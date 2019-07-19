【京阿尼縱火案】「老婆」再畫就有　但人死不能復生

●作者／黃盛譽



看到京都動畫（京阿尼）被人縱火，心情十分沉重。

一直以來，京阿尼對於作品態度都十分嚴謹，作畫幾乎沒崩過。對於故事背景更是下足功夫處理，基本功之紮實可說是前所未有。本人宅力低，只看過《冰菓》、《吹響吧！上低音號》、《聲之形》、《紫羅蘭永恆花園》這些。京都是日本文學的發源地，而京阿尼的作品彷彿都透漏著這樣的氛圍，每個光影、線條、人物表情都邀請著觀眾一起欣賞動畫的雅緻之處。

▲《紫羅蘭永恆花園》畫風細膩唯美引發關注。（圖／翻攝自Twitter／@Violet_Letter）

除作品之外，京阿尼更以業界良心聞名，擁有社員宿舍及動畫學校、不差的員工福利（把歐美的動畫公司也算進來比較的話），職員們平均年資九年以上，每個都可說是動畫界的中流砥柱。其實我不是那麼在乎那些原稿是否真的被燒了，畫可以再畫，這些人才的流失，恐怕才是這次火災最大的損失。老婆再畫就有，人死不能復生。

日本動畫一向有血汗的問題，只怕這把火不只燒了京阿尼，連指標性的業界改革也毀於一旦。加上犯人目前的狀況也不樂觀，如果這人就這樣死了，恐怕又要再重演一次宮崎勤事件時媒體對御宅族議題的操作，再次冠上「凶宅」的稱號。話語權旁落，屆時動畫業界的寒冬才正要開始。

▲許多民眾到場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）



《煙草》監督たつき在推特的文深得我心：

「逝世者們平時在水面下，將多麼龐大的時間，努力不懈地花費在製作動畫上？又充實了多少人們的時間、增加了多少人們的總幸福感？如此（偉大）人們的生命，為何非得以如此痛苦的方式結束呢？」

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