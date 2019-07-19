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【蔡英文出訪】張光球／台灣不應受海地擺布

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●張光球／致理科技大學副教授

蔡總統出訪加勒比海友邦，第一站來到海地，僅停留四小時，即轉往聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞，回程再過境美國返國。

此行蔡總統原本規畫並無海地，但在拚外交和讓世界看見台灣前提下，仍將動亂許久的海地加入行程。然而，海地總統摩依士在致歡迎詞時，直白地說出，希望台灣能直接投資海地，並強調海地在「國際戰略位置」的重要。明眼人都看得出他背後真正的目的為何。

經援自是首位。去年五月初，台灣與多明尼加斷交；當月底，國土與多國相連的摩依士總統就來台訪問，希望台灣能協助完成八年前大地震後，緩慢且無效率的重建計畫，其中有關電力建設方面，我國已提供一點五億美元的援助，卻因海地國會有意見，經費無法動支。

國會的阻力，主要來自於長期掌控海地電力工程三大家族的反撲；他們政商關係雄厚，甚至曾迫摩依士放棄已與大陸簽約的供電計畫，以防止自身利益的流失。一旦他們喬好利益分配，上述款項就會被動用。因此，摩依士才會希望台灣直接投資海地，以獲得更多援助。

但海地的投資環境，政治清明度、勞動法規、社會穩定性，均尚待加強，且當地風俗民情及人民習性，與台人全然迥異，除部分貨品可享美加歐等國優惠關稅外，讓台商前往投資動力有限。

▲總統蔡英文訪海地，與海地總統摩依士會面。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

其次，外交暗示。摩依士的海地戰略位置說，是在暗示如果目的達不到，海地有可能轉向與大陸建交。事實上，加勒比海地區最具戰略位置的國家是古巴，不是海地。去年多國與我斷交後，國際上就傳言海地會跟進，因為中海兩國互設辦事處超過20年，雙方官員來往頻繁，每當海地遭遇天災，大陸一定會出手援助，更不用說在海地投資的基礎建設，雙方貿易額近億美元。

弱國無外交。台灣的外交是全世界最艱難的工作之一，但是做為有國格的民主國家，不應受友邦的擺布及威脅，況且大陸再如何打壓台灣外交，也不至於搶光我所有邦交國，三聖友邦即為一例，因為她們不在大陸全球戰略布局的考量。

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