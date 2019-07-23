黃奎博／美國政府對台的「三不政策」





●黃奎博／國立政治大學國際事務學院副院長、外交系副教授。

蔡英文總統出訪加勒比海四友邦，利用「過境」機會分別停留美國紐約和丹佛兩地，進行參訪或餐敘活動。這是美國國會於去年通過《台灣旅行法》並經川普總統簽署生效後，蔡總統的第三次「過境外交」。雖無法做到台旅法提及的正式訪問，但美方的限制確實減少了。

這三年來，台灣民主沒有顯著進步，甚至因為扭曲的「轉型正義」、偏狹模糊的「國安五法」等議題，使不少人大聲疾呼注意「台灣與民主的距離」。與其說美方是因台灣進步的民主價值支持民進黨政府，還不如說是因美方對中共當局「對抗大於合作」，所以放鬆些許對台限制，給中共顏色看。

近年來，我國旗得以在美軍事部門若干活動中出現，美副助卿、駐海地大使與我駐海地大使公開會面，美國防部印太戰略報告幾十次提及台灣或其對美戰略布局的重要，代表川普政府不像過去自我設限。

然而就像卡特以來歷任美國政府，囿於整體大戰略與國際局勢考量，川普不可能無限制的對「抱美抗中」的民進黨政府釋出善意。總的來說，川普政府對台還是有「三不政策」，亦即不（在美）開展具高度主權意涵的官式接觸；不准台灣官員在美推動台灣獨立、「一中一台」或「兩個中國」；不出售具明顯攻擊性武器，台灣也不能研發製造類似武器。

因為不進行具高度主權意涵官式接觸，所以蔡總統在台旅法加持下，仍無法訪問華府，也無法見到主管國安事務的高階官員，只能靠會晤國會議員與地方官員、參訪教育或科技等相關聯邦機構來彰顯「過境外交」意義。

因為不准我方官員在美推動台灣獨立，蔡英文只能打「擦邊球」，如利用僑宴場合自稱是「中華民國台灣總統」，或藉獨派僑團與美方賓客之口，強調美國支持台灣獨立，進行自我催眠式政治宣傳。

蔡英文上周於紐約市接見我友邦駐聯合國常駐代表團代表，是前所未見的做法，卻不表示美國支持台灣獨立或「一中一台」。美國承認中共當局是代表中國唯一合法政府，不承認中華民國政府，但不表示美國認為後者不存在，而且美國從未接受台灣是中華人民共和國一部分，所以我政府領導人在美接見友邦駐聯合國代表，又沒有提倡台獨，未違反美國的「一中政策」。

最後，不出售明顯攻擊性武器，且台灣不能研發製造類似武器，所以這三年來美對台四十四億美元軍售（是馬英九政府同期的二成五左右），仍維持以「防禦」為主。即使美方最近出售M1A2T戰車，也是著眼於防衛台灣地區，因我方並不可能將這型戰車投入中國大陸戰場。另據說，我近年研發的衛星火箭相關技術，受到美方關切與技術性勸阻，因為若「民轉軍」，對中國大陸安全將產生明顯威脅，可能導致台海衝突升高。

川普政府對蔡的「三不」，與過去美國政府的對台政策限制差異極小，顯然不容台灣某些政治人物或名嘴樂觀以對，也不是幾位對中共鷹派的美國高官可輕易撼動的。

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