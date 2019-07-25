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【國安私菸案】華志豪／總統身旁的「免稅菸代理人」

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●華志豪／台北論壇主任

國安局少校吳宗憲涉嫌利用總統蔡英文出訪機會私運大量免稅菸闖關，暴露出蔡政府的國安團隊已經到了腐朽不堪的地步。過去1年來，蔡英文以國安之名，挾立法院多數暴力通過「國安五法」，又宣稱未來要推動「中國代理人」修法，把追求兩岸和平共存的在野黨及媒體打成國安危機的製造者。如今，中國代理人尚未抓到，倒先從蔡英文的永和官邸警衛室蹦出了1個「團購免稅菸代理人」，蔡英文可能作夢都沒想到，任內最嚴重的一次國安危機就發生在自家裡。

蔡英文及其國安團隊口口聲聲說台灣有許多「中國代理人」，這些人危害了國家安全，所以要通過「國安五法」及「中國代理人」修法來捍衛台灣的民主成果。這種罔顧人權與言論自由的論調隨即受到綠營媒體及民代進一步的吹捧。如今國安五法已通過，「中國代理人法」也在醞釀之中，眼看民進黨全面獨裁、永續執政之路已是囊中之物，卻突然爆發這等醜聞。

吳宗憲在特勤人員的編制內位階不算高。而華航主導這次專機任務的是曾任邱義仁機要的資深副總經理羅雅美；負責免稅品的是民進黨籍立委邱議瑩的弟弟、華航空品部副總邱彰信。這些人與蔡政府高層的關係深厚，背景過硬。區區一個少校，竟能讓這些華航高層配合他在總統行李中動手腳，還能從國安局裡派出5輛車到機場運貨。明眼人都看得出來，這絕對是一起有計畫、有組織的犯罪行動。

國安會是國安局的上級單位，負有監督之責。如今卻傳出蔡政府的國安會竟也涉入了這起免稅菸事件，與特勤人員沆瀣一氣。若此事為真，更是罪不可恕。一般來說，總統出訪行程雖由外交部執行，但國安會才是整個計畫的主導者。在國安會的眼皮子底下，若沒有國安會官員在後面撐腰，一個少校敢如此膽大妄為？因此，這起案件的水深程度，令人不敢想像。

蔡英文的國安團隊在過去3年來不務正業，對外無能應對中國壓力，外交兵敗如山倒；對內忙著整肅異己，如今卻連自己官邸的隨扈都管不好。回顧她上任以來，就迫不及待地授意調查局推動《保防法》，意圖藉公器監控人民。在踢到鐵板後，又調整策略，在台灣內部塑造紅色恐怖氛圍，再對在野黨、媒體扣紅帽子，最後挾立法院人數優勢及群眾恐中心理推動「國安五法」立法，箝制在野黨及媒體的行動及言論自由。

特勤人員的腐敗，難道不是因為看到了蔡英文及其國安團隊的無能、貪婪、腐敗而有樣學樣？如今醜聞曝光，總統府一句「總統震怒」又豈能掩蓋住蔡政府那股臭不可聞的穢氣！蔡英文口口聲聲說要抓出「中國代理人」，為了她自己的安全著想，還是先肅清自己身旁的「免稅菸代理人」吧！

熱門點閱》

►總統隨扈成走私集團　國安發大財之旅？

►執政怕水淹？還是怕香菸？

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●本文獲作者授權，轉載自《中國時報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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