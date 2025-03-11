用「護國神山」換美國安全承諾？　賴總統請別單邊押注..

▲總統賴清德、台積電董事長魏哲家共同在總統府舉行記者會。（圖／總統府提供）

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

強者談判本來就先佔脅迫優勢，美國總統川普再加高舉稻草人、釋放模稜兩可訊息，以及誘使對手提早扔帽等多種手法，先後玩弄烏克蘭、巴拿馬、日本、韓國，甚而歐盟於股掌之中。台灣呢？賴清德總統單邊押注美國，絕非上策！

弱國無外交，特別在強權帝國之前。美國前國務卿季辛吉說「成為美國的敵人可能很危險，成為美國的朋友卻很致命。」台灣被擠壓在中美兩大強權之間，本來有個巧門可走，中華民族卻何其不幸，中共政權不承認中華民國存在，賴總統單邊倚美，解放軍戰機船艦又三不五時繞台而行。俄國前總書記赫魯雪夫說「天空的戰機愈多，和平的鴿子愈少。」奈何，台海的天空正是鴿子稀少。

「務實台獨工作者」 把自己逼上兩隻大象爭鬥的地盤

護國神山台積電到美國投資了1000億美元，日據時代台灣孤女被逼婚的命運再次上演。美國川普總統以強大的經濟力壓迫台灣，中共以威脅的軍事力恫嚇台灣，「務實的台獨工作者」賴總統卻經常把自己逼上兩隻大象爭鬥的地盤。

「建設性的模稜兩可」是川普總統上任以來的談判手法。他把此一源自於美國聯邦儲蓄銀行的最後貸款是否做、何時做、如何做、對誰做等實質内容都事先不予確定，以讓決策保有最靈活的空間，又能降低最大的道德風險。

川普的「對等關稅」、「反壟斷」和「反傾銷」即是同類操作，逼得日本、韓國和台灣等等紛紛提早把帽子扔進賽場，誤以為插花應插前面，卻看不透川普要的不只有花朵和花香。

你有看過「滑豬比賽」嗎？當参賽者進入野地賽場後，必須在限定的时間内，把油和泥都抹到野豬的身上去。川普想得到的美國晶片產業的油和泥是甚麼？又想抹到哪些豬身上去？賴總統和台積電董事長魏哲家在總統府的記者會不知有無此一答題？！如果沒有，那麼就太過低估川普的心機了！

把稻草高舉空中，以測試民意的動向，也是川普政府常玩的談判把戲。當台積電董事長魏哲家單槍匹馬走進白宮，談判對美投資方案。賴總統和他的國安國隊就應心知肚明，我們想要用護國神山獲得美國的軍事安全保護承諾，恐怕如美國諺語，昨天有果醬，今天有果醬，就是明天沒果醬。明天的果醬是甚麼呢？遥不可及的夢想。

「偉大人物的特權是可以從陽台上觀察災難。」美國前國務卿季辛吉將強權說的多麼現實和明白，而現在的烏克蘭正活生生上演著這一悲劇。「即便占據世界上最高的王，我們依然坐在自己的屁股上。」這是法國哲學家蒙田的人文思維，政治和軍事的世界的鐵律卻是弱肉強食。

台灣，如果像賴政府說的正處在時代的三大浪尖上，那麼就應妥適善用在地緣政治中的地理等各項優勢，把國泰民安擺在最有利的位置。美國故總統艾森豪說「兩隻狗打架輸赢不一定看身子的大小，而是看架勢的强弱。」賴總統，別武勇了，學習艾森豪總統的智慧吧！

▼賴總統和台積電董事長魏哲家在總統府的記者會不知有無此一答題？如果沒有，那麼就太過低估川普的心機了。（圖／路透社）

►►思想可以無大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。