義上雖還是過境美國，但實質上卻要超越以往她個人以及前任總統們的過境時間與行程內容。

綜觀此次蔡總統的紐約行，首先，當然是在當地我辦事處與友邦的駐聯合國大使的歡迎酒會，此乃打破以往的慣例，尤其藉凸顯我駐紐約外館的地位，來強化台灣的國際角色。由於台美無邦交，該館的外交地位不清，雖然該館整棟大樓都是由我方所有，但美方並未明確其外交豁免權，此次乃更向正式的領事館方向邁進了一大步。再者，蔡總統還與美方企業家舉行台美企業高峰會，再加上以往總統過境美國，隨行記者都不能即時報導，但此次卻沒有任何限制，還有我國國旗隨處可見，確實都可算是一種突破。

當然，此次未能訪問華盛頓，以及沒有安排美國媒體專訪，也算是美方比較保守的安排。再加上蔡英文在哥倫比亞大學的閉門座談，以及中央公園與台籍學生會面等，確實也不易落人口實。其中比較具政治意味的乃是與美國前副國務卿阿米塔吉的早餐會，因為他還在會後轉述了與蔡英文的談話內容，其中觸及香港情勢與美台軍售等議題，相對敏感。尤其，美國媒體的關注度也明顯提高，多半都直接站在嗆中的立場報導，也是一項特色。

綜觀綠營領導人出訪，都可說是穩賺不賠的行動。若是中國阻撓，則可稱是台灣被打壓，可以打悲情牌來凝聚內部共識；若一切順利，那就是外交的突破，不但可以對內交代，更可大書特書，提高支持度。反之，若大陸反應強烈，那就更會陷入台灣的圈套，以便團結內部騙取選票。

到目前為止，北京方面並沒有強烈的反應。在出訪前，大陸外交部就稱希望美方不要允許蔡英文的過境，未果；日前又提及將在東南沿海舉行軍演，但又強調是例行性，針對性不明顯，此次由大陸國防部親自發出訊息，要比以往由地方軍區負責的狀況稍強，也可以看出北京軟中帶硬的反應。

以往幾次蔡英文出訪，北京都以事後拔除我邦交國作為回應，此次是否也會如此，還要繼續觀察，畢竟蔡英文此行尚未結束，未來還有兩天會過境丹佛，但這兩天適逢周末，是否參訪當地空軍基地，尚不得而知。

總之，美國對台灣的態度極為明顯：支持台灣、反對台獨。在支持台灣方面，美方始終採取主動，比如此次蔡英文在美國的各項活動安排；若美方不反台獨，就會陷入台獨的陷阱，而趨於被動面對大陸戰與和的抉擇。再加上台灣即將選舉，「獨而不獨」的蔡英文正是美方最佳的台灣牌，必定全力支持。由此可見，2020台灣的大選更是一齣決戰境外的戲碼，外力介入的因素不得小覷。

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