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百年追思　中山思想在台灣的傳承與啟示

我們想讓你知道…在國父逝世百年之後，如果中山思想的原則與精髓能成為中華民國政治及社會發展的基礎，不僅將具有憲法和歷史的意義，而且可能對台海兩岸雙方在這場制度之爭的過程中，會有許多指導性效果。

▲▼ 孫中山、辛亥革命110週年、北京人民大會堂 。（圖／記者任以芳攝）

▲民國114年3月12日，是國父孫中山逝世一百週年紀念日。（圖／記者任以芳攝）

●黃奎博／政治大學外交系教授、啟思民本基金會董事兼執行長

民國114（西元2025）年3月12日，是國父孫中山（本名孫文、號逸仙）先生逝世一百週年紀念日。

1866年（清同治5年）出生於廣東省香山縣的他，先後組成興中會、中國同盟會以對抗清廷，並參酌中西方政治思想、順應世界潮流而提出《三民主義》（民族主義、民權主義、民生主義）與《建國方略》（包括《民權初步》《孫文學說》和《實業計畫》）。清廷被推翻後，他在1912年1月1日出任中華民國臨時大總統，但建設中華民國的遺志未了便於1925年病逝北京。1940年，國民政府通令尊稱他為中華民國國父。

中山思想　在台實踐八十載

國父與其繼任者歷經風雨，從東征、北伐、抗日、剿共，到國共內戰後退守台澎金馬地區，他們建立和維護的中華民國依舊存在。但因為統獨之爭愈演愈烈，在台灣，有部分人士認為三民主義等中華民國立國精神與政治設計大而無當，而且他們主張「台灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼」，最終則要「建立主權獨立自主的台灣共和國」。

無論未來是統是獨，或是有其他選項，一個不可否認的事實是，中山思想（孫文學說）已在中華民國台灣地區實踐了約80年，深耕茁壯，而且一些內容與時俱進，對於國家建設發揮了指導的作用。以下便以三民主義為例，略做申論。

《中華民國憲法》第一條規定，「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」。可見我國的國家建設基本上就是參照三民主義的構想，擇要、逐步地加以落實。

三民主義與時俱進　建設台澎金馬

國父的民族主義從當時強調國家統一、反對外來侵略，在當今的台澎金馬地區則成為在保有「台灣主體性」前題下，保護國家疆域與資源，爭取國家的國際認同。至於這個主體性是否完全與中國或中華民國脫鉤，尚見仁見智。

國父的民權主義是為了賦權於民、主權在民，其政體為「五權憲法」，即行政、立法、司法、考試、監察各司其職。數十年來我國民權的進步自不待話下，這些年來略有討論五院是否繼續分立，但更重要的是其之所以然的精神以及實際操作和實踐的人，所以如何發揮民權、選賢與能、拔擢人才以進行良好的分權制衡，才是民權主義的真諦。

另值得一提的是，我國的憲法也透過在台澎金馬的實踐與憲法法庭的解釋，讓憲法定義國家與人民關係、保障人民各種權利的功能更加成熟。

國父的民生主義過去強調平均地權、節制資本，基本上在國民政府遷台初期逐漸成為國策，例如三七五減租、公地放領、耕者有其田，對於穩定當時的社會經濟情況頗有助益。如今在想要追求經濟發展的同時，能縮減貧富差距，並在與社會公平和公益之間取得多數民眾都能同意的發展，這其實仍符合民生主義的重要精神。

不擴大紀念國父逝世百年　但不宜忽略中山學說貢獻

國父孫中山先生逝世百年的當下，中華民國政府的慶祝活動辦得非常零星，而且經過統獨政治分立後，對國父及其建國理想有所認識的國民，似也不多見了，非常可惜。

甚至現在有學生已將國父當做外國人了，因為國父出生於廣東，而廣東屬於「中國」，只能令人一嘆。

啟迪思想、以民為本，這是中山思想橫跨國家各部門與領域建設時，恆常不變的精神。在國父逝世百年之後，如果中山思想的原則與精髓能成為中華民國政治及社會發展的基礎，不僅將具有憲法和歷史的意義，而且可能對台海兩岸雙方在這場制度之爭的過程中，會有許多指導性的效果。

▼啟迪思想、以民為本，這是中山思想橫跨國家各部門與領域建設時，恆常不變的精神。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華民國國旗、愛國、國旗。（圖／記者黃克翔攝）

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