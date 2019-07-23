【爸媽看過來】五招陪孩子面對學習　父母千萬別落入成績盲點

▲我們應該客觀審視孩子的學習狀況，而非一味地要求為什麼沒有一百分。（圖／取自免費圖庫pixabay）

●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

每位孩子一生當中會經歷多場應試，常見導致孩子過度緊張的因素是每遇及考試來臨，全家人就進入高壓應戰狀態，以及拿成績單回家時爸爸媽媽們臉上的神情，喜怒哀樂盡寫於臉上，孩子多能輕易察覺。作為家長我們要引領孩子面對到分數後的態度及如何從中調整學習步調與盲點，而非停留於未達標準的嚴厲苛責，接續列舉媽咪及爸爸們五項常見的疑惑並提供相對應的解決策略：

不要常常拿孩子與他人做比較

解決策略：常見NG應對方式，孩子回到家迫不及待跟家長們分享在學校考了90分，但部分家長們會出現的回應：「你們班上是不是很多人考100分，給爸爸／媽媽看一下！」要學習摒棄過度比較，當孩子很高興的來與您分享時，給予適時的鼓勵與支持，更能讓孩子在學習中獲得成就感與能力感，認為自己有能力學習新事物及應付挑戰。

減輕孩子心中對分數的莫名恐懼

解決策略：面對成績不盡理想時，父母以及孩子其實都應藉此機會共同闡述對於這樣成績的內心感受，例如，媽媽知道你每天都有早起並且很認真練習，我們一起找出這次考卷中不會的地方。不要去否定抑或僅僅停留在下次再加油，向孩子表述我們共同來找尋補救的方式。

題目明明都會 但孩子總是粗心大意

解決策略：最好的方式莫過於和孩子一起檢討考卷，但需留意這並非要您破壞孩子的自信心。NG說法：怎麼連這種題目都會寫錯，這個我們不是評量卷有練習過了嗎？您可以這樣做：帶孩子填寫漏寫題目並重新計分還給孩子，例如：考卷是七十分，讓孩子自己再從頭到尾訂正一次，假若結束後是八十分，您就向孩子說來十分還給你，弟弟／妹妹你有沒有覺得很可惜呢？很多其實你都會耶。

平日養成檢查作業習慣 有效免去考試時的粗心大意

解決策略：平時可以多帶孩子一起保持檢查作業的習慣，不是僅停留在口頭詢問:「都寫完了嗎？」，換作您是孩子，知道早點完成作業就能夠玩手機或看電視了，您還會如實以對嗎？當孩子瞭解我們是用心且認真面對他的學習情形及態度，對於孩子過於敷衍了事的態度亦能夠有所改善。

學習態度與習慣為日後基石 避免陷入分數盲點

解決策略：假若家中孩子數學單科考了七十分，但該年級數學單科平均分數僅僅六十分而已，您仍然認為孩子的學習程度有大幅度的落後嗎？其實您的孩子表現得相當不錯，我們應該客觀地審視孩子的學習狀況，而非一味地要求為什麼沒有一百分或是九十分，協助孩子自我覺察而非過多直接指責抑或情緒性的辱罵字眼。

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