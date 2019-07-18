【汪喵冷知識】叫名字叫不來？ 原來牠們的世界沒有「名字」

▲毛孩其實不知道「名字」就是「名字」。（圖／作者汪喵星球提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



●汪喵星球／寵物專家，專營網站及粉絲團



這篇專欄一定會讓不少毛拔麻心碎。因為其實毛小孩完全不懂自己有「名字」這麼一回事！對他們來說，名字其實是種…

​​​名字對毛孩來說是道指令？

​​說毛孩聽不懂自己的名字，可能對毛拔麻來說有點殘忍。更貼切的說法應該是，毛孩不知道「名字」就是「名字」。「名字」是人類定義的東西，在貓貓狗狗的世界中，他們並不需要用名字呼喚彼此，所以根本沒有「名字」的概念。因此，毛孩會連結「名字」帶來的事件，來定義「名字」對自己的意義。

​​⠀⠀

​​例如：​​馬麻時常在開罐罐時呼喚「名字」，毛孩就會記住「名字＝有好吃的」，所以只要被叫名字的時候就會很開心。

如何讓毛孩記住自己的名字？

語調溫柔緩慢的呼喚名字

雖然人類與毛孩的語言不通，但語氣與情緒卻是可以相互理解的。所以當你溫柔、緩慢的呼喚毛孩，再搭配輕輕的撫摸還有擁抱，都可以讓毛孩對於自己的「名字」留下溫柔的好印象。未來聽見自己的名字，都會聯想起毛拔麻滿滿的愛。

​​⠀⠀

用餐或親密互動時呼喚



​​吃飯的時候，通常是毛孩心情最好、也是放鬆的時候，是可以安靜對話的很棒的時間點；同時美食也是最容易與快樂連結的一個元素，如果再搭配呼喚「名字」，就可以把「快樂＋食物＋名字」更緊密的串連再一起。

​​⠀⠀

用同一個名字叫喚毛孩



人們常會用寶貝、暱稱或小名表現​​親暱，但對於毛孩來說卻十分容易混淆。毛孩連單一的「名字」都很難記住了，更不用提要記住那些小名了。

別讓名字連結上壞記憶

如果毛拔麻在處罰毛孩時也不斷呼喚名字，有可能讓毛孩對於「名字」留下壞印象。建議用語氣、和約束行為（如：禁足、關籠）來警惕毛孩，別用體罰了！毛孩身體小小承受不住的！

如何知道毛孩聽懂名字了

狗狗的情緒與行為都很直接，當他記住「名字」與快樂的事是有關聯的，每次只要聽到自己的名字，就會快樂地朝你奔來。

但貓咪就不太一樣了。科學家研究，貓咪懂得其實不比狗狗少，但貓咪天性難馴服，要他對你的呼喚有反應，還要看他老大哥、老大姐的心情。所以只要當你呼喚貓貓的名字時，貓貓有稍微抖一下耳朵、晃動尾巴，就表示「我聽到囉、可以囉、暫時不想過去找你喔」。

熱門點閱》



►毛孩千萬要忌口，大魚大肉萬萬要不得！



►貓貓不愛喝水怎麼辦？4 招讓貓貓愛上喝水！



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本圖文獲作者授權，轉載自「汪喵星球」網站，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。