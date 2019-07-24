投書／執政怕水淹？還是怕香菸？

●瀚光 ／博士研究生

近日來暴雨頻下，中央猛攻地方，一下說治水不利，一下稱不專心市政，派了官員南下勘災，改變了什麼？只是徒增口水而已。苦的是地方人民，親身經歷淹水的痛苦，不是這一年才剛發生，而是十幾年來不斷發生，或許已經習以為常，但每次選舉一到，投下民主神聖一票，為的不就是能夠過安穩日子？人民受苦，號稱苦民所苦，其實卻是不食人間煙火，為了攻擊不同政治立場之政敵，沒有了是非對錯、道德良知等基本倫常。

其實，只要就事論事就好，極端暴雨發生、時雨量破100毫米，基本上無論落在世界上哪一個城市，一定會發生淹水，應該做的是完善排水系統的設計、盡早極端天氣的預警能力、以及持續管道保持暢通等三項基本工作，無關政治黨派、沒有顏色或階級對立，淹水是民生大事，每發生一次，對國家人民都是傷害，無論身體或心理，甚至是荷包，都讓人難過感慨，全國上下應該不分中央地方齊一心志努力才是。

另一件破天荒的大事，國安局官員利用總統專機任務，鑽漏洞夾帶走私9,800條香菸，訂購人為國安局特勤吳少校，透過華航高層訂購儲放倉庫，欲將免稅香菸混入專機行李當中返台。此消息一出，高層官員忙著切割關係，除怒斥下屬外，部會首長辭職、主管調職以示負責；而當事人似乎無力救濟，甚至據聞吳少校是不抽菸的，小老百姓則忿忿不平，平常出國一個人頂多買一條免稅菸品，沒想到國家高級公務員可以無視法律，便宜行事，這上對下相對剝奪的感覺，簡直不公不義。

誰會相信如此龐大數量的走私香菸，出自一名官階少校的官員，他的能力有辦法隻手遮天？其實這樣的陋習已非首次，過往總統出訪友邦專機，都有隨行官員會購買免稅品返台，算是他們另類的一種福利；但此次狀況不可同日而語，數量驚人招致反彈爆料，民眾在意的是不只是官員涉及《貪汙治罪條例》應依法究辦，而是這樣的事情怎麼會發生？究竟是上與下交相賊？還是上司能力太差，無法發現問題？或是同儕缺乏正義感及法律常識，不知依法行政？這樣的事件必須盡快查清楚、說明白、刑懲即行，攤在陽光下讓社會大眾檢視，以顯示政府制錯能改、破釜沉舟改變的決心，否則將讓國際大看笑話，國內盡失民心。

下大雨，關於民眾日常生活大事，必須實際處理，不是嘴上談兵，以責怪掩蓋責任；撿到菸，關乎政府官員清明廉潔、守法守紀節操之展現，不是推卸責任，切割以斷關係。這兩件事形成對比，淹水為民眾親身經歷之痛，公務員走私則令民眾產生心痛不滿，政府部門應無論顏色辦事、依法行政，切莫再利用機會行打擊政敵、推諉前朝官員之情事，所言所行均在歷史留下紀錄，供後人再三檢視，期勉慎言、慎行，把握機會、同理民心、團結群眾，為國家安定繁榮一起努力、一條心。

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